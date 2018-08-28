台灣羽球史上最佳戰績：戴資穎直落二奪金、周天成也破紀錄拿銀

台灣代表團本屆第13金出爐，賽前就被看好的世界球后戴資穎今（28）日在雅加達亞運女單決賽登場，即使對手是里約奧運銀牌、世界排名第三的印度名將辛度，小戴還是贏了，不僅取得對戰六連勝，更為台灣進帳史上首面亞運羽球金牌。而男單的周天成也破紀錄打進金牌決賽，苦戰三局後落敗，奪得銀牌。自從1962年亞運增設羽球項目以來，中華羽球隊最佳成績只有銅牌，兩人一金一銀，締造台灣羽球史上最佳紀錄。

戴資穎直落二取得台灣羽球首金

《自由時報》報導，24歲戴資穎今年目標除世界巡迴賽外，另一大目標就是世界錦標賽、亞運冠軍，即使在世錦賽於八強失利，她仍勤奮備戰，今日終於在印尼連過四關，奪得珍貴的亞運羽球金牌。

戴資穎過去曾對戰辛度12次，取得9勝3敗，近期對戰也收下五連勝，上次輸球是在2016年里約奧運16強，《蘋果日報》報導，小戴的球路完全剋住人高手長的辛度，幾乎每一球都朝著辛度的痛點打，尤其網前假動作的假球，讓辛度往往只能被定在原地，開賽5：0就給對手下馬威。



第二局戴資穎很快就取得11比7的技術暫停領先優勢，隨後始終保持著4分左右的領先，辛度還一度發生離譜發球失誤，後段無力招架，讓戴資穎順利的再拿下第二局及比賽勝利，也是台灣首面亞運羽球金牌。

《NOWnews》報導，上一屆仁川亞運，小戴雖然奪下銅牌，但已經是個人亞運會最佳成績，我國羽球隊從未拿過銀牌以上獎牌，這次竟然在印尼羽球大國球迷面前奪金，小戴再次震撼世界。

有趣的是，小戴比賽前在Instagram發出「金牌選手合照」，裡面的選手都全部奪金，其中「舉重女神」郭婞淳在23日女子舉重58公斤級以抓舉105公斤、挺舉130公斤，總和235公斤的成績奪金。李智凱當日也在體操鞍馬個人決賽以15.400奪金，文姿云在空手道女子55公斤級對打項目拿下連霸金牌，小戴自己則在28日奪金，這張照片被網友笑稱是「金牌預測」。

陪吃飯隊員? 大家吃得很開心??? Tai Tzu Ying 戴資穎（@tai_tzuying）分享的貼文 於 PDT 2018 年 8月 月 9 日 下午 9:36 張貼

周天成遇上地主國勁敵，苦戰後奪銀

《自由時報》報導，世界排名第六，台灣羽球一哥周天成，昨在亞運男單四強賽時，頂住地主球迷一面倒加油及賽末點出現等壓力，以16：21、23：21、21：17逆轉印尼名將金廷，也搶下我亞運羽球男單首張金牌戰門票，可惜今天下午與另一地主好手克里斯提在決賽時苦戰三局後落敗，拿下銀牌，但仍創下個人亞運生涯最佳成績，也是台灣隊再亞運史上羽球男單的最佳紀錄。

《聯合新聞網》報導，周天成今天的對手克里斯提世界排名雖不如小天，但過去四度兩人對決時取得全勝，兩人最近一次碰頭是年初的馬來西亞公開賽，克里斯提2局帶走勝利。

今天男單金牌賽中，一下場克里斯提就接連出現掛網和出界失誤，讓小天先取得2：0領先，但小天接續失誤也增加，讓克里斯提取得8：5反超；小天雖連趕3分追平，但克里斯提在觀眾歡呼中拉出5：0小高潮，小天加速後突擊、殺球都得手，一度再取得16：15領先，但自己卻也出現2次小球失誤，讓連拿5分的克里斯提取得20：16。

小天雖瓦解二次危機，但18：20殺球出界，讓克里斯提21：18先拿下首局勝利。第二局小天狀況改善，一度取得了10：5領先，更首先拿下了11分，隨後比數也保持穩定領先3分以上，率先搶下賽末點，不過克里斯提接連得分追成了平手，但周天成還是以21：20驚險獲勝。

