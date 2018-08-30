《歐洲霸權的光和影》書評：歐洲「文明」樂章下的不協和音

前引：起步比人晚、步伐比人大的歐洲

如果翻閱人類數千年來的歷史記錄，沒有什麼比近三百年來歐洲國家的崛起要更讓人吃驚的了。論人口數量、物資產量，歐洲在近代以前相較於亞洲、非洲而言是居於劣勢的，但是在歷經產業革命與工業化後的歐洲，卻在短時間內以武力或經濟征服了地球上大多數的人類，與此同時，發源於歐洲的思想或技術也隨之遍布各地，為人類社會帶來極大的衝擊。然而，歐洲的崛起在歷史洪流中果真如此「理所當然」嗎？這種疑問在十九世紀時馬克思（Karl Marx）與恩格斯（Friedrich Engels）以「亞細亞生產方式」來解釋歐洲與亞洲在社會結構上的基本差異，簡單來說，歐洲代表民主、自由，亞洲則是集體、專制，用這種貼標籤的方式來說明歐洲在競爭上勝過了亞洲。

不過放眼十八、十九世紀時的歐洲，也不是所有的國家都能發展出資本主義化與工業化的社會，換而言之，有些歐洲國家能享受文明帶來的利潤，但有些則與當時貧窮落後的亞洲無異，這種在歐洲內部的差異情況，韋伯（Max Weber）則試圖在《新教倫理與資本主義精神》一書中加以解釋。要言之，基督新教所產生的倫理觀念有助於資本的累積與投資，而盛行新教的西北歐如英國、荷蘭則成為早期資本主義化的國家。這些理論的基調多是嘗試從外部與內部的比較中，尋求一種歐洲（以英國為首）在近代「理所當然」崛起的理由。不過近年來的研究對此已有不同意見。

崛起之前的歐洲

本書雖然聚焦於十九世紀的歐洲，但筆者想先談談在此之前的歐洲情勢，回溯過往，在人類以第一級產業（農、畜牧業）為經濟核心的時代，地處歐洲偏隅的英格蘭、荷蘭、西班牙、葡萄牙等國，實在稱不上具有角逐霸權的資格，當時一個國家的實力，端看國內的糧食產地廣狹以及人口多寡來決定。進入大航海時代後，雖然來自遠方的異國貿易為這些鄰近大西洋的國家帶來巨額財富，但是以當時國家整體實力而言，控制高盧平原且人口較多的法國才是左右歐洲霸權的關鍵。如果說法國是西歐霸主的話，那麼東歐霸主則是控制廣大平原的波蘭－立陶宛聯合王國以及奧地利哈布斯堡王朝，近代以前作為歐洲最大敵人的鄂圖曼土耳其帝國，則是控制了埃及、敘利亞等糧食產地，從大航海時代展開到十七世紀末為止，貿易所帶來的利潤仍無法彌補國力先天上的差距。

威廉．伯恩斯坦（William J. Bernstein）的《貿易大歷史》指出，從十八世紀開始，歐洲開始在美洲殖民地上大量採用黑人奴隸，從而構築了歐非美三角貿易網，歐洲人以織布到非洲購買奴隸，然後將這些奴隸運往美洲生產經濟作物，並運回歐洲販售圖利。這個網絡所需成本極低，但回報極高，成為英國、荷蘭等傳統歐洲窮國翻身的資本。正如福井憲彥在本書中所揭示的，如果沒有美洲作為歐洲的生產腹地，歐洲難以快速累積資本，並將這些資本轉作之後產業革命所需的投資。

當然，歐洲在十九世紀所展現的優越性並非只在經濟層面，政治體制上所採取的以國民為主體的方針，也使當時歐洲諸國在社會管理與軍事動員上勝於傳統的亞、非國家，從十八世紀流行的開明專制，到十九世紀的議會民主，這些與亞洲相異的變革與其說是由王權邁向民主，不如說國家的政治目標由貴族逐漸轉向於全體國民。

福井憲彥認為，開明專制時代啟蒙思想家所扮演的角色，並非是推翻現有政治體制的革命家，而是提供當時歐洲統治君王如何有效管理國家的國策顧問，拿破崙戰爭以後歐洲諸國之所以廣設議會，放在此種視角中來看，就是讓中下層民眾得以與統治階層交流意見，讓政府能適時調整政策以對應國家情勢。因此，無論是理性或是民主，筆者認為這都是在實踐上體現其效用後才成為時代趨勢，如果把這些東西當作意識形態上的「理所當然」，我們可能就無法理解歐洲的「文明」象徵從何而來。

