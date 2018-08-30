- 熱門議題：
- 「回憶凋零，愛還在－當失智症踏入家中」 、
- 「厭世代」 、
- 「365天，越斜槓，越精彩」 、
- 「沈春華關鍵秀」
【影音】就差0.001秒痛失金牌，楊俊瀚：櫻木花道也沒拿到總冠軍！
我們想讓你知道的是
值得關注的是，今（30）日晚上七點半，同時有中華隊的棒球、籃球都將在四強賽面對中國隊。
「台灣最速男」楊俊瀚昨（29）日晚上在雅加達巨港亞運田徑男子200公尺決賽，以0.001秒之差痛失金牌，賽後他拿漫畫《灌籃高手》神比喻說：「有時不完美才是一個最好的結果。」
「這面金牌，是為大家拿的，也是因為有大家支持，我才有機會可以奪金！我想證明台灣並不輸亞洲的中國、韓國或日本，想為台灣做點事情。」去年世大運奪金後，台灣田徑好手楊俊瀚這樣說道。
去年於台北主辦的世界大學運動會，楊俊瀚以10秒22的成績奪下男子100公尺金牌。這也是26年來，再度有選手可以代表台灣在世大運田徑項目拿下金牌。在之前，楊俊瀚幾乎都是參加亞青及世青賽，那次的比賽可以說是轉入成人戰場的洗禮，對楊俊瀚來說更像是20歲的成年禮。
而本次雅加達亞運，楊俊瀚先是在26日100公尺決賽中以10'17的成績拿下第五名，也是台灣第2位跑進100公尺決賽的選手，雖然未能拿牌，但還是創下台灣田徑短距離在亞運會上的最佳成績。
緊接著，28日楊俊瀚先是在200公尺準決賽以20'53總排名第2的成績進入決賽，可惜的是，在29日的決賽中，楊俊瀚以20'23刷新全國紀錄，挺進0.1秒，但也因為0.001秒的差距，讓他與金牌失之交臂。
終點線前，楊俊瀚奮力壓線，甚至失去重心跌倒在地，在等待宣布結果後，由日本跑者小池祐貴拿走金牌，他情緒瞬間潰堤，拿起毛巾掩面痛哭，這一幕也讓所有的田徑人跟著一起揪心。
日本跑者小池祐貴興奮地歡呼背後，楊俊瀚落寞地走到一旁流下英雄淚。
楊俊瀚沒能摘金，就連場邊觀戰的中華田協秘書長王景成，還有一起奮戰的亞運同袍們，個個都紅了眼眶。王景成說：「這真的不容易，台灣在競爭激烈的200公尺拚到獎牌，而且距離金牌只有0.001秒。」
在大會官方成績上，楊俊瀚與小池祐貴都是20秒23，教練團當下就立刻向大會提出抗議，也前往終點攝影室內重複確認結果，可惜最後沒能換得好消息。根據大會提供的照片，楊俊瀚就差了一小個肩膀，沒能幫中華隊拿下睽違24年的亞運田徑金牌。
雖然比賽結束，楊俊瀚雖一度情緒潰堤、淚灑場邊，不過他很快整理好心情，抬頭挺胸出面受訪。
楊俊瀚承認，只輸那麼一點點，的確很不甘心，但他很快就想開，並用著名漫畫《灌籃高手》的結局比喻說：
「像櫻木花道也沒拿到總冠軍啊，但是大家不會去記住冠軍是哪一隊，只記得他們擊敗過山王工業。」
楊俊瀚也表示：「我已經盡了全力，事實證明日本選手更勝我一籌，雖然輸千分位比平常更不能接受，但比賽是自己跑出來的，身為一位成熟的選手，要接受失敗才能進步，我發揮了99%的實力，剩下的1%就是我與金牌的距離。」
「也許不完美才是最好的結局，」楊俊瀚接著說道，「這份不甘心要化為成長的動力，會輸千分位代表我還不夠好、不夠完美，這是上天賜與我的結果，如果我整個過程處理的更完美，今天我就是贏千分位的那個人，但至少我知道我還有哪裡要改進、可以繼續前進。」
對於今年才21歲的楊俊瀚，指導教練陶武訓也強調，他以楊俊瀚的表現為榮，也坦言：「就因為不完美，所以我們還有很多的進步空間。」
4年前的仁川亞運是楊俊瀚的亞運初體驗，當時他在200公尺項目僅跑出21秒64的成績，連參與決賽的資格都沒有。
而過往台灣在亞運田徑項目的表現並不算頂尖超群，男子選手繼1966年吳阿明的十項全能後，目前已經連續52年沒有拿下金牌過，女子選手前一次奪金也要追溯到1994年「風速女王」王惠珍的200公尺封后，也已經相隔24年之久。
