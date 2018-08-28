【插畫】那些鬼月期間避免做的事

10 Seconds Class - 10秒鐘教室

盛大的中元普渡剛結束，我們的周遭仍被「七月的氣氛」圍繞，樓梯間看到奇怪的影子，加班的時候門自己打開，就連家裡的貓，都對著空無一物的角落喵喵叫。

雖說民俗信仰僅供參考，但許多傳說都建構在部份的真實上，例如七月別到河邊的叮嚀，為的可能是夏季河川捉摸不定的潮汛，半夜曬衣服的禁忌，也可能是要避免夏季潮濕的空氣讓衣服無法乾燥，甚至也有人說，夜裡不該吹口哨的傳說，是老一輩不想被小孩打擾而想出的「鬼故事」。

人不必凡事都寧可信其有，但仍該尊重不同宗教和習俗的禁忌，也可以了解背後的脈絡原因，才可知其然也知其所以然。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航