「吃土」不是因為月底沒錢，而是演化而來的智慧

撰文：史塔克斯（Philip T. B. Starks）、史拉巴克（Brittany L. Slabach）

翻譯：金翠庭

2009年秋天，美國塔夫茨大學一群生物系學生坐在一塊兒吃土。他們把小泥塊碾碎，吞下粉末，親自體驗黏土的味道。這種不尋常的味道測試是我們開授的達爾文醫學課程的一部份，讓學生學習食土癖（geophagia）的演進。這種吃泥土的行為，尤其是吃黏土，已見於動物和人類幾千年了。

精神科醫生的標準參考指南《精神障礙診斷與統計手冊第四版》（DSM-IV）中，把食土癖列入異食癖（把非食物的東西拿來吃的飲食失調症，如菸灰和油漆片）。但是學生由動物和人類文化的研究發現，食土癖不見得是不正常的。事實上很可能是適應性行為。研究人員正用另一種角度來看吃土行為：發現這種行為提供人與動物所需的重要礦物質，並讓食物和環境中的毒素失去活性。

演化而來的食性

想要知道食土癖是不正常還是適應性行為，其中一種方法是確認這個行為在動物和不同人類社會中出現的普遍程度。如果在不同的物種和文化中都有同樣的行為，那麼它就可能有益。

很明顯的是，食土癖在動物界比過去所認為的更普遍。研究人員發現200多種動物有吃土的行為，包括鸚鵡、鹿、大象、蝙蝠、兔子、狒狒、大猩猩和黑猩猩。人類吃土行為也有記錄可查，至少可追溯到希臘醫生希波克拉底時期（公元前460年）。美索不達米亞人和古埃及人把黏土入藥：他們在傷口上塗滿了泥土，也吃土治療各種疾病，尤其是腸道方面的疾病。在美洲，一些原住民用土做為香料，在煮帶有苦味的食物時，像是橡果和馬鈴薯，加入一小塊黏土以去除苦澀。在歐洲，吃土行為直到19世紀還很常見。有些社會，如奈及利亞的提夫部落（Tiv tribe），現在仍然把渴望吃土當做懷孕的跡象。

為什麼動物和人會吃土？一般解釋是因為土壤中含有礦物質，如鈣、鈉、鐵，可以維持能量的產生和其他重要的生物過程。事實上，由動物對礦物質的需求隨季節變化、年齡的增長和整體健康有所不同的現象，也許可以解釋為什麼當動物的飲食不能提供足夠礦物質時，或因為環境額外的挑戰而需要能量時，吃土行為就更加常見。例如生活在高海拔的山地大猩猩和非洲水牛，可以從土中攝取促進紅血球細胞發育的鐵。大象、猩猩和蝙蝠如果沒有從飲食中得到足夠的鈉，就會吃富含鈉的黏土。有一群大象被發現常常去地下洞穴挖含鹽的岩石來吃。

在非洲，容易獲得鈣的族群，吃土行為往往比不易獲得鈣的族群少見。對鈣的需求可解釋為什麼吃土行為最常與懷孕有關：母親需要更多的鈣來提供胎兒骨骼的發展。

然而攝取礦物質並不能完全解釋吃土行為。一篇發表在2011年《生物學評論季刊》的回顧論文中，美國康乃爾大學的楊（Sera L. Young）和同事得出結論：吃土很少能顯著增加飲食中的礦物質。在許多情況下，反而會干擾消化後的食物從腸道進入血液的過程，有時會導致營養不良。

如果動物和人並沒有由吃土得到多少膳食礦物質，那麼吃土行為有什麼好處？第2個逐漸受到認同的解釋是：吃土是一種解毒的方式。

吸附毒素的泥土礦物質

吃土是一種除去毒素的方式，可以解釋為什麼人與動物往往喜歡類似黏土的土。帶負電荷的黏土分子很容易與胃和腸道中帶正電的毒素結合，防止這些毒素進入血液，而把毒素從腸道經糞便排出體外。有些原住民在煮馬鈴薯和橡實的時候加入黏土，可以用排毒解釋，這些食物含有少量的毒素，所以吃起來是苦的。

