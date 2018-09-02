媒人真心話：不要再浪費時間去聯誼了，沒有用的

我的匿名信箱收到一則留言，是來自一名三十多歲的男性讀者：

Tilaine妳好，我過去幾年已經參加過20幾場聯誼活動，覺得已經很努力把自己推出去了，但不知道是不是因為我個性比較內向？聯誼認識的女生總是沒有下文，想請問妳有沒有什麼建議？

還真的有。我的回覆就是：「不要再浪費時間去聯誼了。聯誼是沒有用的！」

為什麼聯誼沒有用？因為聯誼的情境不但不自然，而且參加的男女受限於團體行動，有非常多限制，參加的人往往很難把自己的優點在短短幾分鐘當中表達出來。不只這樣，聯誼的情境還會無形之中強迫參加聯誼的所有人，做出一些違背自己本意的事情。

聯誼過時了：28歲以下的年輕人對聯誼幾乎毫無興趣

上個月我透過自家的交友app發起一個小型的調查，問卷中有一題是「請問你有沒有參加過聯誼？」結果發現，年紀越輕參加過聯誼的人越少。1990後出生（28歲以下）的受訪者當中，竟然有四分之三完全沒有聯誼過。請注意所有參加調查的人都正在使用交友app認識異性，但卻這麼多人對聯誼毫無興趣，這真是讓我驚訝。

於是我們訪談了幾位90後出生的參與者，才發現年輕人真的不聯誼了！有些人覺得聯誼活動很遜、或是覺得不自然；其中有位28歲女生上班族說得很精準：「我參加過幾次聯誼，但每次活動下來，如果你不是最正、最帥、最會講笑話的，根本不會有人理你！其他人都是去陪襯那幾個主角，沒什麼意義。」

除非你超帥、超美，否則聯誼就不是你的主場

到底為什麼聯誼不是認識人的好方法？因為聯誼把每個人放到了大賣場的貨架上，強迫大家像看包裝挑貨品一樣的去比較每個人的外在條件。

想像一下，如果今天你想要吃點零食，打開家裏櫃子只裡面躺著一包乖乖，你大概對它不會有太多意見。但是若你走到大潤發，有30種各式各樣的零食，你很難不被其他餅乾的包裝吸引：這個來自日本、那個有草莓口味、這個好像更便宜、那個看起來比較健康⋯⋯聯誼就是這種情況。任何人只要面對很多選項，就是會情不自禁的去比較。

真實世界的兩性相處，大部分都是從認識，進階到培養關係，終於互有好感而進入更深度的交往。就算你原本是個願意珍惜緣分的人，想要慢慢培養關係，聯誼卻一開始就把你推進了大賣場。大鍋炒的聯誼場合暗示著：來喔！今天大拍賣，帥哥正妹任你挑喔！

就算你本來沒有挑選別人外貌的意思，只要進入這個情境，還是會情不自禁的用外貌、口條、穿著品味這些非常表面的條件來挑選別人，並且同時你也正在被挑選。所以如果你不是超級帥、超級美、講話超級好笑、擁有傲人經歷，你在這個大賣場當中是沒辦法展現自己的優勢的。也就是說，大部分的人都不適合聯誼。

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我去聯誼，一次就能換到好多電話號碼

有次一位新的男客戶看到我們的配對成功率，問說：「你們介紹的成功率是七成多，這不算高吧？我平常去聯誼，一見到面所有人都會換Line，一次可以換到10幾個女生的聯絡方式耶。」

聽起來很厲害。但是聯誼結束之後，拿到Line的你們會聯絡嗎？對方會回你話嗎？

如果不會，你聯誼的目的到底是去認識未來可能交往的對象，還是去擴充Line通訊錄？

有趣的是，當你處在一場聯誼當中，因為大家都在換號碼，所以每個人都會被氛圍推著走，被半強迫的跟著別人換號碼。就算你對這個人沒有任何興趣，或根本聊不來，對方還是會拿到你的號碼。

媒人說：兩性的互動本來就包含了「熱身」，聯誼卻把這段剪掉了

這裏想從職業媒人的角度跟大家分享一件事：兩性之間的認識、交往，是需要熱身的。

假想你和一個對方是在普通的情境認識，例如透過業務拜訪邂逅好了，你們兩人會先試探一下彼此有沒有意思。這時候兩人之間會有點尷尬，你可能想要聊天、了解對方、又不知道要講什麼；如果你講一句話，對方沒有回應，場面冷清，你可能會小鹿亂撞好緊張，猜測對方心裡在想什麼？過一陣子之後，如果你們真的對彼此有好感，才會進入朋友般自然的良性互動。

聯誼活動為了避免尷尬，把這一段「熱身」刪除了。因為參加的人數多，省掉了尷尬，你可以直接跟很多「不見得是自己想要認識的人」，講了很多「不是自己心裡想講的話」；沒有時間思考對方的態度與如何應對，也沒有空間進行有深度的交流。這就是為什麼大家會在聯誼之後，拿到了一堆Line帳號，最後還是「沒有下文」。因為（除了少數帥哥美女）大部分的人拿到了聯絡方式，卻對對方真實的生活、個性一無所知。

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如果我不適合聯誼，該怎麼認識對象

如果你不是那前3%適合聯誼的帥哥美女，一直在聯誼活動當中吃癟，該怎麼辦呢？（放心，你不孤單，世界上97%的人都不是）

我的建議是，不需要「為認識對象而去聯誼」，而可以參加一些有主題的聚會。比方說你喜歡桌遊，可以去桌遊趴；如果喜歡紅酒，可以去品酒會；喜歡看書，就參加讀書會。因為參加的人是在共同進行一個活動，所以你們至少有共同的興趣和話題可以交流。就算不見得認識到真命天子／真命天女，也可以藉此打開生活圈，依然可以創造更多機會。

如果這個方法認識人太花時間，或是效率太低（比方說讀書會的成員全都是女性），也可以考慮讓親友介紹、使用婚友服務，或是交友app。讓親友介紹或使用婚友服務的情況下，你至少有雙方的介紹人可以做背景調查，並且事先幫忙讓雙方了解你們的好——這對個性內向的人很受用。

中間人安排兩個人坐下來見面，不用上大賣場貨架被挑挑揀揀，兩個人可能稍微聊一下，對方就可以了解你的優點。有些人外冷內熱，就算內心熱情澎拜，見面互動卻比較遲鈍，那可能會比較擅長用打字的方式和異性互動，交友app也可能是適合你的方法。

最後，如果因為各種原因，使你真的不得不透過聯誼來認識對象，那你最需要的就是從自己的外型、或是自我介紹的方式來改變第一印象！你必須要是眾人中最閃亮的那顆星，才有辦法在聯誼當中被注意到。

責任編輯：彭振宣

核稿編輯：翁世航