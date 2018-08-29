《安安，妳好嗎？》周品均：自我很重要，即便要有一點點自私

22歲的妳，正在做什麼呢？這正是周品均創辦網拍品牌「東京著衣」的年紀。

10年的時間，她跟團隊打造出年營業額將近新台幣20億元的電商傳奇，但也在第10年遭遇婚變並被迫離開一手創立的公司。

不過她在前幾年開始又重新創業，打造了第二個女裝品牌。但我們更好奇的是，那些少被探究的內心軟弱以及掙扎是什麼？

這次，周品均不再追求表面上的成功、不再去追求別人對她的期待，而是回歸初衷，做自己當年最想做的事情，現在的她希望能創建一個有趣的公司，並且幫助夥伴找到自我價值，做有意義的事。

另外擁有資深電商經驗，並且長期深耕於女裝領域的周品均，對於現在眾多的服飾電商競爭有什麼看法？為什麼離開了東京著衣後又決定出來創業？Wstyle的品牌精神跟東京著衣有什麼不同呢？

在這一集節目裡，我們談到了周品均現在試著在工作和生活中取得平衡的方式，接著談到了好像已經是老生常談的「愛自己」。聽多了「愛自己」這種論述，當然我們難免覺得這會不會有點自私？而周品均也在訪談中承認如果你沒有一點點自私，就很難有自我。經過一個多小時的訪談，我們也慢慢看到，在外人眼中是風光亮麗的形象，其實也有很多時候是不被理解，而面對了很多困難和挫折也不知道該如何求助。

我們一開始以為她是很武裝自己的人，不願意展露軟弱的一面，好像那就代表示弱。所以雖然她其實不忌諱跟「失敗」這兩個字有所關聯，但卻從來沒讓我們覺得她是「失敗」的一方。

但看完訪談相信你也會跟我們一樣會感受到她的「人味」，看到她的軟弱挫折，講對女兒的愧疚，還是會忍不住紅了眼眶。

周品均在訪談中花了很多時間跟我們討論和分享她在婚姻中面對的挫折，以及她在離婚後對這件事情的反思和體悟，包含她也自述當初根本不瞭解什麼是婚姻，甚至心中是有點懷疑的，但也因此現在更為確認自己想要的是什麼。

這一集談的東西非常多，除了自省、跟我們分享她失敗的經驗、難過的情緒、跟女兒相處的開心之外，我們還看到更多的是，她開始更懂得面對自己。她面對自己的情緒、面對自己的困難、面對自己的需求，以及在高壓生活中，如何讓自己更放鬆更從容。

當我們深陷在家庭、事業以及生活的掙扎當中時，是否靜下來想想，我們真的有跟需要溝通的對象，表達立場？表態你的想要或不想要嗎？

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節目介紹：

《安安，妳好嗎？》是關鍵評論網和主持人洪婉蒨共同製作的訪談性節目，我們會在每一集訪談不同的女性創業家或企業家。藉由去受訪者家中，在一個舒適自在的環境裡，用沈靜、平緩的訪談方式，帶著觀眾一起瞭解每集來賓過去遭遇的挫折和失敗，以及他們從中學會的事。

本節目內容由關鍵評論網獨立企劃製作，由施巴贊助播出。

核稿編輯：楊之瑜