在1990年代，世界鸚鵡信託基金執行長吉拉第（James Gilardi）發表一個食土癖的研究可以支持解毒假說。吉拉第觀察到一群秘魯鸚鵡在馬努河沿岸攝食某特定地段的土壤，卻無視附近礦物質更為豐富的土壤。他推測鸚鵡並非為了礦物質而吃土，而是為了消除佔了牠們飲食中很大一部份的種子和未成熟果實內的有毒生物鹼。這些毒素普遍存在於植物和肉類中，經常會刺激腸道。為了證實這個想法，吉拉第用有毒的生物鹼奎尼丁（quinidine）餵一些鸚鵡，有的混入了牠們愛吃的土，有的則沒有，然後測量食用後有多少生物鹼進入鸚鵡的血液。沒有吃到土的鸚鵡血液中的奎尼丁含量較高，吃下泥土的鳥類血液中的奎尼丁少了60％。研究人員證明在飲食中補充黏土的黑猩猩和狒狒，也獲得了相同的好處。

吃土解毒的進一步證據來自蝙蝠的研究。一篇2011年刊於《科學公共圖書館總刊》的研究，探討亞馬遜蝙蝠是為了營養還是解毒的理由去舔懸崖上暴露出的黏土。德國柏林市的萊布尼茲動物園與野生動物研究所的福格特（Christian Voigt）與同事捕捉了兩種不同的蝙蝠：一種大多吃水果，一種多半吃昆蟲。如果蝙蝠為了礦物質而吃黏土，福格特預期會在黏土那裡捉到較少吃水果的蝙蝠，因為水果的膳食礦物質比昆蟲多。但大多數在黏土處捉到的蝙蝠是吃水果的蝙蝠，其中不少是懷孕或正在哺乳期。福格特的結論是，懷孕的吃水果蝙蝠吃黏土的目的是排毒。牠們為了供養孩子而吃了2倍多未成熟的果實、種子和葉子，攝取的植物毒素劑量增加了兩倍。

孕婦也如蝙蝠一般，以吃土來解毒並補充礦物質。在懷孕初期的3個月，噁心和嘔吐常困擾著許多女性。跨文化研究指出，食土癖與早期妊娠的孕吐有關：在撒哈拉以南的非洲國家與美國南部的婦女，會吃黏土以減輕這種不適。研究人員提出，孕吐清除母體中可能會損害胎兒的毒素。也許食土癖與孕吐共同保護了發育中的胎兒。因為黏土可以與細菌和病毒結合，因而防止母親和胎兒感染食源性致病菌，如大腸桿菌和霍亂弧菌。

雖然科學界直到最近才積累了足夠的證據認為食土癖是適應性行為。除了懷孕的婦女之外，人們使用黏土礦物來治療噁心、嘔吐和腹瀉已經有數千年的歷史。在現代醫學中，製藥公司利用高嶺土（一種黏土礦物）的結合特性，製造了止瀉藥Kaopectate以治療腹瀉等消化系統問題。雖然合成化學物質鉍水楊酸（bismuth subsalicylate, Pepto-Bismol的主成份）最後取代了高嶺土，但現今還有其他藥品仍然使用黏土。高嶺土和膨潤石不僅能與有害的毒素結合，也會與病原體結合。畜牧業者把黏土加入家畜飼料中，以抑制毒素的傳播。有些研究人員則構想利用黏土與病原體結合的特質，來淨化水質。

當然，吃土也可能是有毒的。土中除了礦物質和解毒物質外，吃土也有不小心吃到細菌、病毒、寄生蟲、鉛或砷的危險。由於這些風險，現代吃土的人應該要使用加熱或消毒過的安全商業產品，但是這些人的行為不應該受到非議。總而言之，有證據認為在許多情況下食土癖並不是精神病的跡象，而是一種為了對抗毒素而演化出來的特殊防禦行為，可能也能夠補充礦物質的缺乏。雖然當你服用維生素或飲用止瀉藥Kaopectate獲得紓解時，你並不是想要吃土，然而事實上，對吃土這種古老的行為，你已參與了一部份。

本文獲《科學人雜誌》、《科學人粉絲團》授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航