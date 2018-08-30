【Netflix印度精選】開眼新視界：寶萊塢並不只有歡樂歌舞片

色彩絢麗的佈景設置、華麗繁複的服裝，搭配一段又一段的歌舞，和動輒數小時的「史詩級」長片，是許多人對印度電影影視作品的印象。同時，印度也產出許多勵志、探討人性和印度種族社會議題的感人作品，如「印度的良心」阿米爾罕推出的《三個傻瓜》、《我和我的冠軍女兒》等等。但，其實印度作品遠不止如此。

印度，不僅擁有多元的宗教、種族、語言，即便是單一的印度教社會裡，也存在著種姓制度，更遑論長久以來的性別不平等，還有進而衍生的政治問題——貪污腐敗、走私貿易、官商勾結，這些都成了印度影視作品的豐富素材靈感。Netflix特別挑選跳脫過往人們對印度作品的想像框架，恐怖、喜劇、愛情影集，通通都在本月介紹給你。

揭開社會最黑暗的祕密

No. 1

Netflix首部印度原創三段式恐怖電影：《食屍鬼獄》（GHOUL）

融合種族、政治和恐怖元素的三段式電影——《食屍鬼獄》描述女主角Nida在某次機會下供出父親為恐怖份子，接受司法單位的提議進入軍事審問中心擔任獄卒，不僅發現監獄裡的黑暗，決心揭發司法單位最陰暗的秘密。

她更察覺有些恐怖份子神出鬼沒，可能不屬於這個世界，她該如何在監獄中生存下來？《食屍鬼獄》由曾以《進擊的鼓手》提名奧斯卡、任溫子仁電影《陰兒房》與2017年驚悚電影《逃出絕命鎮》監製的 Jason Blum一手操刀，帶領觀眾進入印度最黑暗的監獄！

No. 2

Netflix原創印度影集：《神聖遊戲》（Secred Game）

從警察的眼睛，揭開印度社會的底層面紗——改編自維克拉姆錢德拉（Vikram Cahndra）2006年的驚悚同名小說，《神聖遊戲》以亂象叢生的孟買為背景，從一名對於警察制度感到失望的警察視角出發。本部影集探討印度經濟復興之際，潛藏的貪腐黑社會問題，他是否能夠重拾對於世界的信心？

故事始於一名孟買警察薩塔，一直走不出父親死亡的陰霾，直到某天接到一通電話，發現電話來自消失10多年、牽涉過百宗謀殺案的黑幫老大蓋頓德。電話內容的關鍵是，他設立了期限，在25日後大部份黑道人物都會死；正當薩塔打算追問時，蓋頓德飲彈自盡。薩塔必須與時間競賽，要在時間之內救出所有人。

No. 3

Netflix原創印度電影：《超威假人生》（Brij Mohan Amar Rahe）

靈魂交換還不夠荒謬，印度警察制度和法院問題才令人瞠目——在印度片《超威假人生》中，布里吉．莫汗是印度德里市場中的襪子店老闆，他厭倦了自己老婆和難以承受的債務問題。為了逃避這一切，他喬裝成另一個身份開始招搖撞騙，希望可以逃離平淡無奇的生活。原本看起來順心如此，卻意外被控謀殺了「自己」，被法院判死刑，甚至連老婆都不認他，他該如何為自己辯駁？

司法制度和警察原本是維護社會正義的重要角色，但當警察漸失去民心，需要抓到新犯人才能重建聲望，又或者是法院竟然和警察勾結，小市民要如何為自己辯白？這便是《超威假人生》中布里吉的遭遇，即便他的人生如何荒唐，都沒有遇到的事情荒謬。

男女關係沒有禁忌

No. 4

Netflix印度電影：《愛慾四重奏》（Lust Stories）

《愛慾四重奏》是大膽談男女相處、親密關係的四部短片電影。受夠了史詩級電影裡面談的都是純純的愛了嗎？如果你也喜歡大膽把內心的想法說出來，《愛慾四重奏》絕對是你的心頭好。

作為2013年《孟買之音》的姊妹之作，《愛慾四重奏》集結四個導演：卡蘭．約哈爾、路亞．阿克塔爾、迪貝克．巴納吉和阿努拉格．卡許亞普分別執導四部短片，探討現代印度的愛、慾、性及感情關係。女性不再只是保守被動的角色，而是要主動和另外一半溝通想法，大聲說出內心的感受。

No. 5

Netflix印度原創影集：《印度警探》（The Indian Detective）

試問，從開放的加拿大回到保守的印度，女性真的可以跟男性合作無間嗎？

印度社會某些地方仍存在著男女授受不親的規定，女性和男性始終是隔絕的，甚至被視為男性的附屬品。更遑論長久以來的嫁妝問題，也讓人對印度產生保守的印象，但《印度警探》可就不是這樣了。

劇情描述一名久居加拿大多倫多的警察道格，因自己造成的烏龍事件被停職後，回到印度孟買探望父親，卻意外遇上鄰居女律師請他一起協助調查兇殺案。兩個人會擦出什麼樣的火花呢？道格回到印度之後會有什麼樣的文化衝擊？

No. 6

Netflix印度原創電影：《愛，每平方英尺》（Love Per Square Foot）

高房價時代下的都會男女，為了買房而結婚真的可行？

都市高房價的現象其實在亞洲大都市是普遍問題，新時代白領不管男性女性都會想要有自己的空間，不過即便是印度也沒那麼容易，特別是女性想要有自己的房，更是難上加難。

《愛，每平方公尺》中，卡麗娜和桑傑在公司聚會中認識，發現彼此都想要擁有自己的房子，因為政府提供新婚夫妻優惠房貸，兩人便決議假結婚，才能搬離父母的家。不過一個是天主教、一個是傳統信仰，個性迥異的兩人又是在「欺騙」的基礎上結婚，計畫真的可行嗎？電影還探討了印度社會女性相對弱勢、婚姻由男性主導等議題，從這部電影且看卡麗娜怎麼在過程中維持自己的立場和地位。

責任編輯：游千慧

核稿編輯：翁世航