健保不再買單了！維骨力等31項葡萄胺類「指示用藥」，10月起取消健保給付

健保署今（29）日表示，包括維骨力在內、過去用來緩解膝蓋疼痛的31項葡萄糖胺類指示藥品，因依法不得由健保給付，加上療效不明確，10月起將取消健保給付，初估1年將省下1億2000萬元健保支出，影響12萬人。

中華民國醫師公會全聯會去（2017）年底發函健保署，要求取消給付「維骨力」等含葡萄糖胺的31項指示用藥，經骨科、外科醫學會評估療效不明確，12月在健保署共同擬訂會議中達成決議，確定取消該類31項指示用藥的健保給付。

健保署今日表示，經衛福部審查許可，已在8月23日發出公文，通知各醫學會及醫療院所，10月起停止這類藥品的健保給付。

《中央社》報導，健保署醫審及藥材組專委黃兆杰說，目前葡萄糖胺類藥物主要適應症為緩解膝蓋疼痛，今年1月至6月全台約有12萬人仍在服用葡萄糖胺類指示藥品，花費約6000萬元，預計10月起停止給付後，每年可省下約1億2000萬元藥費。

像是維骨力這類的「指示用藥」，據《健保法》規定其實不應該給予健保給付。健保署醫審及藥材組組長戴雪詠今年1月時表示，這些葡萄糖胺類指示藥品的用途是緩解骨關節疼痛，但若要達到治療效果，應使用「處方藥」，健保署有給付治療骨關節炎的處方藥，民眾治療不會受影響。

《上報》報導，戴雪詠今表示，在全民健保藥價基準有提到逐步縮小給付範圍，過去20幾年也有依序取消給付大概1500多項，除了這次確定停止給付的葡萄糖胺類藥物，未來也會和各醫學討論，停止其它指示用藥的健保給付，但會先評估影響人數最少的藥物。

依據現行法令，藥品分為「處方用藥」、「指示用藥」、「成藥」3級，而依照現行《健保法》規定，「成藥、醫師藥師藥劑生指示藥品」不納入健保給付。不過，健保上路之初仍礙於民眾用藥習慣，並未立即取消所有指示藥品的健保給付，截至去年仍有928項「指示藥品」在健保給付之列，1年花費健保超過新台幣17億元。

維骨力當補品吃，功效仍受質疑

《自由時報》報導，健保署決議取消給付31項相關藥品，給付價介於1.31元至32.2元，其中以維骨力（VIARTRIL-S）給付最高：一罐原廠維骨力價格，500顆約4500～5000元，及台廠價格500顆約1000元，目前健保給付價，維骨力膠囊一顆為5.9元、口服溶液用粉劑一包為32.2元，日後將回歸市場機制。

很多老人家把維骨力當補品來吃，認為能治療退化性關節炎，不過維骨力的療效，多年來也受到質疑。《關鍵評論網》今年1月刊載的專文就指出，自從2000年以來，全世界的醫藥學界對葡萄糖胺（維骨力的成份）的功效多所質疑，2006年發表於權威的新英格蘭醫學誌的一篇研究論文，就直指葡萄糖胺對關節炎患者沒有降低疼痛的能力。

《蘋果日報》報導，長庚體系運動醫學委員會嘉義召集人許宏志表示，膝蓋軟骨是由1層網狀組織與網中的球狀組織所組成，網狀組織主要成分為二型膠原蛋白，網子內的球狀組織「蛋白醣」，則是由玻尿酸、葡萄糖胺、軟骨素所組成，因此早期治療退化性關節炎，除了使用抗發炎藥物，也會使用葡萄糖胺作為治療藥物。

但由於口服葡萄糖胺牽涉到每個人的劑量不一、吃下去不一定會直接補充到膝蓋、以及有可能不是軟骨，而是大腿、小腿骨鬆造成的膝蓋磨損，過去也有國外研究證實，1天750毫克的劑量其實對治療退化性關節炎並無顯著效果，因此現在認為應視葡萄糖胺為營養補充品而非治療藥物。傳統的單一類固醇藥物，也被實驗證實對治療退化性關節炎無明顯療效。

目前被證實對膝關節炎治療有效的方式有肌力強化，藉由運動強化股四頭肌、及腳掌肌力，已被證實確實對退化性關節炎有幫助；另外，葡萄糖及PRP增生治療注射，是這10幾年來才剛起步的新療法也被認為有治療潛力，但相關實證研究目前仍在進行中。

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核稿編輯：楊士範