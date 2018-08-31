《獲利優先》：如果你想增加獲利能力，挖口井比造雨更聰明

作者：麥可．米卡洛維茲

從公司裡找錢

你的公司比你想像的有錢，只是你現在還不知道要去哪裡找錢而已。

某次介紹完獲利優先系統後， 我受邀與偉事達（Vistage）董事會成員同桌吃晚飯，這是由企業老闆、董事長與執行長組成的組織，他們自稱是全球頂尖執行長組織（World’s Leading Chief Executive Organization）。那是很特別的經驗，因為我不再是對著幾百個人滔滔不絕講60分鐘，然後離開舞台，而是在餐桌前坐上好幾個小時，處理來自四面八方對「獲利優先系統」的猛烈攻擊。

其中一名執行長，也是在座唯一一位企業顧問，解釋他為什麼認為獲利優先系統不可行，為了維護他的聲譽，我在這裡就暱稱他為「錯誤先生」，他講出一大套經典謬論，「如果你還沒有獲利，就不可能突然開始領取獲利，」錯誤先生如此指責，並等著同桌的人附和。「獲利必須是最後結算出的結果，」他提到，「新創公司如果想成長就不能不去花錢。」嘮嘮叨叨說些錯誤的想法。他最後提到的那項迷思讓我覺得特別厭煩，因為就是這種想法，讓企業老闆非但不能因為自己的努力與創意獲益，還會阻礙公司成長。

另一位男士，我姑且稱他為「創新先生」，他靈光乍現，立刻脫口而出：「一車兩用、一車兩用，一車兩用！」所有人都看著他，想說他出了什麼問題，後來他才解釋。

他說：「我用自己的獲利優先版本，打造了一間營收5,000萬美元的公司。」

創新先生跟我們解釋，他的公司會把油送到兩種主要通路：一種是每次都會儲存幾百加侖油品的企業，像是提供更換機油服務的捷飛絡（Jiffy Lube）， 另一種是像沃爾瑪（Walmart）這種零售通路，在架上賣一瓶0.25加侖的小型罐裝油。他們用兩種不同的卡車送貨，油罐車把油送到捷飛絡這種大盤商，貨車負責送罐裝油到沃爾瑪，公司裡每一件事情幾乎都是雙軌並行：兩種卡車、兩種司機、兩個客服團隊，全部都要兩套。

「成本非常高，我們很難生存，」他說。

創新先生知道他得削減成本才能達到獲利目標，於是挑戰在維持相同客戶數量的情況下，至少消除三分之一的成本。他不斷問自己更大、更好的問題：我們要怎麼樣才能用三分之一的成本來維持營運？

然後有一天他靈光乍現，「何不改用廂型卡車（box truck），把它分一半？」他描述。「一邊放儲油槽，另一邊放架子。」這樣公司只要用一種貨車、一名司機，就能把油運到捷飛絡和沃爾瑪了。創新先生執行這套想法，成功超越最初設定的目標，節省將近一半的費用。這項簡單的轉變，讓他那搖搖欲墜的事業成長為5,000萬美元的事業，還有豐厚的淨利。

錯誤先生默不作聲，創新先生則笑著拿起帳單，結清這一桌的餐費。

錢到處都有，藉著提高效率與創新，總是會發現金錢的存在，而且這會從問一個龐大、不可能解決的問題開始。這個問題除了你，沒有人敢問。

挖口井比造雨更聰明

我還沒有遇到哪個創業家會說他不想雇用造雨人（rainmaker），也就是天才業務員。就像有些公司號稱會幫你取得曾祖母莎莉留下來、無人領取的遺產，讓你撿到天上掉下來的鉅款一樣，天才業務員會帶進一張又一張的大單，扭轉衰頹的業績。暫且不論我們身為熱愛公司與工作的老闆與領導人，才是造雨的不二人選，重點在於這套靠著營收來解決現金流危機的作法會拖累公司。增加業務團隊來造雨，在公司營運沒效率的情況下毫無幫助。畢竟到了最後，不管新客戶帶給你多少營收，都會創造相應的成本，而這些成本往往會被忽視。

如果你想增加獲利能力（你最好想要這樣做），就必須先提升效率。一心只想提高銷售，就像是在你家旁邊放一堆水桶，再圍上腰布狂跳祈雨舞，卻忽略腳下就有滿滿的水源。

以愛達荷州為例，每年平均降雨量是17英吋，比全美國平均降雨量20英吋還低，因此全州有95％的用水來自地下水。135英里長的大洛斯特河（Big Lost River）蜿蜒穿過愛達荷州，匯集從落磯山脈（Rocky Mountains）流下來的水源，接著就流入地下、消失了。大洛斯特河、斯內克河（Snake River）與其他地下水源匯集到寬達400 英里的斯內克河蓄水層（Snake River Aquifer），這裡的水足以支應愛達荷州大部分的農業用水。換言之，你現在可以吃著愛達荷州出產的馬鈴薯，要拜地下水源所賜，而不是因為愛達荷州的居民從網路上學到的祈雨舞（雖然愛達荷州人確實很容易大驚小怪。）