此外，昨天在200公尺拿下銀牌後，楊俊瀚也繼續進行了4X100公尺接力的預賽，中華代表隊跑出39'15的成績以小組第2名、總和第4晉級決賽，賽事將在今（30）日晚上台灣時間20：10登場。（女子4x100M項目中，中華隊的廖晏均、胡家蓁、廖靜賢、陳菀玫也跑出45.17秒，以分組第3獲得晉級決賽資格）
中華代表隊4X100公尺接力選手名單：楊俊瀚、王偉旭、魏泰陞、陳家薰、魏溢慶、葉守博
預賽出賽名單：第一棒 魏溢慶、第二棒 楊俊瀚、第三棒 魏泰陞、第四棒 王偉旭
而昨天，為中華隊拿下獎牌的，還有中華隊自由車好手黃亭茵拿下場地賽女子全能銀牌、鄭竹玲在軟式網球勇奪女子單打銀牌，還有楊勇緯在柔道項目打敗北韓選手，獲得男子60公斤級銅牌。
中華代表團目前累積獎牌數：13金、18銀、23銅（統計至2018.8.29 20:30）
金牌
- 體操：單槓—唐嘉鴻
- 體操：鞍馬—李智凱，台灣體操在亞運首金
- 射擊：10公尺步槍混合團體賽—林穎欣、呂紹全
- 射擊：不定向飛靶—楊昆弼，50發中48發創紀錄
- 跆拳道：女子53公斤級 蘇柏亞
- 舉重：女子58公斤級—郭婞淳
- 空手道：女子55公斤級—文姿云
- 輕艇：男子500公尺龍舟—中華龍舟代表隊
- 輕艇：男子1000公尺龍舟—中華龍舟代表隊
- 射箭：反曲弓男子團體—湯智鈞、魏均珩、羅偉旻
- 射箭：複合弓混雙團體—陳怡瑄、潘宇平
- 空手道：女子50公斤級—谷筱霜
- 羽球：女子單打—戴資穎
銀牌
- 女子壘球：中華女壘隊
- 自由車：下坡賽—江勝山
- 射擊：不定向飛靶—楊昆弼、林怡君
- 保齡球：女子三人賽—潘育分、周佳溱、蔡昕宜
- 划船：女子單人雙槳—黃義婷
- 輕艇：女子C1級曲道標竿賽—陳瑋涵
- 體操：男子個人地板—唐嘉鴻
- 網球：女子雙打—詹詠然、詹皓晴
- 空手道：男子個人型—王翌達
- 輕艇：男子200公尺龍舟—中華龍舟代表隊
- 舉重：女子69公斤級—洪萬庭
- 電子競技—傳說對決：鄭銘仁、黃建維、鄭宇翔、林俊廷、顏浩哲、陳柏成
- 射箭：反曲弓女子團體—譚雅婷、雷千瑩、彭家楙
- 羽球：男子單打—周天成
- 田徑：110公尺跨欄—陳奎儒
- 軟式網球：女子個人賽—鄭竹玲
- 自由車：場地賽女子全能—黃亭茵
- 田徑：男子200公尺—楊俊瀚
銅牌
- 卡巴迪：女子團體—馮綉真、吳育容、胡玉珍、陳詠婷、林依旻、顏巧雯、廖郁慈、黃偲勤、林郁芬、秦佩囷、莊雅涵、黃毅紜
- 武術：男子長拳—蔡澤民
- 武術：女子52公斤級散打—陳暐婷
- 射擊：10公尺步槍男子組—呂紹全
- 跆拳道：品勢—陳靖
- 跆拳道：品勢女團—陳以瑄、陳湘婷、林侃諭
- 羽球：男子團體—周天成、陳宏麟、王齊麟、王子維、李洋、李哲輝、許仁豪
- 跆拳道：男子63公斤級—何嘉欣
- 輕艇：女子K1級曲道標桿賽—張筑涵
- 網球：女子單打—梁恩碩
- 體操：男子吊環—陳智郁
- 保齡球：女子三人賽—潘育分、周佳溱、蔡昕宜、張羽萱、王雅婷、黃瓊瑤
- 保齡球：男子團體六人賽—陳信安、陳銘堂、洪焜毅、謝金良、吳浩銘、林佰峰
- 橋藝：超級混合團體—蘇皓沂、劉佩華、陳瀅守、林蔭宇、王紹宇、劉名謙
- 羽球：男子雙打—李洋、李哲輝
- 桌球：男子團體—陳建安、莊智淵、林昀儒
- 空手道：男子84公斤級—吳峻維
- 空手道：男子75公斤級—徐瑋駿
- 射箭：複合弓女子團體—陳麗如、陳怡瑄、林明靜
- 克拉術：男子66公斤級—詹皓程
- 輕艇水球：女子示範賽—中華女子水球隊
- 輕艇水球：男子示範賽—中華男子水球隊
- 柔道：男子60公斤級—楊勇緯
新聞來源：
- 千分之一秒的差距與金牌失之交臂 楊俊瀚：「代表我還不夠好！」
- 《亞運田徑》體驗過輸的滋味才會贏！楊俊瀚的飛毛腿人生
- 楊俊瀚亞運200公尺失金 拿灌籃高手神比喻（中央社）
- 亞運》起跑速度不佳 楊俊瀚男100公尺第5（中時）
核稿編輯：楊之瑜