【Python實戰篇】如何一次檢查大量網頁是否更新？

筆者工作需要，不時要檢查一大堆網站是否有更新或變動，如港鐵（0066）是否有最新公布的新聞稿，立法會及金管局的研究部是否發布了最新研究，這些網站不少是沒有提供電郵提示，又或RSS的，因此今次以Python寫一個自動檢查多個網址是否更新的程式（見下表），可以追蹤相關網頁的最新動態。

如何檢查一個網頁是否有改動呢？理論上當然可以把網頁的內容全部下載，然後與上一次下載的內容逐字逐句比較，但這頗為費時失事，較有效率的做法，是比較其雜湊值（hash value）。雜湊值的原理，是把一些資料輸入到密碼演算法，然後加密成一個固定長度的字串。以MD5的演算法來舉例，如果將"carrie lam"以md5加密，則會得出一個32個字符長的雜湊值"2383d47724fe0ec51c1384d404fc3487"，若果將"carrie lam"改成"karrie lam"，雜湊值便變成"4fc21c59f233f52de83c4e61d6b8ccc5"，雖然只是差之毫釐，但其雜湊值已面目全非。

雜湊值的另一個特性，是無論輸入多大的數據量，其雜湊值都是一個固定長度的字符，就算你把整個harddisk的數據、或一齣電影的檔案數據輸入，其MD5雜湊值都是32個字符。雖然輸入的組合無限，而32個字符的組合看似有限，但都可以確保不同組合出現相同雜湊值的可能性極低，因此雜湊值已被廣泛應用於不同用途。加密貨幣如比特幣，便大量應用雜湊值來把交易數據加密，及加入區塊鏈。不過，由於MD5已被破解，故此比特幣使用的是更先進的SHA-256及橢圓曲線加密法（ Elliptic Curve Digital Signature Algorithm）。

這次製作的這個程式，就是把網頁的整頁資料下載，並以MD5算法計算其雜湊值，然後與上一次的雜湊值比較，若兩者不同，即代表網頁已有資料改變，這時便會通知用戶。當然，這個簡單的程式有其限制，就是即使網頁有改變，也不一定是用戶想知的資料，用戶還是要親自檢視，同時，有些網頁可能動態改變內容，令本程式以為網頁每次都在更新。

本程式的用處，不是追蹤那些更新頻密的網頁，如新聞網站，而是一些只會間竭性更新的網頁，如企業網站或政府部門網頁，如果用戶需要追蹤數十至上百個這些網頁，則本程式是一個幫到手的選擇。

回到程式本身，其結構很簡單，用戶只需要在名為site的list中，輸入自己要追蹤的網頁，程式會建立一個json檔案，然後把網址及其雜湊值存入，在下次再執行程式時，便會比較網址最新的雜湊值與上次儲存的雜湊值是否一致，若否則指出網頁有更新或變動。用戶可以自由修改或增刪網頁名單，程式會自動更新json檔案，但若是新加入site名單中的網頁，由於之前未有計算雜湊值，故此首次檢查都表明是有更新。

checksiteupdate.py

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責任編輯：周雪君

核稿編輯：王陽翎