行政院特設「觀光發展推動委員會」，功能卻形同盲腸？

文：高洺塗（大學觀光學系講師）

世界經濟論壇（WEF）2017年的「世界旅遊競爭力」報告，排名第30名的台灣，強項是軌道運輸品質、服務業服務品質、飛航高度開放、文化旅遊網路搜尋熱度。弱項是旅遊服務設施、自然資源、政府發展觀光產業的優先度、環境永續度、重視度不足。政府發展觀光產業的優先度是第56名，台灣主管觀光的政策層級、預算金額、重視程度，都不如其他亞洲國家。行政院應該重視這問題。

主導觀光發展的委員會，功能卻形同盲腸

行政院為協調各相關機關，整合觀光資源，改善整體觀光發展環境，促進旅遊設施之充分利用，以提昇國人在國內旅遊之意願，並吸引國外人士來華觀光，特設「行政院觀光發展推動委員會」，而委員會的任務有那些呢？

觀光發展方案、計畫之審議、協調及督導 觀光資源與觀光產業整合及管理之協調 觀光遊憩據點開發、套裝旅遊路線規劃、公共設施改善及推動民間投資等相關問題之研處 提昇國內旅遊品質，導引國人旅遊習慣 加強國際觀光宣傳，促進國外人士來華觀光 其他有關觀光事業發展事宜之協調處理

此外，行政院觀光發展推動委員會置召集人一人，由行政院副院長兼任，委員24人至30人，其中專家學者七人至13人。

但觀察「行政院觀光發展推動委員會」成立後運作成效，組織成員既為觀光產業代表，何以全國性旅遊產業龍頭，未能代表產業進入此會為旅遊產業發聲？如果「行政院觀光發展推動委員會」挑選產業代表，是要挑選黨派同屬性，只在同溫層取暖，盡挑聽話的鏡中人選；而不挑選能忠實反映業界實務與產業聲音的龍頭代表，難怪這委員會所做成的決議，不能接地氣，無法發揮實質功能。

成員的品格更是應該嚴選，有前科紀錄不良、不懂產業實務，藉此營私標案的學者更建議汰除，不如此作為，怎能真正發揮「行政院觀光發展推動委員會」功能？又如何為台灣觀光旅遊版塊，擎劃百年願景？

觀光資源盤點整合此時不做將來後悔

台灣面積約3.6萬平方公里，為世界第38大島嶼，然而觀光景區（點）管轄分散各部會，常常政出多門，重疊性太高，如果無法有效整合，不僅浪費預算資源，這是跨部會整合的系統性問題。

其實，台灣這個位居東亞島弧中樞鈕之地，要發展成為國際化的旅遊國度，實在不難，至少要能落實跨部會協調機制，定期與產業溝通。然而，目前只靠「行政院觀光發展推動委員會」成效顯然令人搖頭，以下再讓我們看看各部會所轄與重覆，就可以了解台灣觀光景區怎麼多頭馬車：

1、參考交通部觀光局所屬

大鵬灣國家風景區、茂林國家風景區、西拉雅國家風景區、雲嘉南濱海國家風景區、阿里山國家風景區、日月潭國家風景區、參山國家風景區、北海岸及觀音山國家風景區、馬祖國家風景區、澎湖國家風景區、花東縱谷國家風景區、東部海岸國家風景區、東北角暨宜蘭海岸國家風景區。

2、參考內政部營建署所屬

太魯閣國家公園、玉山國家公園、陽明山國家公園、雪霸國家公園、墾丁國家公園、海洋國家公園、台江國家公園。

3、參考農委會林務局所屬

太平山國家森林遊樂區、滿月圓國家森林遊樂區、內洞國家森林遊樂區、東眼山國家森林遊樂區、太平山國家森林遊樂區、觀霧國家森林遊樂區、武陵國家森林遊樂區、八仙山國家森林遊樂區、大雪山國家森林遊樂區、合歡山國家森林遊樂區、奧萬大國家森林遊樂區、阿里山國家森林遊樂區、藤枝國家森林遊樂區、太平山國家森林遊樂區、墾丁國家森林遊樂區、雙流國家森林遊樂區、知本國家森林遊樂區、向陽國家森林遊樂區、池南國家森林遊樂區、富源國家森林遊樂區。

4、參考退輔會所屬農場

武陵農場、福壽山農場、清境農場、彰化農場、台東農場、榮民森林保育處。

Photo Credit: Peellden CC BY SA 3.0

觀光資源盤點整合，此時不做將來肯定後悔。針對以上問題，筆者提出下列幾個方案，行政院不僅要跨部會盤點台灣觀光景點資源，避免預算資源浪費，重覆行銷，交通部觀光局更應落實觀光會報，列管各縣市景點建設、停車場等旅遊服務設施，不要讓ㄧ次性景點不斷建設，破壞台灣天然資源。

