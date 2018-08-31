把履歷寫成個人經歷盤點，就別怪公司「已讀不回」

每天幫大家做履歷健診，各種匪夷所思的內容總是不斷刷新我對人類的認知。但也發現有很多朋友只是不懂得行銷自己，這種履歷優化之後簡直是浴火重生、讓我充滿成就感。其實要寫一份好履歷並不困難，看著本篇文章系列攻略打怪就可以輕鬆破關囉。

很多人第一次完成的履歷，幾乎都是單純的個人盤點，因為還不清楚方向，所以把自己過去所有感覺很厲害的學經歷通通列出來，履歷上充滿各種不同領域的經驗。雖然看起來很豐富，但非全部都是對方想看的內容。

我曾經看過一份履歷，起初以為要應徵人資，結果他其實是想應徵業務。原來是他過去實習的時候，招募做得特別好，花了許多版面強調這部份的經驗，雖然有運用技巧、但沒注意整體架構比例，導致每個看到他履歷的人，都以為這份履歷是要應徵人資。

寫履歷的基本心法之一就是「換位思考」：用別人的角度看事情。看履歷的永遠不是我們自己，如果無法預測對方想看見什麼，我們寫出來的履歷就只會一直被已讀不回。

完成一份客製化履歷，可以簡單分成這三個階段：

（A）個人經歷盤點

（B）目標職務研究

（C）選取相關素材

Photo Credit：陳韋丞

（A）個人盤點：列出近期學經歷，建立個人經歷資料庫

剛開始下筆的時候，記得多少就寫多少，不用完全窮盡，以近期為主，先寫到高中階段即可，幼稚園國小階段太久遠了不用寫。後續可以隨時回來這個階段更新資料。

建議大家建立一個筆記清單，記錄自己過往累積的點點滴滴，隨時都能派上用場。隱者有點懶惰、但又希望留下記錄，所以滿常會用社群軟體PO文，或是一段時間就更新自己的線上履歷。不求鉅細靡遺，只求有點痕跡。（線上履歷我個人使用的是CakeResume，只要加入一些照片和icon，版面就很舒服好看。但目前是用來當自我介紹，不是針對某種職務設計的履歷）

行動方案：

內容寫不太出來，可以翻翻過去社群軟體的動態、找家裡還有沒有日記獎狀等等記錄，或跟家人朋友師長聊聊，有時候是我們缺乏自信不敢寫，或只是單純忘記。 然後可以先進入下個階段：針對目標收集資料。先有比較明確的目標和方向，也會比較容易想起過去有哪些經驗可以連結，此時可以再回到個人盤點階段更新內容。

（B）目標研究：調查目標職務所需能力（硬實力、軟實力）

這個階段就是「預測對方想看什麼」的重要步驟。只要用行銷企劃、國外業務、數據分析師等目標職務名稱查詢網路資料，就可以在新聞、PTT、人力銀行、部落格甚至公司職缺頁面，了解這個職務需要的硬實力、軟實力以及近期趨勢。

硬實力：學經歷背景、專業技能、證書執照、外語能力等。 軟實力：個性特質、溝通表達、團隊合作、工作態度等。

硬實力是非常綁定職務的，不同工作需要的專業能力截然不同。軟實力部份，不同種類的工作可能偏好不同性格的人，但溝通表達和團隊合作是很多職缺都會要求的，再隨著實際工作內容和企業風格決定真實權重。

一份履歷自傳的呈現，就是為了呼應目標職務所需要的能力，以硬實力展現為主，同時適度描述軟實力。畢竟大部份企業是先看我們能否勝任這份工作，接下來才是評估個人特質等面向。不過，有些特別注重人際能力的工作，例如服務業或業務，此時人際能力就如同硬實力的地位，可以多加著墨。

行動方案：用職務名稱查詢網路資料，針對目標列出10～15個關鍵字，確保你實際了解這份工作的需求，就可以進入下個階段了。

（C）選取素材：從個人經歷資料庫中抽取內容（相關性、獨特性）

針對上面研究出來的目標職務關鍵字，抽取過去經歷中相關的部份。哪些經驗可以證明你的專業能力、哪些經驗可以呈現你的抗壓性、哪些經驗可以凸顯你的溝通表達能力......。履歷自傳中的每一個段落都有目的，都是為了呼應目標職務的需求而設計的，千萬不要只是想到什麼寫什麼。

很多人會問，自己學經歷不足，沒有什麼相關內容可以寫，該怎麼讓履歷看起來更豐富？如果已經來不及累積經歷，你需要具備一雙敏銳的眼睛，嘗試挖掘看看自己過去經驗和目標職務的關連性。

好比說，一份應徵活動企劃的履歷，寫到了遊樂員服務實習經驗，不要只提到平常工作內容，這樣看起來只有累積服務業經驗，針對活動企劃面向的相關性、深度和價值不夠。應該要點出：參與大型遊樂園重要慶典的規畫執行（他的確有參與）、以及第一線服務顧客的經驗，對於活動企劃工作的學習與啟發。

另一個案例是，有個學弟想應徵土木工程工作，他問我排球校隊的經驗跟工作有沒有關聯、能不能寫進去？大多數人應該只會把這個經驗當成社團經驗帶過，但了解土木工程工作的人，就會知道這工作其實很需要體力和團隊合作，校隊訓練能強化他的體能、排球則是非常注重團隊精神的運動，如果他從這兩個角度切入、描寫透過排球校隊培養出來的能力，反而可以強化他的應徵優勢。

相關性談完，接下來來談談獨特性。獨特性是你的特色、讓你跟別人相對來說比較不一樣的東西。曾經聽過，原本有人想應徵的職務比較注重專業而非英文能力，但他特別擅長英文，所以還是這樣介紹自己，沒想到後來公司沒有錄取專業更強的人，而是錄取他。原來是因為公司那時候剛好要接國際性的案子，需要英文很好的人才。

也曾經聽過，某間公司覺得來應徵的求職者水準都差不多，但其中有人喜歡的運動剛好就是公司裡比較盛行的運動，面試官就決定找他進來了。所以即使不太相關，但你身上真的很獨特的部份，還是可以呈現在履歷裡面，也許就會成為某個職缺的敲門磚。

行動方案：到這邊就可以開始撰寫履歷內容了，至於哪些進階技巧可以讓你的履歷立刻顯得很專業，會在下一篇提到。

求職不是一個完全理性的過程，有太多因素會影響最後的結果。好好準備自己，抱持積極的心態，祝大家轉職順利。

本文經陳韋丞授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航