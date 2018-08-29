烏干達女性綁架謀殺案頻傳，政府卻說是「巫術」害的

作者：Prudence Nyamishana

譯者：Sunny T

自2015年以來，在烏干達首都坎帕拉（Kampala）市內及附近，至少有42名烏干達女性被綁架、傷成殘廢，甚至被謀殺，一半以上都在2017年的短短三個月內發生，有些屍體更有遭受過殘忍性暴力的跡象。

這一連串謀殺的細節都相似到令人毛骨悚然，全國都感到害怕。謀殺動機尚未確定，但「巫術」一說被廣為接受。至今，當局還未對任何嫌疑犯進行指控。

烏干達的女性已無法忍受繼續活在恐懼當中，她們覺得自己必須做點什麼。

2018年6月30日，婦女抗議工作團（Women’s Protest Working Group，簡稱：WPWG）在其他國家的女性主義者的支持下，在首都坎帕拉舉行了一場和平遊行，抗議以烏干達女性為目標、猖獗不已的綁架和謀殺案。

我要參與遊行，為了紀念她們。她們沒有得到正義的伸張，也沒有人追究她們恐怖死亡的責任。但我認得她們，我想著她們、還有她們那些除了恐懼與憤怒以外什麼結果都得不到的親朋好友。#烏干達女性的抗議（#WomensMarchUG）

And so I March. To remember them, they were not given any justice and no one was held accountable for their gruesome deaths. But I recognize them. I think about them, the families and friends they left behind with no closure, but fear and anger. #WomensMarchUG pic.twitter.com/r3ZQc6zXhW — SHANINE (@sha9ne) 2018年6月29日

一場全球之聲亦參與其中的遊行，婦女抗議工作團的領導人妮雅吉（Stella Nyanzi）博士告訴人們，女性正在追求外界的關鍵干預措施，例如給受害家庭的正義，並推動拒絕婦女暴力的行動。同是活動分子的陀西瑪（Patricia Twasiima）接著唸出42位遇害女性的名字。

稍早，警察曾嘗試阻擋遊行，並宣稱總統穆塞維尼（Yoweri Museveni）對全國發表恢復烏干達國家安全的「10點計畫」 後，女性所提出的抗議問題已獲得解決。

警察總長在一封信中表示：「來信通知，針對意圖提高群眾對於氾濫的婦女謀殺和綁架案意識、表達不滿的遊行，將取消原定授權、不得進行。」

但是女性同胞都下定決心無論如何都要繼續抗議：「用納稅人的錢建立的警察機構、政府所策劃的演講、思想和祈禱，再也無法滿足我們。做出行動的時候到了，來世紀公園（Centenary Park）加入我們，我們要得到那些尚未得到答覆的答案。 」

這蓄意的禁令激發了更多烏干達民眾不分男女的支持並加入遊行，其中包括曾發誓要加入這場行動的記者。

作家卡利納基（Daniel Kalinaki）在烏干達新聞媒體《Daily Monitor》上發表了一篇個人評論，解釋為何他會加入這場抗議行動；這篇文章在推特（Twitter）上廣為轉發：「我會參與這場遊行。跟我女兒一起。我們會手牽手、沒有任何裝備、跟其他人一起和平地向前走。我想要她愛這個國家，並以非洲年輕女性的身分，學習如何站出來發聲。她長大之後，她和其他像她一樣的人會是這些受傷、受攻擊、受指責的受害者的救星。歡迎前來『黑暗遊行』（Black Parade）——希望警察們夠聰明，不會讓這場遊行染上鮮血。」

電視記者瑞孟德（Mujuni Raymond）表示，他也會加入這場抗議：「我去過至少13位女性受害者的謀殺案現場，看過她們生命如何被終結的可怕場面，只給予希望和祈禱是很不人道的。我們必須有所行動。我會加入烏干達女性的遊行，但不是以記者的身分，而是以公民的身分。」

最後，警察讓步了，沒有給她們太多壓力。這場女性遊行遵守著警方設置的嚴格指令。

這是第一場由活動分子領導的和平抗議。烏干達政府在2013年通過頗具爭議性的「公共秩序管理法」（Publuc Order Management Act），賦予警察總長酌情權，可以允許或禁止公眾集會，而先前自該法案通過之後所進行的抗爭最後都轉為暴力。

The women of Uganda have proved that protests don't have to be violent. #WomensMarchUG #FreedomofExpression pic.twitter.com/hxLneO6wkZ — Kweeta (@KweetaUganda) 2018年6月30日

這場遊行對當局施加了更多壓力，不只要他們提供女性一個更安全的社會，更捍衛了烏干達憲法、尊重公民自由集會的權利。

本文經全球之聲授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航