- 熱門議題：
- 「回憶凋零，愛還在－當失智症踏入家中」 、
- 「厭世代」 、
- 「365天，越斜槓，越精彩」 、
- 「沈春華關鍵秀」
台灣羽球史上最佳戰績：戴資穎直落二奪金、周天成也破紀錄拿銀
我們想讓你知道的是
自從1962年亞運增設羽球項目以來，中華羽球隊最佳成績只有銅牌，戴資穎和周天成在2018亞運獲得一金一銀，已是目前台灣羽球在亞運的最佳紀錄。
台灣代表團本屆第13金出爐，賽前就被看好的世界球后戴資穎今（28）日在雅加達亞運女單決賽登場，即使對手是里約奧運銀牌、世界排名第三的印度名將辛度，小戴還是贏了，不僅取得對戰六連勝，更為台灣進帳史上首面亞運羽球金牌。而男單的周天成也破紀錄打進金牌決賽，苦戰三局後落敗，奪得銀牌。自從1962年亞運增設羽球項目以來，中華羽球隊最佳成績只有銅牌，兩人一金一銀，締造台灣羽球史上最佳紀錄。
戴資穎直落二取得台灣羽球首金
《自由時報》報導，24歲戴資穎今年目標除世界巡迴賽外，另一大目標就是世界錦標賽、亞運冠軍，即使在世錦賽於八強失利，她仍勤奮備戰，今日終於在印尼連過四關，奪得珍貴的亞運羽球金牌。
戴資穎過去曾對戰辛度12次，取得9勝3敗，近期對戰也收下五連勝，上次輸球是在2016年里約奧運16強，《蘋果日報》報導，小戴的球路完全剋住人高手長的辛度，幾乎每一球都朝著辛度的痛點打，尤其網前假動作的假球，讓辛度往往只能被定在原地，開賽5：0就給對手下馬威。
第二局戴資穎很快就取得11比7的技術暫停領先優勢，隨後始終保持著4分左右的領先，辛度還一度發生離譜發球失誤，後段無力招架，讓戴資穎順利的再拿下第二局及比賽勝利，也是台灣首面亞運羽球金牌。
《NOWnews》報導，上一屆仁川亞運，小戴雖然奪下銅牌，但已經是個人亞運會最佳成績，我國羽球隊從未拿過銀牌以上獎牌，這次竟然在印尼羽球大國球迷面前奪金，小戴再次震撼世界。
有趣的是，小戴比賽前在Instagram發出「金牌選手合照」，裡面的選手都全部奪金，其中「舉重女神」郭婞淳在23日女子舉重58公斤級以抓舉105公斤、挺舉130公斤，總和235公斤的成績奪金。李智凱當日也在體操鞍馬個人決賽以15.400奪金，文姿云在空手道女子55公斤級對打項目拿下連霸金牌，小戴自己則在28日奪金，這張照片被網友笑稱是「金牌預測」。
周天成遇上地主國勁敵，苦戰後奪銀
《自由時報》報導，世界排名第六，台灣羽球一哥周天成，昨在亞運男單四強賽時，頂住地主球迷一面倒加油及賽末點出現等壓力，以16：21、23：21、21：17逆轉印尼名將金廷，也搶下我亞運羽球男單首張金牌戰門票，可惜今天下午與另一地主好手克里斯提在決賽時苦戰三局後落敗，拿下銀牌，但仍創下個人亞運生涯最佳成績，也是台灣隊再亞運史上羽球男單的最佳紀錄。
《聯合新聞網》報導，周天成今天的對手克里斯提世界排名雖不如小天，但過去四度兩人對決時取得全勝，兩人最近一次碰頭是年初的馬來西亞公開賽，克里斯提2局帶走勝利。
今天男單金牌賽中，一下場克里斯提就接連出現掛網和出界失誤，讓小天先取得2：0領先，但小天接續失誤也增加，讓克里斯提取得8：5反超；小天雖連趕3分追平，但克里斯提在觀眾歡呼中拉出5：0小高潮，小天加速後突擊、殺球都得手，一度再取得16：15領先，但自己卻也出現2次小球失誤，讓連拿5分的克里斯提取得20：16。
小天雖瓦解二次危機，但18：20殺球出界，讓克里斯提21：18先拿下首局勝利。第二局小天狀況改善，一度取得了10：5領先，更首先拿下了11分，隨後比數也保持穩定領先3分以上，率先搶下賽末點，不過克里斯提接連得分追成了平手，但周天成還是以21：20驚險獲勝。