觀光旅遊產業策略建議

三條高山纜車展現台灣高山獨特

舉例「九份」景點，目前雖然韓、日客必來，然而遺憾已成為半日性的旅遊景區，道路狹小，停車更是亂無章法，交通部能視而不見？再舉清境農場—武嶺—合歡山段交通，花蓮及梨山大型菜車、遊客假日擁塞不便更是危險，特別是寒流來襲下雪期間，遊客蜂擁而上狀似難民；最後舉阿里山公路不也亦然？每天百部以上遊覽車、中小型巴士通行，八八風災後這條公路已不堪再被這樣蹂躪了。

以上三個景區，建議交通部著手規劃高山纜車，只要將延路攤商、既得利益者分配在分站接駁點（高鐵延伸到屏東最大地方阻力，不就是沿線商家怕高鐵通車影響到人流生意？）相信這三條台灣所獨有的國際性高山纜車，必能讓台灣觀光旅遊可看性、回流性提升到國際水準。

這三條高山纜車也絕對遠比交通部在2013年規畫，全長約4.7公里，投資金額25億元「向山至車埕纜車」段，還來的有實質效益。當然環評阻礙上，政府只要能比照「大潭觀音電廠環評」決心，相信真能端出傲人政績來提振觀光成果。

引國際遊樂集團帶動觀光產業量能

筆者前文曾提台灣要解決目前觀光困境，就是要邀迪士尼、環球主題樂園及度假村，海洋世界娛樂集團（SeaWorld Parks & Entertainment）這類型國際遊樂集團來台插旗踩點，這樣來帶動台灣觀光資源，才能提升台灣在國際的能見度與觀光效益。

博弈解禁日本新加坡能，台灣呢？

日本首相安倍晉三大力推動觀光政策，力拼2020年訪日旅客達4000萬人、2030年達6000萬人目標。執政黨認為，要達成此目標必須要開放設置博弈特區，推動賭場合法化。今年7月20日國會已經通過完成立法。未來日本全國最多可建設三處賭場度假村，收取6000日圓（約新台幣1642元）入場費。中央政府將徵收30％的收益。

新加坡旅遊業收入在世界經濟不景氣中逆勢攀升。最大原因要歸功於賭場與陸客旅遊增加。2010年新加坡博弈產業開放以來，到2014的四年間，新加坡旅遊業成長了25%，保持遊客數量在亞太地區的4.5%。新加坡禁賭45年，如今靠開放賭場翻身，新加坡政府不花半毛錢便讓GDP成長率達15%，居世界之冠，國民所得四萬美元，是台灣兩倍，失業率3%，僅台灣一半，而且創造了近三萬個工作機會，不失為值得執政者參考的一項政策。

Photo Credit: Joe Lo @Flickr CC BY SA 2.0

台灣觀光旅遊根本的問題是旅遊景點、旅遊環境要重新盤點，應景式的停車空間、公廁數量、重複性極高的景區規劃。

旅遊景點、玩法數十年如一日，都沒什麼改變與升級，怎麼吸引國人國內旅遊？國際廉航航線廣開，導致國人大把大把外匯往國外送，菲律賓佬沃機票來回$3258台幣就買的到，沖繩四天三夜12,500元就有著落，廣開廉航而沒有配套措施，觀光政策亂無章法，如今迫於觀光產業業者反彈，觀光政策決策者自嚐苦果。

再者，戶外教學自然生態、環境資源、歷史文化景區，都還沒盤點完成，就急就章在這兩天推出「銀髮族補助」、「學生戶外教學」，從每學年一次，開放為每學期一次，補助每人500元。想想看，補助學生會500元，要求校方安排兩天一夜行程，估計一次4000元計，共180萬人，如果全額補助，政府要花費72億補助款。每年2次共要花費144億元。以畢業旅行來論，每人5000多元的花費，如果政府補助500元，學生家長每學期要多花4,500元的開銷，這樣每學期學生家長要多負擔共計8.1億元，「行政院觀光發展推動委員會」下這決策時，有考慮到家長對增加負擔的反彈？9月20日觀光局開議此政策，9月30要完成遊樂景區盤點，10天盤點完，這不是天方夜譚？單公文往返就需2個月期程。這在在顯示出「行政院觀光發展推動委員會」決策品質令人不敢苟同。

以為給業界摸摸頭，嚐點甜頭，就能反轉產業弱勢局面？答案恐怕是否定的。我們從6月祭出的「振興南灣旅遊」4000萬補助，結執行率不到50%可見。這政策難道是交通部觀光局這樣的小單位所能決策嗎？恐怕是「行政院觀光發展推動委員會」的決策吧。真難為了交通部觀光局主官管。既然「行政院觀光發展推動委員會」的任務是前面所述觀光發展方案、計畫之審議、協調及督導、資源產業整合及管理協調等六項工作，就要負起總體觀光政策責任。如果功能形同盲腸，那台灣觀光旅遊產業恐怕會被這委員會玩掉。

延伸閱讀

責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航