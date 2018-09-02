到德國當VR遊戲企劃：辦工作簽，請自備一位德國人

受訪人：VR遊戲企劃Conny

「你以為我們上班都在玩遊戲，其實我們上班都在畫原型（Prototype）、被打槍，然後重畫原型......」遊戲業是許多愛玩遊戲的人的第一志願，想想看，把遊戲當工作是多麼夢幻的事啊。說話溫柔細語的Conny，是一位在柏林VR遊戲公司的遊戲企劃，不吝和我們分享她在遊戲業的經歷，和前進德國職場所需的心理準備。

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愛上遊戲團隊的革命情感

「那真的是個很棒的團隊！」談到那個改變她一生的案子，Conny的眼睛閃閃發亮，「因為這個案子，我才決定從PM轉做遊戲企劃。」當時遊戲業的朋友聯絡上她，問她想不想試試看做遊戲企劃，他正在招募一支救火團隊，必須在短短6個月時間把一個日本知名遊戲公司的大案子做出來。

宛如魔戒遠征隊劇情真實上演，回想那半年時光，真的是沒日沒夜的工作，加班到半夜是常有的事，大家都是遊戲界各路來的好手，一起工作一起腦力激盪，直到現在案子結束了，團隊解散，當初熬夜拼命趕進度的日子雖然辛苦，但一個真正的團隊就該是這個樣子吧，Conny也萌生到德國做遊戲企劃的念頭。

「如果暫時進不了大型遊戲企業，那就做自己喜歡的案子吧。」Conny跟未來想進德國遊戲產業的後輩們建議，「第一是做自己想做的產品，第二是評估這間公司未來有沒有發展性。」柏林現今有規模的遊戲公司數量少競爭激烈，最多是自己製作遊戲的獨立工作室，初期能慢慢累積作品最好。

Photo Credit：英語島 Staramba擁有能掃描真人影像進入電腦的技術，圖為大樓門口。

請備妥：雇用證明、學歷證明、德國人一名

談到申請工作簽，Conny笑著說等待的過程真的很辛苦，柏林專門辦理外國人簽證的外事局是出了名的嚴格，許多公司為了協助外籍員工辦理工作簽，會安排人資陪同前往，溝通也會比較順利，所以到外事局，常常可以看到出雙入對的外籍人士和一名德國地陪的有趣景象。

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德國遊戲企劃的必備技能

遊戲企劃可以被切分成不同的專業，有專長關卡設計的遊戲企劃，也有專門設計遊戲經濟和系統的企劃，一位遊戲企劃必須要有清楚的邏輯，不一定要會寫程式，但要知道程式如何在引擎裡運用，同時對生活周遭有敏銳觀察力，才能將情感融入遊戲引起玩家共鳴。

在德國，最看重遊戲企劃設計遊戲經濟、遊戲系統的能力，簡單講就是如何讓人掏錢買道具，包括利用遊戲分數和獎賞，設計出讓人沉迷或持續花錢的遊戲，讓玩家每天登入玩遊戲。

德國遊戲市場比較保守，喜歡策略型遊戲，可能跟德國人愛玩桌遊的天性有關，不若亞洲玩家對新型遊戲接受度比較高，地鐵上或公車上，你很少會看到德國人拿著手機玩ARPG手遊，他們認為用電腦玩畫質又好又流暢，何必委身在一台小小螢幕上呢？

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Photo Credit：英語島 Conny演示平常如何在「遊戲引擎」裡寫企劃

這裡工作不一定要會德文？

儘管簽證困難重重，現今德國對外來移民態度比以前好很多。柏林是個國際化的城市，有很多外來人口，如果有專業技能，只會講英文也可以順利的在這邊工作，溝通無礙，即使公司有9成都是德國人，但為了和外籍同事溝通，辦公室主要語言還是英文，但是會德文還是有一定的加分作用。

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本文經英語島雜誌授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航