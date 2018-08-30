【影音】就差0.001秒痛失金牌，楊俊瀚：櫻木花道也沒拿到總冠軍！

「台灣最速男」楊俊瀚昨（29）日晚上在雅加達巨港亞運田徑男子200公尺決賽，以0.001秒之差痛失金牌，賽後他拿漫畫《灌籃高手》神比喻說：「有時不完美才是一個最好的結果。」

「這面金牌，是為大家拿的，也是因為有大家支持，我才有機會可以奪金！我想證明台灣並不輸亞洲的中國、韓國或日本，想為台灣做點事情。」去年世大運奪金後，台灣田徑好手楊俊瀚這樣說道。

去年於台北主辦的世界大學運動會，楊俊瀚以10秒22的成績奪下男子100公尺金牌。這也是26年來，再度有選手可以代表台灣在世大運田徑項目拿下金牌。在之前，楊俊瀚幾乎都是參加亞青及世青賽，那次的比賽可以說是轉入成人戰場的洗禮，對楊俊瀚來說更像是20歲的成年禮。

而本次雅加達亞運，楊俊瀚先是在26日100公尺決賽中以10'17的成績拿下第五名，也是台灣第2位跑進100公尺決賽的選手，雖然未能拿牌，但還是創下台灣田徑短距離在亞運會上的最佳成績。

緊接著，28日楊俊瀚先是在200公尺準決賽以20'53總排名第2的成績進入決賽，可惜的是，在29日的決賽中，楊俊瀚以20'23刷新全國紀錄，挺進0.1秒，但也因為0.001秒的差距，讓他與金牌失之交臂。

Photo credit: 中央社

Photo credit: 中央社

終點線前，楊俊瀚奮力壓線，甚至失去重心跌倒在地，在等待宣布結果後，由日本跑者小池祐貴拿走金牌，他情緒瞬間潰堤，拿起毛巾掩面痛哭，這一幕也讓所有的田徑人跟著一起揪心。

日本跑者小池祐貴興奮地歡呼背後，楊俊瀚落寞地走到一旁流下英雄淚。

Photo credit: 中央社

楊俊瀚沒能摘金，就連場邊觀戰的中華田協秘書長王景成，還有一起奮戰的亞運同袍們，個個都紅了眼眶。王景成說：「這真的不容易，台灣在競爭激烈的200公尺拚到獎牌，而且距離金牌只有0.001秒。」

在大會官方成績上，楊俊瀚與小池祐貴都是20秒23，教練團當下就立刻向大會提出抗議，也前往終點攝影室內重複確認結果，可惜最後沒能換得好消息。根據大會提供的照片，楊俊瀚就差了一小個肩膀，沒能幫中華隊拿下睽違24年的亞運田徑金牌。

雖然比賽結束，楊俊瀚雖一度情緒潰堤、淚灑場邊，不過他很快整理好心情，抬頭挺胸出面受訪。

楊俊瀚承認，只輸那麼一點點，的確很不甘心，但他很快就想開，並用著名漫畫《灌籃高手》的結局比喻說：

「像櫻木花道也沒拿到總冠軍啊，但是大家不會去記住冠軍是哪一隊，只記得他們擊敗過山王工業。」

楊俊瀚也表示：「我已經盡了全力，事實證明日本選手更勝我一籌，雖然輸千分位比平常更不能接受，但比賽是自己跑出來的，身為一位成熟的選手，要接受失敗才能進步，我發揮了99%的實力，剩下的1%就是我與金牌的距離。」

「也許不完美才是最好的結局，」楊俊瀚接著說道，「這份不甘心要化為成長的動力，會輸千分位代表我還不夠好、不夠完美，這是上天賜與我的結果，如果我整個過程處理的更完美，今天我就是贏千分位的那個人，但至少我知道我還有哪裡要改進、可以繼續前進。」

對於今年才21歲的楊俊瀚，指導教練陶武訓也強調，他以楊俊瀚的表現為榮，也坦言：「就因為不完美，所以我們還有很多的進步空間。」

4年前的仁川亞運是楊俊瀚的亞運初體驗，當時他在200公尺項目僅跑出21秒64的成績，連參與決賽的資格都沒有。

而過往台灣在亞運田徑項目的表現並不算頂尖超群，男子選手繼1966年吳阿明的十項全能後，目前已經連續52年沒有拿下金牌過，女子選手前一次奪金也要追溯到1994年「風速女王」王惠珍的200公尺封后，也已經相隔24年之久。

