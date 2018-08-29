疑同一支筆抄寫、死人也「連署」，中選會將審查超過500萬份公投「有無偽造」

（中央社）

中選會目前已收到國民黨、幸福盟共6個案子的連署書，工作人員初步點收，發現幾乎每一案都有大量抄寫的情況。中選會主委陳英鈐說，絕不能容忍有偽造行為，大量抄寫必須剔除。

國民黨3個公投案（「反空污」、「反核食」、「反深澳電廠」）一共遞交了145萬6966份連署書，下一代幸福聯盟3案（「婚姻定義公投」、「適齡性平教育公投」、「婚姻以外形式規範同性結合公投」）也遞交近200萬份的反同公投連署書。

由於數量龐大，中選會全員出動進行點收作業，還向內政部借調5到10人、聘用工讀生加入清點，幾乎都得加班到晚上7時，主管則到晚間8、9時才能下班。

連署都用同一支筆，公投案疑有大量抄寫

工作人員點收時發現，每一案幾乎都出現大量抄寫情況，譬如1冊有50份，很明顯看出1到10份是同一支筆的顏色，字跡幾乎一樣；11到20份則是另一支筆的顏色，字跡也都一樣。

陳英鈐受訪時指出，根據《公投法》第13條，不容許有偽造連署情況，連署人已死亡還連署，鐵定是偽造，大量抄寫也是偽造；離婚前冠夫姓，離婚後回復本姓，若仍用原來冠夫姓的名字連署，也算偽造。

依去年修正通過的《公投法》第13條規定，連署人姓名、國民身分證統一編號或戶籍地址書寫錯誤或不明；連署人名冊未經連署人簽名或蓋章；連署人連署有偽造情事等應予刪除。

陳英鈐強調，絕對不能容忍有人偽造，否則就是打假球，「如果這樣，誰還相信公投？」他說，公投連署要去街頭說服大眾，對方同意才進行連署，不能在對方不知情的情況下，把資料拿來抄，大量抄寫本來就要剔除。

他說，國外對於連署的要求更嚴格，瑞士連署要經過公證，在美國，提案領銜人的每一份連署書都必須寫上，「我確實有去請求人家連署」，如果沒有的話是要判刑的。

陳英鈐說，偽造是很嚴重的事，至於有多少類似的情況，要等戶政機關實際查核才知道，若涉及刑事犯罪，須告發。他說，中選會對於每一案的連署書都是依法查核，勿枉勿縱。

若有大量抄寫，經剔除後還是達到連署門檻，是否算成案？陳英鈐表示，要經委員會討論，有大量偽造本來就要剔除，不能不遵守遊戲規則。

中選會官員指出，東京奧運正名公投、挺同婚公投近日內有跟中選會聯繫，表示會送連署書，但沒講明時間。根據時程推估，公投欲綁大選，連署書最好在8月底前送交中選會。

公投成案必須通過第二階段的30萬份門檻，目前還在最後衝刺的公投，包括了：

而這次多項公投連署齊發，要如何核對？

《中國時報》報導，中選會陸續寄發國民黨及下一代幸福聯盟公投連署書到各戶政事務所，依法各戶政事務將進行查對，內政部次長陳宗彥表示，儘管這次有多項公投連署書一起遞件，但各戶所都有事先準備，不會有問題。陳宗彥表示，戶政系統都已電腦化，如果有連署書錯誤疏漏都可以比對出來。

相關文章：

新聞來源：

核稿編輯：楊士範