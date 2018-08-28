傳出連「MIT」都被中國打壓下架，台商只好做「兩種標籤」

中國近來從強迫外籍航空公司、飯店將台灣「改名」，到現在連「產地標示」都傳出遭到打壓的情況，有台商向媒體透露，最近進口產品到中國時，通路商表示，標示「MIT」的產品都要立即下架，除非是改為「中國台灣製造」才能恢復上架；經濟部則說，這應該是民間業者自發性的行為，如果真的遭擋關或要求下架案件，會和中方進行協商處理。

《自由時報》報導，國內一家生技業的公司董事長透露，銷售到中國的產品近來被無預警下架，打聽後才得知，大約在兩週前，中國當地的通路商接到官方行文，要求產地註明「台灣」的產品全部下架，而且是接到公文當天就得立即下架，完全沒有緩衝時間，除非改標為「中國台灣區（意指特別行政區）」，才能恢復上架。

經貿單位證實，過去中國明文規定產地標示「台灣」的產品可銷往中國，但今年下半年起陸續接到國內業者陳情，標示「Made In Taiwan」出口到中國的商品，遭中國海關要求得標示成「中國台灣」或「中國台灣區」等才能通關，否則將被擋關或直接退運，包括食品、美妝及生技業者，都遇到類似情況。

一位生技業者表示，被下架的產品現在只能暫時堆放倉庫，後續還要再想應變之道；對中國硬把政治枷鎖框在商業產品上，只能感到無奈。

知情官員指出，實際上被退關或銷毀數目的不多，中國是用政治手段想要在其國內消滅「MIT」，逼迫台商到中國設廠，不然就得在標示上配合「祖國」的一中原則。

官員表示，過去「MIT」產品銷往中國僅需標示「台灣製造」就可滿足兩岸的法規要求，自2001年以來也已執行十多年都沒什麼太大的問題；但近來陸續傳出中國要求台商以矮化台灣方式標示產地，讓台灣廠商不堪其擾、甚至蒙受損失。

經濟部：應是民間業者自發行為

《中央社》報導，關務署表示，針對標籤未依規定標示的業者，若被海關查獲，將依法辦理。然而，台灣一般出口貨物有九成左右屬於「CI免審免驗」通關，另有一部分屬於「應審免驗」，也就是只有看出口報單，加上兩岸經貿往來頻繁，為加速通關，實際抽驗比率很低，且多針對管制物品進行查驗，被查獲產地標示不符規定的案件其實很少。

官員指出，兩岸海關原本設有交流平台，但討論項目主要是稅則與原產地證明的爭議等，標示問題並非討論的焦點。且因近年兩岸關係出現變化，去年起交流平台幾乎停止運作；因此即便業者向海關反映此事，但出口商品標示的主管機關為經濟部，海關也無法代業者協商。

《中央社》 報導，經濟部回應，國際貿易局會持續關注此議題發展，不過至今並未接獲廠商通報產品未依中方要求標示而遭到擋關或退運的案例。

經濟部補充說，與廠商了解後，發現應是中方的通路業者自發性要求台灣銷往中國的產品須標示「中國台灣」或「中國台灣區」，否則就會將商品下架，這是民間業者的自發性行為。

經濟部指出，政府將密切關注未來發展，如果後續接獲廠商產地標示「台灣」遭到海關擋關，或要求下架的案件，會循既有溝通機制進行協商處理。

《大紀元》報導，昔日曾出口汽車零件至中國的台商黃錫聰接受採訪時表示，他過去出口汽車零件至中國時，產品皆標註「台灣製造」，當時中方單位認為該標示無所謂，因此未曾受到刁難。

黃錫聰認為，中共立場變幻莫測，制度時常改來改去，商人其實早習以為常。中方這次有此動作，應與美國近期持續在國際間表明支持台灣有關係，因而挑起中共內的民族情緒，才會再出招打壓，也希望藉此加深台商心理的恐懼感，進而影響年底選舉，不過多數台商認為此手法相當詭異，因為台灣選舉不是採實名制，想投給誰並非中共可以掌控的事。

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核稿編輯：羊正鈺