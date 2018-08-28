為何醫生會盡量避免近親輸血？

史丹福曾經遇過一位小朋友需要輸血，家長希望可以把自己的血輸給小朋友，因為該名家長聽說過之前經輸血傳播日本腦炎的事件，他認為自己的血液比較安全。其實近親間的輸血是否比較安全呢？

答案可能出乎大家意料之外，近親間的輸血反而比較危險，因此醫生會盡量避免這種情況。

或引起致命疾病

原因有幾個，首先，身體的免疫系統依賴HLA抗原去分辨敵我，但近親間的HLA太相近，免疫系統可能分辨不到。輸入的血液中一般有少量的淋巴白血球，它們可能會大肆攻擊受捐者的身體，但另一方面受捐者的免疫系統又可能以為這些淋巴白血球是自身的免疫細胞而不去攻擊。結果受捐者的骨髓、肝臟、皮膚等器官都受到破壞。

這個情況叫做輸血相關移植體抗宿主疾病（transfusion associated graft versus host disease，簡稱TA-GVHD），是個非常可怕的疾病，死亡率接近100%。因此即使醫生迫不得已要為病人輸入近親的血液，血液都必須經過放射性處理，殺死入面的淋巴白血球，以避免TA-GVHD。

另外，現今的傳染病篩查技術雖然先進，但仍有不足之處，所以安全的輸血仍然需要依賴捐贈者誠實地回答篩查問卷的問題。如果捐贈者與受捐者有親屬關係，捐贈者或多或少都會想隱瞞一些可能危害輸血安全的行為，例如不安全性行為、濫用藥物、於高危地方旅遊等，這會增加輸血的危險性。

除非迫不得已，否則醫生不建議親屬間的輸血。

第一守則︰無償捐血

大家要知道輸血安全的第一守則是「無償捐血」，即捐血必須完全出於自願，沒有獲得利益。大家可不要看少這個簡單的守則，事實上，就算我們不進行甚麼高科技的傳染病篩檢，單單是實行「無償捐血」，已經可以降低捐贈者血液帶傳染病的機會。

親友間的捐血其實說不上是「無償捐血」，因為捐贈者本身認識輸血者，是因為輸血者有需要才進行捐血，他們是在「壓力」下捐血的，理論上他們有更大的誘因去捐贈不合品質的血液。試想想，假如你媽媽病危而急需輸血，就算你明知自己的血液有可能不完全安全，都可能會因緊張媽媽而心急地想輸血給她吧？而且其他家庭成員也可能會給你壓力，令你不得不捐。這樣就為血液安全帶來隱憂了。

世界各地的不少研究都顯示，相較起完全自願的「無償捐血」捐贈者，親友捐贈的血液有更大的機會帶有經血液傳統的傳染病。例如一項研究發現，在印度的輸血者中，親屬捐贈者比起自願捐贈者有顯著地較高的比率帶有B型肝炎病毒、C型肝炎病毒、愛滋病毒及梅毒的抗原或抗體。[註]

另外，在某些落後地區，人們甚至可以透過「親友」捐血方法走法律漏洞進行血液買賣。「家庭親友」本來就很難介定，之前就曾經有報導指中國人只要花錢就可以找「血頭」介紹血源，找人假扮親友捐血，「血頭」及捐血者從中取利。這樣獲得的血液有多安全，大家都心中有數。

因此，就算撇除近親輸血引起的輸血相關移植體抗宿主疾病（transfusion associated graft versus host disease），親友間的輸血本來就違背了輸血安全的第一守則——「無償捐血」，所以絕對不值得鼓勵。

註︰Jain R, Gupta G. Family/friend donors are not true voluntary donors. Asian Journal of Transfusion Science. 2012;6(1):29-31. doi:10.4103/0973-6247.95047.

本文獲授權轉載，原文見史丹福狂想曲Facebook專頁︰一、二。

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責任編輯︰鄭家榆

核稿編輯︰王陽翎