例如我們以美國獨立及法國大革命為例，這兩者在過去的歷史論述中總是作為歐洲進入近代階段的重大政治事件，因此充斥著政治正確的解釋，比如將兩者視為西方文明爭取自由、建立民主的基石，然而美國獨立運動最初是因為英國議會在沒有殖民地代表的情況下恣意通過增加關稅所致；法國大革命一開始也沒打算推翻王室，讓路易十六上斷頭台，最初一般民眾只是希望透過陳情請求政府解決因農產歉收導致的饑荒與經濟崩潰。

這兩個事件最初可說是「意外」，就其結果來看，十八世紀末的美國獨立戰爭帶來的是北美十三州不受英國管治的「舊時日常」，當時還沒有聯邦憲法與有權力的中央政府，各州在戰爭結束後只是回歸以自州為單位的自治型態；法國大革命結束後，拿破崙崛起反而終結共和政府，開啟法蘭西帝制時代。由此來看，歐洲在近代的重要影響性，並非以幾個單一歷史事件就能解釋清楚的。本書以「產業革命」、「國民意識」、「民族主義」等主題試圖將十八世紀至二十世紀初期的歐洲社會變革，概述其發展脈絡，對讀者而言更能體會到文明的高度不是一夕之間蹦出來的。

Photo Credit: 八旗文化出版提供 十八世紀法國「沙龍」的景象

霸權的終結與歐洲社會的演進

歷經產業革命，兩波工業化浪潮後的歐洲，無疑在十九世紀時稱霸了整個世界，歐洲以外的地區多數淪為殖民地，接受歐洲人的統治；歐洲之內則逐漸凝聚出數個國家共同體，往往是以民族主義為號召，例如德國、義大利便是在這種思潮下完成建國的。民族主義的基調是一種藉由排外而向內團結的思維，在歷史上其實很早就出現過，中國的史書《左傳》就有：「非我族類，其心必異。」這樣的說法，意思是「跟我們不是同一個族群的傢伙，想的事情一定跟我們不一樣」，因此民族主義興起之後，傳統上以地廣人多而成霸權的國家，多半陷入境內無止境的民族分離運動困擾。

歐洲為了因應這種情勢，將國內的各種民族主義情緒納入以國家為單位的大型民族主義框架內，例如英國就以「不列顛民族」將英格蘭、威爾斯、蘇格蘭、愛爾蘭納入，德國的「大德意志民族」、俄國的「大斯拉夫民族」也都是以國家民族的名義，將本來在其治下分屬不同地方群體的國民結合在一起，事實上就是以人工方式將國民形塑成民族。

但是民族的一體性必須在資源分配與社會權利取得公平性才有說服力，否則同一民族內的明顯差異、歧視仍會使這類大民族主義框架失效。比如本書提到的奧地利哈布斯堡王朝在巴爾幹半島的統治失利，歸因於奧地利既無法將當地群體納入一體化的民族主義，又不願像匈牙利一樣給予自治權利，最終導致奧地利王儲被塞爾維亞民族主義者刺殺。從這個觀點來看，歐洲在十九世紀既受利於民族主義所帶來高度內聚力，但同時民族主義也在各自國內產生壓力，逼使歐洲各國王室政府不得不逐步下放權力，促使民主議會與地方自治權成熟。

民族主義所具有排外性，加上工業化後需要市場消化產品，使歐洲大國之間的衝突越來越難以調和，終於因為奧地利的意外事件爆發第一次世界大戰。福井憲彥提到一個有趣的觀點，當時各國國民對於從軍參戰這件事並沒有那麼排斥，其中一個原因是，在工業化的社會裡，人就像機器一樣重複單調的工作，過著乏味的日常，而大戰的爆發讓他們覺得出現了逃離這種生活的管道。也因為當時各國政府在大戰初期，認為這僅僅是一場短時間的戰爭，當時沒有人會知道戰爭會有四年歲月之久，也不知道戰爭損耗的程度會超越過往歐洲戰爭的常識。

