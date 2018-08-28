【雅加達巨港亞運】口罩難題

亞運前的香港考察團表示，印尼雖然最近沒有火山爆發和農民因為開懇農地而引發的森林大火，因為沒有管好汽車排放，懸浮粒子指數每天都嚴重超標。香港代表團特別因此加批預算，為所有運動員及職員購買N95口罩。

問題來了。我們這些白色巨塔從業員，只懂得蘇格蘭場非工業用的醫療口罩。勇抗SARS病毒的N95口罩有個挺嚴重的問題，就是一沾水整個口罩就要作廢。那水上戶外活動的項目的運動員和職員可以怎麼做？

同事搜索產品目錄，找到有單向濾芯的N95口罩，總算解決了戶外運動的呼吸問題。但要找個做水上活動戴著都能呼吸又要防水的口罩，苦煞同事思量。

直至我們重新發現這次要過濾的是沙塵，不是病毒。手頭上要支援最沙沙塵滾滾的項目，是山地單車。於是同事找車手請教。原來他們他是試用過多款口罩，最後發現「淘淘寶寶」口罩（totobobo mask，來自新加坡，跟淘寶沒有關係）在比賽劇烈運動期間配戴得最為舒適。

「淘淘寶寶」口罩主要是塑膠製造再加N95濾芯，塑膠部份可以加熱倒模量身訂造，保證滴水不漏，濾芯亦可以更換。當年獨木舟隊在巨港另一個亞洲錦標賽，遇上火山爆發，濃烈的火山灰下戴著「淘淘寶寶」口罩練習和整理器材，艇手都安然無恙，隨時吸到新鮮過濾的空氣。

於是我們急忙申請撥款購買「淘淘寶寶」口罩給帆船、獨木舟、划艇、公路及山地單車項目運動員及職員。雖然時間緊湊，但總算為所有人的口罩裁好才出發。

然後我到了雅加達。空氣看起來不是太混濁，但當天晚上太疲累，小睡片刻之後，想睜開眼再整理隨隊器材時，才發現自己的眼睛已經腫到睜不開。揭開眼簾望望鏡子，才發現兩只眼睛因為接觸混濁空氣，已化身水信玄餅。幸好隨隊醫生就是同房，服了她處方的抗組織胺，才趕得及眼耳口鼻正常去開幕禮。

有時，千算萬算，就是算漏了要為代表團淘寶幾個泳鏡。

本文獲授權轉載，原文見作者博客。

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