Photo credit: 中央社

此外，昨天在200公尺拿下銀牌後，楊俊瀚也繼續進行了4X100公尺接力的預賽，中華代表隊跑出39'15的成績以小組第2名、總和第4晉級決賽，賽事將在今（30）日晚上台灣時間20：10登場。（女子4x100M項目中，中華隊的廖晏均、胡家蓁、廖靜賢、陳菀玫也跑出45.17秒，以分組第3獲得晉級決賽資格）

中華代表隊4X100公尺接力選手名單：楊俊瀚、王偉旭、魏泰陞、陳家薰、魏溢慶、葉守博

預賽出賽名單：第一棒 魏溢慶、第二棒 楊俊瀚、第三棒 魏泰陞、第四棒 王偉旭

而昨天，為中華隊拿下獎牌的，還有中華隊自由車好手黃亭茵拿下場地賽女子全能銀牌、鄭竹玲在軟式網球勇奪女子單打銀牌，還有楊勇緯在柔道項目打敗北韓選手，獲得男子60公斤級銅牌。

中華代表團目前累積獎牌數：13金、18銀、23銅（統計至2018.8.29 20:30）

金牌

體操：單槓—唐嘉鴻

體操：鞍馬—李智凱，台灣體操在亞運首金

射擊：10公尺步槍混合團體賽—林穎欣、呂紹全

射擊：不定向飛靶—楊昆弼，50發中48發創紀錄

跆拳道：女子53公斤級 蘇柏亞

舉重：女子58公斤級—郭婞淳

空手道：女子55公斤級—文姿云

輕艇：男子500公尺龍舟—中華龍舟代表隊

輕艇：男子1000公尺龍舟—中華龍舟代表隊

射箭：反曲弓男子團體—湯智鈞、魏均珩、羅偉旻

射箭：複合弓混雙團體—陳怡瑄、潘宇平

空手道：女子50公斤級—谷筱霜

羽球：女子單打—戴資穎

銀牌

女子壘球：中華女壘隊

自由車：下坡賽—江勝山

射擊：不定向飛靶—楊昆弼、林怡君

保齡球：女子三人賽—潘育分、周佳溱、蔡昕宜

划船：女子單人雙槳—黃義婷

輕艇：女子C1級曲道標竿賽—陳瑋涵

體操：男子個人地板—唐嘉鴻

網球：女子雙打—詹詠然、詹皓晴

空手道：男子個人型—王翌達

輕艇：男子200公尺龍舟—中華龍舟代表隊

舉重：女子69公斤級—洪萬庭

電子競技—傳說對決：鄭銘仁、黃建維、鄭宇翔、林俊廷、顏浩哲、陳柏成

射箭：反曲弓女子團體—譚雅婷、雷千瑩、彭家楙

羽球：男子單打—周天成

田徑：110公尺跨欄—陳奎儒

軟式網球：女子個人賽—鄭竹玲

自由車：場地賽女子全能—黃亭茵

田徑：男子200公尺—楊俊瀚

銅牌

卡巴迪：女子團體—馮綉真、吳育容、胡玉珍、陳詠婷、林依旻、顏巧雯、廖郁慈、黃偲勤、林郁芬、秦佩囷、莊雅涵、黃毅紜

武術：男子長拳—蔡澤民

武術：女子52公斤級散打—陳暐婷

射擊：10公尺步槍男子組—呂紹全

跆拳道：品勢—陳靖

跆拳道：品勢女團—陳以瑄、陳湘婷、林侃諭

羽球：男子團體—周天成、陳宏麟、王齊麟、王子維、李洋、李哲輝、許仁豪

跆拳道：男子63公斤級—何嘉欣

輕艇：女子K1級曲道標桿賽—張筑涵

網球：女子單打—梁恩碩

體操：男子吊環—陳智郁

保齡球：女子三人賽—潘育分、周佳溱、蔡昕宜、張羽萱、王雅婷、黃瓊瑤

保齡球：男子團體六人賽—陳信安、陳銘堂、洪焜毅、謝金良、吳浩銘、林佰峰

橋藝：超級混合團體—蘇皓沂、劉佩華、陳瀅守、林蔭宇、王紹宇、劉名謙

羽球：男子雙打—李洋、李哲輝

桌球：男子團體—陳建安、莊智淵、林昀儒

空手道：男子84公斤級—吳峻維

空手道：男子75公斤級—徐瑋駿

射箭：複合弓女子團體—陳麗如、陳怡瑄、林明靜

克拉術：男子66公斤級—詹皓程

輕艇水球：女子示範賽—中華女子水球隊

輕艇水球：男子示範賽—中華男子水球隊

柔道：男子60公斤級—楊勇緯

新聞來源：

核稿編輯：楊之瑜