第三局開始不久，克里斯逐漸拉開比數差距，先得下了11分。接下來兩人差距一度多達7分，周天成隨後幾次強勁殺球稍稍拉回了一點分數，但克里斯提還是在15：20時率先聽牌，最後周天成以15：21敗給克里斯提。

Photo Credit:中央社

《自由時報》報導，台灣羽球隊本屆共收下男子團體以及「雙李配」男雙兩面銅牌，雖然周天成稍早時在決賽苦戰三局後仍落敗，但銀牌仍是我男單最佳成績。再加上戴資穎這面金牌，這次共拿1金、1銀、2銅，遠超過去歷屆4銅成績，寫下我在亞運羽球的歷史新頁。

中華代表團目前累積獎牌數：13金、13銀、17銅（統計至2018.8.28 16:00）

金牌

體操：單槓—唐嘉鴻

體操：鞍馬—李智凱，台灣體操在亞運首金

射擊：10公尺步槍混合團體賽—林穎欣、呂紹全

射擊：不定向飛靶—楊昆弼，50發中48發創紀錄

跆拳道：女子53公斤級 蘇柏亞

舉重：女子58公斤級—郭婞淳

空手道：女子55公斤級—文姿云

輕艇：男子500公尺龍舟—中華龍舟代表隊

輕艇：男子1000公尺龍舟—中華龍舟代表隊

射箭：反曲弓男子團體—湯智鈞、魏均珩、羅偉旻

射箭：複合弓混雙團體—陳怡瑄、潘宇平

空手道：女子50公斤級—谷筱霜

羽球：女子單打—戴資穎

銀牌

女子壘球：中華女壘隊

自由車：下坡賽—江勝山

射擊：不定向飛靶—楊昆弼、林怡君

保齡球：女子三人賽—潘育分、周佳溱、蔡昕宜

划船：女子單人雙槳—黃義婷

輕艇：女子C1級曲道標竿賽—陳瑋涵

體操：男子個人地板—唐嘉鴻

網球：女子雙打—詹詠然、詹皓晴

空手道：男子個人型—王翌達

輕艇：男子200公尺龍舟—中華龍舟代表隊

舉重：女子69公斤級—洪萬庭

電子競技—傳說對決：鄭銘仁、黃建維、鄭宇翔、林俊廷、顏浩哲、陳柏成

射箭：反曲弓女子團體—譚雅婷、雷千瑩、彭家楙

羽球：男子單打—周天成

銅牌

卡巴迪：女子團體—馮綉真、吳育容、胡玉珍、陳詠婷、林依旻、顏巧雯、廖郁慈、黃偲勤、林郁芬、秦佩囷、莊雅涵、黃毅紜

武術：男子長拳—蔡澤民

武術：女子52公斤級散打—陳暐婷

射擊：10公尺步槍男子組—呂紹全

跆拳道：品勢—陳靖

跆拳道：品勢女團—陳以瑄、陳湘婷、林侃諭

羽球：男子團體—周天成、陳宏麟、王齊麟、王子維、李洋、李哲輝、許仁豪

跆拳道：男子63公斤級—何嘉欣

輕艇：女子K1級曲道標桿賽—張筑涵

網球：女子單打—梁恩碩

體操：男子吊環—陳智郁

保齡球：女子三人賽—潘育分、周佳溱、蔡昕宜、張羽萱、王雅婷、黃瓊瑤

保齡球：男子團體六人賽—陳信安、陳銘堂、洪焜毅、謝金良、吳浩銘、林佰峰

橋藝：超級混合團體—蘇皓沂、劉佩華、陳瀅守、林蔭宇、王紹宇、劉名謙

羽球：男子雙打—李洋、李哲輝

桌球：男子團體—陳建安、莊智淵、林昀儒

空手道：男子84公斤級—吳峻維

空手道：男子75公斤級—徐瑋駿

射箭：複合弓女子團體—陳麗如、陳怡瑄、林明靜

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核稿編輯：羊正鈺