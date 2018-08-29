追捕所有「看起來不像德國人的人」，德國東部極右翼示威爆衝突、近20人受傷

（中央社）

德國東部城市肯尼茨（Chemnitz）一名男子據傳遭敘利亞人及伊拉克人持刀殺害後，引發當地數以千計的極右派人士上街示威，還一度與反制陣營爆發衝突，造成數人受傷。

肯尼茨一名男子因涉及口角衝突，遭人刺數刀後喪生，當地檢察官表示已經逮捕兩名嫌犯，分別是22歲的敘利亞男子和21歲的伊拉克男子。在事件發生後，昨（28）日約有800人上街抗議，警方指其中約50人準備採取暴力行動，當地緊張情勢自此持續升高。

英國《每日郵報》（Daily Mail）報導，數以百計的鎮暴警察試圖將這批嘈雜群眾與反法西斯陣營分開，前者以男性成員居多，他們高喊反對「外國罪犯」的口號，手中也揮舞著黑紅金相間的德國國旗，反制陣營則有1000多人出動。

警方表示，兩派人馬互擲爆竹及其他物品，造成數人受傷，還有傷者需送醫治療，警方出動水砲，呼籲人群保持冷靜。

右翼示威者高喊「我們是人民」和納粹時代使用的詞彙「說謊媒體」（Luegenpresse），並舉起寫有「遏止難民人潮」，及附有自動步槍圖案的「保衛歐洲」標語。

警方說，若干抗議人士持有極右派德國另類選擇黨（AfD）及新納粹政黨「德國國家民主黨」（NPD）的旗幟或徽章，其中有少數人高舉右手行希特勒式致敬，此舉在德國屬違法行為。

Meanwhile in #Chemnitz Germany✌ @alfonslopeztena pic.twitter.com/2veHvFMutp — Caesar Flickerman (@iflickerman) 2018年8月28日

被警方隔開的反制陣營則高喊「納粹，滾」，並舉起寫有「循法治，拒私刑正義」的標語。

衝突怎麼發生的？

《TIME》報導，周日（26日）肯尼茨一群右派團體上街頭，呼籲 捍衛自己的國家， 社交媒體上出現的影片顯示，新納粹分子在街頭襲擊他們認為屬於外國血統的人，導致該城市爆發衝突。

而在晚間，肯尼茨街頭出現一起口角衝突， 一名35歲德國籍古巴裔的男子，被刺多刀而死亡，而另兩名嫌疑人（23歲的敘利亞男子、22歲的伊拉克男子）則被拘留。 目前尚不清楚是什麼引發了其中的爭執。

德國《商報》報導，在一名德國男子上周遇害後，德國 民粹主義政黨 另類選擇黨（AfD）組織了一場抗議活動， 吸引了大約100名抗議者， 該黨青年代表弗洛邁爾（Markus Frohnmaier） 當天在 推特上寫道 ：「如果國家不再能夠保護公民，那麼人們就會走上街頭，保護自己。 就這麼簡單！ 今天，公民有責任阻止致命的『移民刀子』！ 它可能針對你的父親，兒子或兄弟！」

而抗議活動越演越大，吸引了800名抗議者在城市中游行，開始尋找有色人種。據 當地一家廣播公司稱 ，約有5000名右翼示威者佔據了該市的中央大道，要求移民離開德國 。 人群高呼「關閉邊界」和「 這是我們的城市」。

警方指出，這系列抗議活動導致一名保加利亞男子受到威脅，兩名阿富汗青年受攻擊，而隨著情勢升溫，警方取消了當地街頭的活動。

Photo Credit：Reuters／達志影像

薩克森邦為什麼會成為「反移民」的溫床？

加拿大《環球郵報》報導， 連續兩天，極右翼的抗議者在 肯尼茨 的街道上遊行，喊著「外國人滾出去！」這樣的口號，難民在肯尼茨遭到踢打、追逐，而當地警察未能阻止這樣的暴行，導致後續極右派與 反制陣營的衝突，約有18人受傷。

報導指出， 雖然肯尼茨的衝突震驚世界，但德國人並不驚訝： 薩克森邦 已成為「偏狹」和「恐懼外國人」的代名詞（ 肯尼茨位於薩克森邦） 。在這個有400萬居民的聯邦，只有17.1萬人是外國人（佔整體居民的4%）。

在2017年的國會大選中，反移民、反歐元的極右派另類選擇黨（AfD）得票從6.8％上升到27％，成為該邦得票最高的政黨，甚至打破了1990年來一直是當地主要執政黨的基民盟（梅克爾率領的基督教民主聯盟，CDU），政黨票從上次42.6%的得票率落到26.9％。

薩克森邦位於前東德，在柏林圍牆倒榻近三十年後，這裡 是該國最貧窮的地區之一，而這幾年來基民盟政府親移民的政策，也使右翼分子藉此在這裡壯大：他們聲稱代表「被遺棄的人民」，因為柏林似乎更關心移民們。

《明鏡》2007年引述一份研究，指從2004年開始大約有9%本來打算在薩克森邦度假的人，因為當地的極右分子暴力、反外國人暴力和極右黨派當政，而決定不去該地度假 。

不只旅客，新聞記者報導這些示威遊行也變得非常危險，他們被指控「撒謊」而常受到攻擊，電台還必須派人陪同他們的電視隊。2015年，一個右翼恐怖組織在薩克森邦的弗賴塔爾市（ Freital） 一名親難民的政治人物車裡埋下了炸彈 。

《歐洲新聞》報導，自梅克爾2015年 開放收容難民以來，數以千計來自中東的難民抵達德國（ 當年德國 接納了100萬名難民， 其中約半數為敘利亞難民，其次則是來自阿富汗與伊拉克的難民 ）， 導致了當地極右派團體的壯大 — 包括了2014年成立的「PEGIDA」（愛國歐洲人反對西方伊斯蘭化）和2013年成立的另類選擇黨。

德國政治觀察家派澤特（Werner Patzelt）認為，對於 德國東部的許多人來說，移民違背了他們的意願，這些人 對聯邦政府、總理和整個政治階層表示深深的不滿。

薩克森邦將於明年舉行選舉，民眾日益兩極分化。 隨著右翼暴力事件繼續增加，各方將不得不決定如何回應移民問題。

而德國總理梅克爾（Angela Merkel）周一也出面譴責，指極右派的暴力示威活動淪落到攻擊「外國樣貌」人士的地步，梅克爾告訴媒體：「我們目睹的現象，不容於一個憲政民主體制。」她也表示，「我們錄下（有人）追捕其他人、不法集會、街頭仇恨，這些都不該出現在我們這個立憲國。」

激進政黨左派黨（Left party）黨魁德茲納（Tim Detzner）在現場告訴集會人群：「追獵外表似為外國人的場景，令人畏懼。我們要展現肯尼茨（Chemnitz）也有兼容並蓄，反對仇外情緒的一面。」

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核稿編輯：楊士範