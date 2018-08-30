農損7億、淹水達4萬多公頃，賴清德推「天災臨時工」最高月領24K

（中央社）

0823豪雨造成南台灣淹水災情，行政院長賴清德29日先是3度南下到嘉義縣勘災，並宣布啟動「以工代賑」機制，民眾可申請擔任水災臨時工，協助整理環境，1個小時新台幣140元。今（30）日的行政院會，各部會也進行災型、復原報告。

賴清德8月25日、27日視察嘉義縣布袋鎮、東石鄉等地淹水情況，指示加速抽水，29日他再度到嘉義縣視察抽水成效，分別前往布袋鎮新十全駕訓班、東崙村、西崙村、掌潭村、布袋鎮鹿安宮等地，視察淹水改善情形。

賴清德在布袋鎮考試里視察時表示，嘉義縣淹水情況大致改善，不過，考試里仍有部分低窪地區淹水，目前後續最重要的工作，是協助災民重建、整理家園，已請國軍弟兄全力協助，並整理、消毒環境。

對於災民補助款方面，賴清德說，目前是行政院2萬元、縣市政府5000元。莫拉克風災時，還加上賑災基金會的補助款，這次水災發生後，賑災基金會的補助款，需由董事會開會決定，目前金額還未定案。

根據行政院資訊，低收入戶和政府扶助之中低收入家庭，淹水達50公分以上，行政院創立的「賑災基金會」也將發給每戶5000元補助，詳情可洽02-89127636。

賴清德現場也宣布，勞動部已啟動「以工代賑」機制，民眾可申請擔任水災臨時工，協助鄰里整理、重建家園，1個小時140元，1個月最多有170多個小時，由勞動部給付薪水，讓災民儘快恢復正常生活。如民眾做滿工時，每月約可領取2萬4640元。

勞動部提供的「天災臨時工」方案，受災失業者得至就業中心辦理求職登記，接受指派臨時工作，並領取臨時工作津貼，鼓勵民眾協助街坊鄰里恢復家園。

《中國時報》報導，對於「以工代賑」，勞動部編列1.3億元，提供5000個臨時工作機會。政院發言人Kolas Yotaka表示，昨天中午提申請者已1919人，其中台南250人，嘉義市42人、嘉義縣1300人、雲林有100人、高雄227人。

勞動部就業服務組副組長吳淑瑛說，勞動部已推多項災後重建措施，以工代賑的「天然臨工」是開放受災失業者到各就業服務站申請，至災區協助賑災。

各部會災情報告，賴揆指示成立水災復建專案小組

（中央社）行政院長賴清德今天說，這次823雨災災情，導致民眾深受其苦，他代表政府向受災民眾表達歉意。由於此次受災幅員廣大，他要求成立水災復建專案小組，全力協助民眾恢復正常生活。

賴清德在行政院會聽取交通部氣象局、經濟部與農委會「0823熱帶低壓水災應變處置作為」報告。賴清德也代表政府向受災民眾表達歉意。

本月23日熱帶低壓及西南氣流帶來超大豪雨，23日高雄，以及24日嘉義、台南最大日雨量均超過500毫米；23至24日兩日累積雨量，嘉義、台南兩地高達900毫米以上，高雄、屏東也均接近800毫米。由於過去在南台灣的治理計畫，只有到10年的保護標準，亦即24小時的保護標準雨量約為250～300毫米，本次強降雨已明顯超過既有水利工程設計保護標準，且適逢大潮，故造成多處積水災情。

交通部氣象局指出，此次熱帶性低氣壓於22日8時形成，23日6時由屏東登陸，24日4時於彰化出海，在陸地時間長達22小時。而23～28日期間嘉義、台南、高雄及恆春站6日累積雨量已超過8月平均值，尤以台南及高雄為平均值2倍以上。另外，也進一步與87水災和88水災比較：

87水災大氣環境場與823水災類似，同因熱帶性低氣壓於台灣西南部登陸、配合旺盛西南風帶來顯著降雨，影響區域略有差異。823水災於雲、嘉、南、高沿海地區之降雨較87水災大。

而2009年莫拉克颱風在中南部引發劇烈降雨，山區雨量三日累積近3000毫米，造成88水災。此次823水災平地雨勢與88水災相當，在雲嘉沿海更較88水災雨量為大。

Photo Credit: 中央氣象局

經濟部也進一步指出，面對氣候變遷所帶來的極端降雨，政府保護民眾安全的使命，責無旁貸。本次熱帶低壓所帶來豪雨造成雲林、嘉義、台南及高雄地區嚴重淹水災情，淹水面積一度達4.2萬公頃。

但經濟部認為，政府自2006年起協助地方政府進行治水工作，淹水情形已有改善，以台南市為例，本次0823豪雨24小時最大降雨量超過莫拉克颱風，淹水面積6185公頃，小於2009年莫拉克颱風淹水面積5.5萬公頃；而高雄市降雨量超過2010年凡那比颱風，淹水面積667公頃，小於凡那比颱風淹水面積6988公頃。

Photo Credit: 經濟部

農委則會表示，此次熱帶性低氣壓影響造成的農業災情，經農糧署、畜牧處及漁業署彙整各直轄市、縣市政府查報資料（至8月30日11時止），農業災損總計7億4,405萬元。

Photo Credit: 農委會

行政院發言人Kolas Yotaka則轉述，賴清德在院會中表示，水災復建專案小組由政務委員陳美伶與吳澤成共同擔任小組召集人，統整後續短、中、長期復建措施，全力協助民眾恢復正常生活。

賴清德說，後續除有賴「前瞻基礎建設」水環境計畫持續努力推動外，請經濟部規劃召開「全國治水檢討會議」，邀集相關部會與各縣市政府重新檢視過去治水方案的成效與不足之處，集思廣益，提出更務實周延的計畫，全面性來加強總合治水觀念。

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核稿編輯：楊之瑜