中國施壓更名，美聯合航空官網改用「貨幣」區分中、港、台

中國日前施壓全球各大航空業者，要求限期修改對台灣稱呼，寫成「中國．台灣」，不過外籍航空也有相應對策：美國聯合航空就一改過去依「區域」的分類方式，改以「貨幣」的形式條列航班目的地，創意的方式引發討論。

中國在今年4月施壓44家外國航空公司，要求將台灣改成符合其「一中原則」的標示，特別點名美國航空、達美航空、夏威夷航空及聯合航空這4家美國航空公司，而這些航空業者也於7月25日被迫做出部分修改，改用城市名稱當作標示。

不過中國民用航空局8月10日表示，這4家航空公司官網 確已開始進行整改，但整改內容還不完整， 中國民用航空局將密切關注，並視情決定是否啟動相應民航管理程序。

而美國聯合航空網站，今（29）日被發現，在亞太地區，台灣、中國、香港變成以「貨幣-語言」的分類方式，台灣民眾便可選擇「新台幣（NTD）- 繁體中文」的類別，中國則為「人民币 （CNY） - 简体中文」，香港則有「Hong Kong Dollar（HKD） - English」和「港幣 （HKD） - 繁體中文」兩種選擇。

Photo credit: 聯合航空 官方網站

而其他國家則維持原有分類，依然列國名，也就是說日本還是「日本」、美國仍然是「United States」，沒有以貨幣來區分。

為此台灣網友一片讚賞。批踢踢上的討論版，有網友表示「太有創意」、「連香港都被分出來了」，更有人指出，中國「要滅台灣名稱，結果連自己國名都消失了」。

為此外交部發言人李憲章下午受訪時表示，外交部對航空公司這種彈性作法表示感謝，只要任何彈性作法能夠彰顯台灣主體性有別於中國，不管用什麼樣的方式，外交部都樂觀其成。

《中央社》報導，李憲章表示，中國對於台灣打壓無所不在，不僅打壓台灣人在海外參加活動、台灣政府部門參加國際會議活動，也對其他國際企業、民航公司全面性打壓，目的就是要矮化台灣，讓台灣成為中國一部分，台灣萬萬不能接受，不僅政府部門要全力改變這個情況，也希望民眾齊心一致支持政府作為。

不過，聯合航空這樣的作法，真如外交部所說，是凸顯台灣主體嗎？

實際點選進入網站，無論是美國版、「新台幣（NTD）- 繁體中文」版、還是「人民币 （CNY） - 简体中文」版，聯合航空對台灣的稱呼，仍維持上月的修改結果，只列出了台北的機場代碼和台北這座城市，仍然不見「台灣」。

Photo credit: 聯合航空 官方網站

中國近期施壓台灣改名事件：

核稿編輯：楊士範