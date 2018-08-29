了解中國的自我審查「術」，就知道85度C聲明一點用都沒有

蔡英文過境美國，在當地85度C買咖啡，結果85度C被指為臺獨，遭到抵制、被外賣平台下架，雖然發表支持「九二共識」、「兩岸一家親」等聲明，也沒什麼效果。到中國發展的臺商、藝人，要怎樣表態才會令中國滿意？

其實很簡單，你無論怎樣表態，你都無法確定能令北京政府滿意。因為「無法確定，模稜兩可」本身就是目的。

讓你不斷自我審查的「術」

韓非子提倡「術」，術就是統治者統治臣民的手段：

術者，因任而授官，循名而責實，操殺生之柄，課群臣之能者也，此人主之所執也。法者，憲令著於官府，刑罰必於民心，賞存乎慎法，而罰加乎姦令者也，此臣之所師也。君無術則弊於上，臣無法則亂於下，此不可一無，皆帝王之具也。

人主之大物，非法則術也。法者，編著之圖籍，設之於官府，而布之於百姓者也。術者，藏之於胸中，以偶眾端而潛御群臣者也。故法莫如顯，而術不欲見。

要統治一個社會，需要兩個部分，一個是光明面的，就是白紙黑字，大家標準清楚，可以依此做事的「法」。我們可以從法知道什麼能做，什麼不能做，標準劃一，只要法上沒寫不能做的東西就可以做。

黑暗面的「術」卻是剛好相反的東西，術就是權術，也就是整治人的方法。整治人的基礎，就是不要讓被整治的人，知道到底什麼時候會被整治，什麼時候不會被整治。標準不一，隨時改變，隨統治者心情喜怒而改變，被統治的人不知道何時會被受罰，也不知道怎樣才不被罰，只有不斷盡力的跪下，自動自覺的討好統治者，主動配合統治者，期望統治者不會懲罰自己。

他的目標就是讓你自肅，自我審查，自律，他的目標不是告訴你該做什麼，你怎樣做他都可能不滿意。

Photo Credit: Reuters/達志影像

他的目標是令你自動自覺，像奴才，像乞憐的狗一樣「盡量的做對統治者有利」的事情，然後他們可能沉默地不對你動手，讓你猜對方是否滿意了？或者你跪下去吃他的大便，他還是不滿意要踩你一腳，讓你想，是不是吃大便還是不夠，要再做些什麼，要不要連他的狗的大便也要吃呢？

所以你想問怎樣才滿意？他們就是不會讓你知道，你永遠都要猜他滿不滿意，這就是目的，這就是術，這就是韓非子在二千多年前已經領悟的道理。這也是熟讀法家經典的中共統治者們，深明的道理，應用的技巧。

滿不滿意，只是思維陷阱

權術就是將人當狗的馴服，馴服到，任何時候都想著怎樣討好統治者，任何時候都為統治者操心，全心全意的維護統治，生怕自己跪得不夠徹底，不夠純，就會令統治者大怒而施罰。臺灣的某些人講的就是完全這一套，他們不斷講臺灣做什麼會惹怒誰，不需要標準，不需要界線，最終除了全然的討好沒有別的選擇。

韓非子說，明主治吏不治民，他們只會透過術，令所有底下的人，不管是地方官吏，幹部，甚至對一些小國（例如臺灣），用術去令他們自動自覺的管好底下的民；他們甚至往往做得非常的過分、噁心，比起統治者更殘暴，但是統治者從沒說過要你這麼殘暴。統治者一方面可以享受這些走狗幫他做的鎮壓，另一方面當這些走狗做得太過分，引起反抗時，統治者又可以切割，說自己不知情，是這些人自作主張，繼續當他的明君。

所以猜怎樣做會令中國滿意？開始「猜」的時候，已經是在被術擺佈了，這是一種東方思維的陷阱。你最終不要被擺佈，就只能走向現實政治：他滿不滿意不重要，不要在乎他們的想法、感受，只要隨時準備好一件事，當對方要動手時，我們願意付出多少代價，去讓他們付出多大的代價。

東方法家王朝，是個無限擴張的怪物，是權力的癌變，直至統治全人類他都不能滿意的，他每個動作都只是在擴張權力，去談這種權力怪物的感受、怎樣才會滿意，根本就是走錯了方向。

本文來源由鄭立的SOS reader編輯，光輝歲月網站

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航