櫻桃小丸子最終章：雖然暫時說再見，但歡笑和淚水將繼續上演

文：翁湘惟

2018年8月15日，可愛的櫻桃小丸子永遠離開我們了，小紅馬溜溜車、雞蛋麵、紙話劇、水蜜桃罐頭高蹺、夏日廟會......那些不屬於台灣人的童年回憶，卻能令我們印象深刻，都是靠櫻桃子老師（本名三浦美紀）一筆一畫、忠實的呈現她自己的童年回憶。不僅令日本人追憶感懷過往時光，也讓生在台灣的我們，能夠認識昭和年代的純樸日本。

圖片來源：作者提供 保留超過20年的家家酒組——小丸子之家，電視螢幕播放的是小丸子和爺爺的偶像山口百惠。

小時候，每當我沒寫完功課就在看小丸子的時候，總會被罵道：「你就是看太多小丸子，才變得跟她一樣這麼懶！」結果我不但沒反省，還為此呵呵地沾沾自喜好一陣子。像小丸子多好啊～可愛懶懶地生活，就算有煩惱，也是該把0分考卷藏哪裡、早餐吃太多結果肚子痛到打太鼓，或是把姊姊心愛的少女雜誌搞丟該怎麼辦的小事兒。

小學1年級的我好期待快點長到3年級，還為了學校班級太少沒有3年4班感到惋惜。在木頭地板滾來滾去乘涼的生活太美好，我好羨慕小丸子永遠是個孩子，即便我們這些死忠粉絲已長成大人，但她依舊是那個小小孩，也是我心中最單純、最快樂的兒時記憶。

小丸子的連環番外篇，桃子手記依舊發揮無厘頭魅力

圖片來源：作者提供 現已絕版的桃子手記，是櫻桃子老師的生活觀察與記錄，不改「小丸子」個性，內容同樣無厘頭又有趣。

櫻桃小丸子漫畫出版後，又推出動畫，收視率居高不下。漫畫連載結束後，櫻桃子推出一系列隨筆小書，我將這些當成小丸子的番外篇，收集齊全後，一週一本珍藏地細細閱讀。雖然小丸子長大後，人生並不是處處順心如意，但她還是我們的小丸子，還是會用她特有的豁達又樂觀的心態，去看待所遭遇的一切，大而化之不拘泥小事，這正是過了這麼多年，大人小孩還是如此喜愛她的真正原因。

美食、夜市還有馬殺雞，小丸子是最早一批的哈台族

圖片來源：作者提供 小丸子來台灣逛夜市，很喜歡販賣的小狗，甚至想帶回日本（圖／翻攝自《桃子好心情》）。

311大地震後，日本掀起來台旅遊的熱潮，但其實早在20年前，小丸子就很喜歡台灣。無奈第一次來台時，吃了不乾淨的食物導致腸胃炎住院，食髓知味的小丸子二度訪台（還帶著爸爸阿宏同行）。隨處可見的小丸子仿冒商品惹得小丸子本尊哈哈大笑、夜市賣的小狗狗很可愛，可惜無法帶回日本、故宮對小丸子來說有點無趣，反而更期待快點結束參觀，好去血拼和大吃大喝（小丸子就算長大還是不改本性啊……）。原本在日本就很喜歡吃栗子的小丸子，吃到台灣的糖炒栗子則是想要拍手叫好（「怎麼會有這麼好吃的栗子？」）甚至還買了3公斤栗子回家跟媽媽分享。

喝尿竟然可以讓身體煥然一新！小丸子自始成為尿療法的追隨者

圖片來源：作者提供 小丸子說，喝尿的訣竅是：不要呼吸一口飲盡，而且早晨的第一泡尿更有效果（圖／翻攝自《猴子馬戲團》）

據說飲尿對身體有許多助益，小丸子索性大膽嘗試看看，沒想到喝下去沒多久，宿便就一瀉而空，長時間下來，肩膀和腰部的疼痛也消失了，「只要撐過感覺噁心的頭3天，之後便能感覺到神奇的療效。」小丸子大力和親朋好友推薦尿療法的好處，想當然誰也不願意嘗試，但小丸子就此成為漫畫界有名的尿療法追隨者。

挑戰新鮮事是小丸子Style之一，因此而鬧出不少笑話也一直是她的最大魅力。每次總會拖著爺爺陪她嘗試新奇的事：誤把內褲當手帕送給表哥的女朋友；去片場湊熱鬧，結果祖孫倆成了臨時演員；或是一起寫了錯字春聯，到學校成為笑柄……

可以說，小丸子的小任性伴隨而來的笑話，都是爺爺一手寵出來的，或許不會每個人都想變成小丸子，但我想每個人應該都想要一位動畫中的友藏爺爺，不論闖禍、享福都一同分享的好夥伴。

圖片來源：作者提供 動畫由漫畫稍作改編而來，漫畫中可以發現許多動畫沒有的細節，小丸子更立體可愛。

小丸子的志向不遠大、煩惱很渺小，但都是最真實的人生寫照

許多舊粉絲應該有看過早期的櫻桃小丸子動畫，和新版相比，舊版的配音更接地氣，30分鐘長的動畫笑點充沛，人物帶著醜醜的可愛，而這都是沿襲漫畫的畫風而來，內容也帶給讀者許多共鳴。

小丸子的偏食習慣眾所皆知，甚至會把剩菜裝到便當袋帶回家，把媽媽精心縫製的熊寶寶便當袋弄髒，讓小丸子心疼不已（所以我也有樣學樣，把吃不完的早餐塞在書包裡帶回家給媽媽，結果當然是討罵挨，哈）

令我印象最深的是「父母的離婚騷動」，媽媽要小丸子和姊姊決定離婚後要跟誰，太過寫實的劇情讓我瞬間淚流不止，想牽著小丸子小小的手一起向大人哭喊：「可不可以不要分開，永遠在一起？」

小丸子不只是一部動畫或漫畫，她影響了整個世代。如果沒有小丸子，我們不會把豬叫聲寫作「噗～噗～噗」；我們不會在尷尬冏冏的人臉上畫上「三條線」；我們不會對日本的生活有如此透徹的瞭解：那些校園的午餐菜單看起來美味又可口、邊吃西瓜邊做白日夢的夏日迴廊，還有全家人腳碰腳擠在暖爐裡的晚餐時光。

希望小丸子繼續帶著懶懶的、無厘頭的個性，在天上繼續做著白日夢。謝謝小丸子，有你陪伴的童年，我很幸福喔。

圖片來源：作者提供 小丸子所有的家人與朋友，是不是或多或少可以在你身邊找到相似的身影呢？（圖／翻攝自《櫻桃小丸子》第15集）

舊版小丸子風格雖舊，但內容和配音都最有韻味：

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：潘柏翰