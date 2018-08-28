美國9歲男童出櫃後自殺身亡，母親：只因我的孩子與其他人不同

美國科羅拉多州丹佛（Denver）一名九歲男童邁爾斯（Jamel Myles），在開學後四天自殺，他的母親皮爾絲（Liea Pierce）表示，他認為兒子自殺的原因是因為他在學校向同學出櫃，遭到霸凌後選擇自殺，暑假時邁爾斯才剛向母親出櫃，母親也表示支持，兒子很高興的表示對自己是同性戀感到自豪並說要告訴同學；結果幾天後邁爾斯就在家裡自殺身亡。

《FOXNews》報導，邁爾斯在暑假期間曾在車上對皮爾絲坦言，「媽媽，我是同性戀。」「我知道你買男孩的東西給我，因為我是男孩，但是我寧願穿女孩的衣服」。



皮爾絲表示，當時他在開車，但他仍轉頭看了他的兒子，邁爾斯坐在後座看起來很害怕，整個身體都蜷縮起來，他才發現兒子不是在開玩笑，於是他告訴兒子「我還是很愛你」，邁爾斯聽了很開心，還表示開學後要跟同學出櫃，「希望自己可以為此感到驕傲」。

不過才開學沒有多久，邁爾斯在丹佛的家中自殺身亡，《Washionton Post》報導， 警方在丹佛地區的家中受理了一則「醫療事故」並將他送到醫院，他被宣布死亡， 雖然有關Jamel死亡情況和原因仍不明朗，但警方表示，法醫認為他的死是自殺。

皮爾絲沈痛表示，「我兒子告訴我的大女兒，學校的孩子叫他自殺。我很難過他沒有向我求救。我非常沮喪，他竟然認為自殺是他的選項。」

《中央社》報導，邁爾斯在喬修梅克（Joe Shoemaker）小學就讀，20日才剛升上四年級；丹佛公立學校表示，已經為喬修梅克小學提供危機輔導員，學校24日寄信給全校同學的家長，提到關於提供學生額外諮詢服務，信中提到，邁爾斯的死「對我們學校來說是意想不到的損失」，並提供父母種種壓力跡象的資訊，以便注意孩子的情緒。

「我們的目標是與您合作，盡可能以最恰當的方式告知您的孩子這則消息，並盡可能提供多點支持，所以請隨時告訴我們您希望如何處理這個問題。」

皮爾絲則說，希望她兒子的死能夠讓大家對霸凌可能帶來的影響有更多認識，《FOXNews》報導，皮爾絲認為，

「 我們應該對霸凌負責。我認為孩子應該要負責，因為孩子知道這是錯的，他們自己也不會希望有人對他們這樣做。我認為父母也應該被關押，因為顯然是父母教他們（霸凌者）那樣做，或者他們就像那樣對待（霸凌）他們。」 「希望沒有父母經歷這樣的痛苦，只因為他們的孩子與其他人不同。 」

丹佛公立學校發言人瓊斯（Will Jones）在聲明中表示，「我們現在的當務之急，是要審視這個案件所引起的所有問題，確保我們所有學生的安全，並對這慘痛損失進行公正徹底的審查。」丹佛警方正在調查這起男孩自殺案。

有近七成青少年曾因性別特質遭歧視

在台灣也曾發生類似的性別霸凌悲劇事件，2011年時，新北市鷺江國中一名身材瘦小、13歲的男學生楊允承，疑似不堪同學嘲笑「娘娘腔」，留下遺書後從家中跳樓身亡，當時也引發社會熱議，有教師就曾感嘆，「這一跳，就知道台灣的性別平等教育做得還不夠」。

《中國時報》報導，台灣少年權益與福利促進聯盟八月中時也公布一份調查，發現有7成的青年在成長過程中曾遭到歧視，尤其以12到15歲、國中階段的情況最為嚴重，其中被歧視的原因，「學業成績表現」佔了7成6，「性頃向及性別特質」佔了6成8。

台少盟表示，將近七成學生因特殊性頃向、多元性別身份遭到歧視，然而卻有地方議會通過「反對國中小課綱置入多元性別意識」，還有縣市長或議員候選人支持「教育部與各級學校不應對學生實施同志教育」，台中市地方議會的相關聽證會上甚至還有人提出「同志是違反大自然的髒東西」等發言。

目前台灣也正在針對性別平等教育發動相關的公投案，以下一代幸福聯盟為主的數個反同團體就提出「適齡性平教育公投」，公投主文是「你是否同意在國民教育階段內（國中及國小），教育部及各級學校不應對學生實施性別平等教育法施行細則所定之同志教育？」，目前已經有超過七十萬份的連署書送到中選會。



而挺同方也為了反制，提出支持性平教育的公投案，主文為「我支持以法律明定，在國民教育各階段內實施性別平等教育，且內容應涵蓋情感教育、性教育、同志教育等課程，以提昇學生之性別平等意識」，僅剩下最後幾天的時間，仍在搜集第二階段的連署書。

「性別平等教育大平台」表示，性別平等教育落實的目的，是讓每個孩子，不管是怎樣的性別、性傾向、性別氣質，都不會遭受到他人的嘲笑與歧視，可以勇敢地做自己，性別平等教育中包含情感教育、性教育、同志教育，每個都是不可缺少的，透過正確的知識認識、了解自己，從自己出發，才能理解彼此的差異。

※ 珍惜生命，自殺不能解決問題，生命一定可以找到出路。若需諮商或相關協助，可撥生命線專線「1995」或張老師服務專線「1980」。

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核稿編輯：羊正鈺