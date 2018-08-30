《從噁心到同理》：反同婚公投再現了「隔離但平等」政策嗎？

你可曾經想過，如果我們今天透過法律來排擠特定族群，甚至將剝奪少數人權利的理由訴諸於對他們的「厭惡感」的話，究竟會是多可怕的事呢？但其實這樣的事情真的上演過！

《從噁心到同理》一書的作者Martha Nussbaum是美國著名的哲學家，也是目前在法律、道德、正義、自由等議題的權威學者。她在本書中闡述了她觀察到的一個現象：「噁心感政治」。

作者所謂的「噁心感政治」，就小編個人粗淺的理解，指的是透過讓人對特定議題感到厭惡，進而達到其反對該議題的目的，而有時候，這樣的噁心感還是透過法律來加以傳達的。

舉例來說，刑法第10條第5項明文，所謂的「性交」，指的是「非基於正當目的」所為的性侵入行為。但是，「性交」的定義真的就是這樣嗎？從字面上意義來看，「性交」就只是「性行為」這個詞的同意詞。原先中立的詞彙，立法者在這邊卻加上了「非基於正當目的」的一個要件，是否立法者在這邊偷渡了那些不合於「他們想像的正當理由」的性行為，是噁心且違法的個人想法呢？如果立委將這樣的「某些性交是違法」的個人想像放到法律裡面，而造成人民對此產生反感，應該也就屬於作者所說的「噁心感政治」吧。

回到正題，作者在文章中主要要表達的，是美國對於同志議題的噁心感政治問題。作者文中也說到，美國過去在種族議題上，採取了「隔離但平等」的政策，分開的飲水機、分開的公車等等，雖然看似平等，但其實是內化了立法者覺得「黑人用過的東西很噁心」的想法，而這也確實與當時許多美國白人的想法相同。

種族議題雖然在作者寫作當時已逐漸有了解套，但同性議題在當時的美國（2010年）卻仍然處於昏暗期。雖然可能已經沒有過去曾存在過的「雞姦法」了，各州政府步調不一，有些明文禁止同性婚姻、有些開放同性婚姻的做法，也多少有噁心感政治的影子。作者也強調美國聯邦政府應該要透過聯邦法來解決這樣的問題，讓同志權益能夠得到保障。而聯邦最高法院也在幾年後透過判決肯認同志的結婚權利。

上述作者所說的這一切事情是發生在美國的事情，但其實這樣的情形也正在台灣真實上演。

雖然去年我國大法官透過釋字第748號解釋闡明：不同性傾向的人都應該有結婚的權利，目前民法沒有保障同性間婚姻權的規定違反憲法平等權；但目前仍然有許多人認為不應該開放同性結婚的權利。

雖然礙於大法官解釋的效力，反對派沒有辦法像過去一樣主張應該完全禁止，但也提出應該要另立專法規範的「隔離但平等」的公投。但是分離而平等，本質上難道就不是不平等嗎？如果真的認為大家是一樣的，又何必「分離」！這些都不免讓人覺得反對派提出這樣的公投議案，有種將人權議題訴諸於「厭惡感」的嫌疑。

法律是人類文明所必須的工具，每個人都應該要平等地受到法律的保障。雖然每個人對每件事情都會有不同的看法，但法律並不是個人用來消滅反對者的工具、也不是用來限制少數人應該享有的權利的工具。我們目前就站在這樣的轉戾點，需要大家勇於對同婚專法公投投下「不同意票」，才能讓台灣社會繼續朝著更和諧的未來邁進。推薦不論支不支持這個議題的讀者都來閱讀《從噁心到同理：拒斥人性，還是站穩理性 ? 法哲學泰斗以憲法觀點重探性傾向與同性婚姻》這本書，相信會有許多不同的收穫喔！

延伸閱讀

本文經法操司想傳媒授權刊登，原文發表於此

責任編輯：游家權

核稿編輯：翁世航