第三局開始不久，克里斯逐漸拉開比數差距，先得下了11分。接下來兩人差距一度多達7分，周天成隨後幾次強勁殺球稍稍拉回了一點分數，但克里斯提還是在15：20時率先聽牌，最後周天成以15：21敗給克里斯提。
《自由時報》報導，台灣羽球隊本屆共收下男子團體以及「雙李配」男雙兩面銅牌，雖然周天成稍早時在決賽苦戰三局後仍落敗，但銀牌仍是我男單最佳成績。再加上戴資穎這面金牌，這次共拿1金、1銀、2銅，遠超過去歷屆4銅成績，寫下我在亞運羽球的歷史新頁。
中華代表團目前累積獎牌數：13金、13銀、17銅（統計至2018.8.28 16:00）
金牌
- 體操：單槓—唐嘉鴻
- 體操：鞍馬—李智凱，台灣體操在亞運首金
- 射擊：10公尺步槍混合團體賽—林穎欣、呂紹全
- 射擊：不定向飛靶—楊昆弼，50發中48發創紀錄
- 跆拳道：女子53公斤級 蘇柏亞
- 舉重：女子58公斤級—郭婞淳
- 空手道：女子55公斤級—文姿云
- 輕艇：男子500公尺龍舟—中華龍舟代表隊
- 輕艇：男子1000公尺龍舟—中華龍舟代表隊
- 射箭：反曲弓男子團體—湯智鈞、魏均珩、羅偉旻
- 射箭：複合弓混雙團體—陳怡瑄、潘宇平
- 空手道：女子50公斤級—谷筱霜
- 羽球：女子單打—戴資穎
銀牌
- 女子壘球：中華女壘隊
- 自由車：下坡賽—江勝山
- 射擊：不定向飛靶—楊昆弼、林怡君
- 保齡球：女子三人賽—潘育分、周佳溱、蔡昕宜
- 划船：女子單人雙槳—黃義婷
- 輕艇：女子C1級曲道標竿賽—陳瑋涵
- 體操：男子個人地板—唐嘉鴻
- 網球：女子雙打—詹詠然、詹皓晴
- 空手道：男子個人型—王翌達
- 輕艇：男子200公尺龍舟—中華龍舟代表隊
- 舉重：女子69公斤級—洪萬庭
- 電子競技—傳說對決：鄭銘仁、黃建維、鄭宇翔、林俊廷、顏浩哲、陳柏成
- 射箭：反曲弓女子團體—譚雅婷、雷千瑩、彭家楙
- 羽球：男子單打—周天成
銅牌
- 卡巴迪：女子團體—馮綉真、吳育容、胡玉珍、陳詠婷、林依旻、顏巧雯、廖郁慈、黃偲勤、林郁芬、秦佩囷、莊雅涵、黃毅紜
- 武術：男子長拳—蔡澤民
- 武術：女子52公斤級散打—陳暐婷
- 射擊：10公尺步槍男子組—呂紹全
- 跆拳道：品勢—陳靖
- 跆拳道：品勢女團—陳以瑄、陳湘婷、林侃諭
- 羽球：男子團體—周天成、陳宏麟、王齊麟、王子維、李洋、李哲輝、許仁豪
- 跆拳道：男子63公斤級—何嘉欣
- 輕艇：女子K1級曲道標桿賽—張筑涵
- 網球：女子單打—梁恩碩
- 體操：男子吊環—陳智郁
- 保齡球：女子三人賽—潘育分、周佳溱、蔡昕宜、張羽萱、王雅婷、黃瓊瑤
- 保齡球：男子團體六人賽—陳信安、陳銘堂、洪焜毅、謝金良、吳浩銘、林佰峰
- 橋藝：超級混合團體—蘇皓沂、劉佩華、陳瀅守、林蔭宇、王紹宇、劉名謙
- 羽球：男子雙打—李洋、李哲輝
- 桌球：男子團體—陳建安、莊智淵、林昀儒
- 空手道：男子84公斤級—吳峻維
- 空手道：男子75公斤級—徐瑋駿
- 射箭：複合弓女子團體—陳麗如、陳怡瑄、林明靜
新聞來源：
- 亞運》球后狂！戴資穎直落二辛度 替台灣贏得羽球首金（自由時報）
- 【亞運】制霸！世界球后戴資穎奪台灣史上羽球女單首金（蘋果日報）
- 亞運羽球Live》「地獄主場」三局苦戰 周天成雖敗猶榮（自由時報）
- 羽球／苦戰3局輸地主 周天成無緣首金仍寫新頁（聯合新聞網）
- 亞運／周天成不敵地主 奪銀仍創台灣羽球最佳紀錄（民視新聞）
核稿編輯：羊正鈺