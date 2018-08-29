網紅罵志願役「都是廢物」，究竟是否構成公然侮辱？

據報導，網紅在直播中罵「中華民國大部分志願役都是廢物」。不僅國防部說要蒐集事證提出告訴，留言中也有民眾鼓勵國軍志願役親自去提出妨害名譽的告訴。可是這樣告的成嗎？

針對「特定人」，才算妨害名譽

《刑法》的妨害名譽罪，不論是第309條的公然侮辱或是310條的誹謗罪，都是保護「個人」的名譽。例如某人罵你白癡會被判公然侮辱是因為他侵害了「你」的名譽。正因如此，要構成妨害名譽罪，侮辱的言詞必須要有特定的對象，才會成立。

例如臺灣高等法院102年度上易字第1793號刑事判決，某乘客在網路部落格發文批評碰到惡劣艙長，工作人員看到以後忿忿不平，在臉書轉載貼文的留言大罵「畜x乘客」、「社會x渣」等等，被該乘客發現以後提告公然侮辱。

法官認為，誹謗罪的重點在保障他人名譽，如果一般人聽完也不知道是在罵誰，那被罵的人名譽也沒有受損的可能，因此誹謗罪必須在針對「特定人」或「可以推測出是某個人」的時候才會成立。

本案雖然他們怒罵某乘客，但乘客這麼多，根本無法特定是誰；即便部落格使用者有暱稱「Kelly」，但網路上叫Kelly的人這麼多，根本無從知道是「哪一個Kelly」，因此不構成誹謗罪。

網紅罵「大部分志願役」，這種用職業來當辱罵的對象，其實很難說是特定個人，更何況他還用部分作為形容，無法指定具體個人當作對象的謾罵，並不構成《刑法》妨害名譽的犯罪，而是合法的評論。

只要對象「可以推測」，即便沒有講出人名也構成妨害名譽犯罪！

像是周星馳電影很紅的那句話：「我說在座的各位都是垃圾」。雖然主角沒有指名道姓，但在那個小空間裡也可以得知他在罵的是座位上的每一個人，這時候對象可以特定，就構成妨害名譽。（類似案例可以參考臺灣高等法院104年度上易字第2014號刑事判決）

那麼，國防部能不能提告公然侮辱？

據報導，國防部說他們要蒐集事證而提告，看起來是義氣相挺，可是如果稍微懂法律，會覺得國防部可能只是虛張聲勢。

依照《刑事訴訟法》第232條，只有犯罪的被害人、法定代理人或配偶可以自行提出告訴。妨害名譽既然保障的是個人名譽，即便網紅的舉止能夠對上某一個志願役的名譽，那也是志願役成為被害人去提告，國防部既然不是志願役的法定代理人或配偶，並沒有提告的權利，充其量只有「告發」的權利。（告發，是任何知道犯罪事實、嫌疑發生的人，去告知檢警單位的行為）

國防部真的要告，應該是懷疑網紅涉犯《刑法》第140條的侮辱公署罪（也就是罵政府機關的罪名），過去成立的案件像是罵「淫x營建署」就被判刑。

不過國防部有沒有得告，就看網紅的直播中有沒有提到國防部、有沒有進行侮辱了。

「法官都亂判」、「律師都黑心」，這些話也常常被大家拿來罵，但即便我的玻璃心受傷了，我或是任何一個法官、律師都不能因此去向謾罵者提告，因為對象不夠特定，名譽權就沒有受損。

網紅的問題並不在有無構成犯罪，而是有失公正：用自身經驗與群體畫上等號。如果真的想討論志願役的制度或人才問題，放棄「貼標籤」式的評論與分析，或許能說服更多人。

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本文經LawPartner律師談吉他授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航