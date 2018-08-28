Google一次更新後，義大利一名醫療專家的網誌流量跌了85%

文：Ringo Li（每天也在搜尋引擎漫步）

Google在2018年8月1日有一個新的更新推出，相信是首個針對行業而作的更新。官方暫時沒有為這個更新做詮釋，只表示是一個常規更新操作。

Google 8月1日醫療相關更新

可觀察外國不同 SEO 專家以及 SEO 論壇意見，是次更新的評語頗差（當然，通常受害者才會在網上發聲吧！）。很多人表示網站流量大跌，程度不一，極端的例子更顯示每日瀏覽量由每日2萬人次大幅下降至每日僅餘1千人次，非常慘烈！

Google 的更新很多時都是針對內容素質，或影響內容判斷好壞的元素，但這次似乎很多內容素質相當高的網站也大受影響，令人摸不著頭腦。惟經過Search Engine Roundtable超過300個受影響網站的調查後，似乎受影響網站有以下特徵：

受影響網站中，超過40%內容跟健康／醫療相關

16%受影響E-Commerce網站中，大部份都跟銷售維他命及藥物有關

雖然調查的規模不大，但可以說以上更新橫跨不同語言網站（暫時筆者有兩個網站受到相當影響）。根據筆者的記憶，這個更新應該是第一個根據行業進行的更新。

那更新後，什麼類型網站排名比較前呢？筆者目測，現在排得比較前的網站包括：

報章類形網站 權威協會網站 大學網站 公營機構網站

當更仔細瀏覽網站後，你會發覺部份網站內容相對少、素質一般。跟一般Google以 「內容價值」為中心的大方向有出入。

按照觀察，這次更新似乎是Google對資訊來源可信度更為重視，即資訊是否由醫學權威或認可機構發出，作為判斷網站可信性的基礎。

再細心一點觀察，似乎網頁內容如果列明「資訊是由XXX醫生提供」或有意提到 「XXX醫生表示」，會比較容易排到較好的位置。

根據另一個SEO專家Marie Haynes的意見，亦相信這次更新是針對內容的Trust（可信度），她提出3個各位可以思考的地方：

你的內容是否由你行業中權威人士所寫？

你的生意及寫手是否有好的知名度？

你賣的產品對訪客是否有潛在風險、是否有機會是騙局？

個人估計，健康這個課題尤關一個人的生命，Google怕資訊錯誤會被問責，故寧願犠牲內容豐富度也求來源安全度

Google列出網站可信度大部份都是建基於外部資訊，例如第三方網站有否曾經提及你或你的網站、你是否被權威網站視為專家，暫時可以做的包括﹕

建立一個活躍的社交帳戶（LinkedIn）

叫客戶在網站更常提及你或你的網站

當然，這個更新還是在進行中，筆者會持續加入內容，有興趣的朋友記住bookmark！

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責任編輯：歐嘉俊

核稿編輯：王陽翎