大戰的結果從壞的方面來講，一來，歐洲壯年男性人口大為減少，生產力下滑；二來動搖了歐洲社會過往的秩序結構，奧地利與鄂圖曼兩帝國的解體，產生了許多東歐、巴爾幹的國家，但這些國家成立並沒有減緩民族之間的衝突；最後，美國成為歐洲最大的債權國，同時也挑戰歐洲在製造業的龍頭地位，歐洲霸權開始動搖，等到二戰打完以後，殖民地體制紛紛崩潰，徹底結束了歐洲俯首世界的日子。不過從好的方面來說，女性的社會地位因為在戰爭期間肩負戰前男性原來的生產工作，從而獲得更多發言權，因此戰後的歐洲女性取得了參與政治的權利；此外，由於戰爭而產生的國家總動員體制，也使國民更加意識到政府與自身的關係，因此往後政府在施政上必須更加傾聽民眾的聲音，福井憲彥認為，這可以說是歐洲國家走向民主化與福利國家的因素之一。

本書雖然不是以某一個帝國興衰作為重點，但是如果將鼎盛時期的歐洲視為一個統合體來看，現今歐盟所面對的難民困境、與美國、俄羅斯兩大強國的關係等課題，或許也能借鑑於自身過往的歷史，來尋求出應對之道。台灣其實在某種角度上處於與歐盟相似的情況，國外而言，台灣無法置外於美國與中國之間的抗衡，必須確立自身的國際定位；國內而言，人口高齡化的台灣引進許多外籍勞工來維持社會運轉，但是一些台灣雇主仍對這些勞工多所苛待、歧視，許多台灣人亦以東南亞人為婚配對象，但是整體社會仍對這些進入台灣社會的外籍配偶及其子女「另眼相看」。從歐洲過往的歷史來看，這些隔閡都可能在未來造成嚴重的傷害，因此在台灣逐漸邁向民族國家的過程中，我們不應也不能遺忘他們的存在。

相關書摘

書籍介紹

本文摘錄自《歐洲霸權的光和影：「近代」的形成與舊秩序的終結》，八旗文化出版

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作者：福井憲彥（ふくい のりひこ）

譯者：黃耀進

從大航海時代到歐盟的成立——

以長期跨距，全面俯瞰歐洲霸權勃興與衰退的四百年，

歐洲稱霸世界的主因——民族國家／產業文明

以這兩條線索為主軸，探索歐洲如何席捲近代世界！

令亞洲望塵莫及的歐亞大陸最西部的國家們，如何席捲世界，在現代擴散其影響？最終，近代歐洲霸權又是如何崩壞？一戰結束前的近代歐洲史，是一部歐洲稱霸世界的故事。然而，人類無論哪個時代的歷史都有光明與黑暗的一面。

十九世紀的歐洲不只確立了科學技術、經濟繁榮、國民政治權力的提升，同時潛藏著殖民地統治、移民差別待遇、勞工階級問題等不安。傳統的近代史只強調歐洲的進步與理性，卻未能公平對待歐洲殖民侵略的歷史真相。因此，本書指出歐洲霸權的成因及其影響，剖析民族國家的形成、產業文明的發展，乃是霸權興衰的雙面刃——它促成歐洲影響力擴及全球，最終卻也導致世界局勢重新洗牌，領導地位由美國取代。

《歐洲霸權的光和影》能夠帶給台灣讀者什麼啟示？

近代歐洲民族主義的光，成就了歐洲霸權；影，則把歐洲拖入總體戰的深淵。

「民族主義」是雙面刃，它對主體身分逐漸覺醒並高漲的台灣，又有哪些啟發呢？

本書的啟示是：

東亞大陸，包括台灣在內，本身就置身於工業革命、民族主義這兩大「近現代」框架內。兩岸在「民族主義」上的認知出現裂痕並開始角力，故歐洲霸權故事的光與影，實在值得當下的東亞加以借鑑。

來自日本講談社的全球史鉅獻

《歐洲霸權的光和影：「近代」的形成與舊秩序的終結》屬於日本講談社紀念創業一百週年，所出版的「興亡的世界史」套書第14卷。這套書的出版是希望跳脫出既定的西歐中心史觀和中國中心史觀，用更大跨距的歷史之流，尋找歷史的內在動能，思考世界史的興衰。八旗文化引進這套世界史的目的，是本著台灣史就是世界史的概念，從東亞的視角思考自身在世界史中的位置和意義。

Photo Credit: 八旗文化出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：丁肇九