為什麼你要關心愛達荷州和它的地下湖？因為公司的獲利能力有95％看的是地表以下的東西（銷售後），而不是天空的變化（銷售本身），想「找到」大把鈔票，你要理解「地下」的狀況。

獲利會被擠壓

幾年前，我受邀出席在華盛頓特區舉辦的全球學生企業家獎（Global Student Entrepreneur Awards）活動演講，世界各地的大學生創業家齊聚一堂，為他們創造的巨大影響接受表揚。活動當天早上， 我坐在葛雷格． 卡比翠（Greg Crabtree）隔壁吃早餐，他是《簡單數字、直白對談、豐厚獲利》（Simple Numbers, Straight Talk, Big Profits!）的作者，很快就吸引我的注意。卡比翠和同桌另一位男士在討論大學美式足球賽，我加入他們的對話（「衝啊！霍奇隊！」）話題沒多久就轉到創業和獲利，記得當時我心想，「等等，我們同時談論美式足球大學聯賽和獲利，果真是老天有眼！」

卡比翠分享在書裡提到一些讓獲利能力達到最大的方法，我問：「獲利有可能太高嗎？有沒有一個天花板？」

「你總是想進一步提振獲利能力，」他回答。「事實上，你必須這麼做，因為外力一定會不斷削弱你的獲利，你有競爭對手。在你找到方法提高獲利、或是找不到的時候，對手也在做一樣的事情。每一個人都試著賺更多錢。當公司獲利愈來愈高，就會受到競爭壓力，被迫降價吸引更多顧客。」

「你找到大幅提振獲利的方式之後，對手會嗅出端倪，他們會做相同的事，只是時間問題而已。之後，就會有人降價來吸引更多客戶，包括你在內的其他業者只好跟進來留住生意，這時候獲利就被擠壓了。」

我們都看到卡比翠講的現象在反覆上演。回想一下，平板電視在2000年代初期上市之後大受歡迎，到2005年之前都還是奢侈品，後來大螢幕電視的價格開始以每年25％的幅度下跌，到了2000年代末期，價格明顯下跌，零售商幾乎是在送電視了。接著因為電視的製造愈來愈容易，獲利彈升，但也只維持一小段的時間，沒多久業者又開始再次降價來抓住需求，現在零售業者似乎還得付錢給你，拜託你把尺寸較小或去年的舊款平板電視帶回家。一手打造Olevia平面電視品牌的Syntax集團執行長李敬華（James Li）提到競爭對手時曾說：「如果他們賣3,000美元，我就買2,999 美元！」

獲利像隻狡猾的動物，通常利潤高到超過20％的時候，其他人就會發覺，立即開始複製你在做的事，而且還做得更好、更快，最重要的是還更便宜。我沒有要你不再花錢提高效率，因此（暫時）提高獲利。我是想要說，就算你覺得獲利很好，其實也沒那麼好。競爭對手終究會壓縮你的獲利，而且這個情況很快就會發生。因此，你要持續找到方法做得更快、更好、更便宜。不過好消息是，當你固定保留分紅比例，自然會想辦法找到新的做法。舉例來說，如果競爭對手進入市場、壓低價格，你會立刻感受到分紅比例被壓縮了，意味著是時候要再次創新了。

相關書摘 ►《獲利優先》：「成長第一！有朝一日就能獲利」，其實錯得離譜

書籍介紹

《獲利優先：不用懂財報！管好現金，創業第一天就開始賺錢》，天下雜誌出版

．透過以上連結購書，《關鍵評論網》由此所得將全數捐贈兒福聯盟。

作者：麥可．米卡洛維茲

譯者：李立心

天天衝營收、衝成長，為什麼獲利卻沒有起色？生意不斷，但為什麼卻經常缺現金支付一張張帳單？經營績效的關鍵不是成長，而是獲利！管理好現金才是最重要的事！養出不敗生存力！

你是不是也有這樣的情況：

傾盡全力拚出不錯的業績，看財務報表都有獲利，但是為什麼真正進入銀行帳戶的現金永遠不夠？

生意不錯、但要支付的費用也不斷墊高，只好不斷接單衝營收、不管毛利多少、跨入全新的市場也無所謂？

創業導師、暢銷書作家麥可．米卡洛維茲也曾有相同的經驗，只在乎業績成長，不在乎獲利，結果竟陷入求生存的惡性循環陷阱：營收增加，但必要費用增加更多→結果獲利更少，只好再拚命工作增加營收。在這樣的惡性循環下，創業存活的人寥寥可數。

「銷貨收入-獲利=費用」才是確保生存的獲利成長公式

麥可．米卡洛維茲大聲疾呼要大家改變傳統會計思維，放棄導致好像有賺錢幻象的銷貨收入-費用=獲利的傳統會計公式。他發現傳統的會計公式會讓人只想追求成長，忘了獲利。只要翻轉傳統的公式，就可以讓眼光專注在獲利，而不是成長。

Photo Credit：天下雜誌

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航