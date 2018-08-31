【圖表】育嬰假上路10年後，男性申請人數才逐漸破千

現在越來越多新生兒的父母，希望能夠自己哺育新生兒，多增加自己跟孩子的陪伴時間。而從2002年開始，台灣法律就有規定，勞工可以申請育嬰假。

在孩子年滿3歲之前，最多可以請2年的育嬰假，也就是說在孩子進幼兒園之前，理論上都能陪伴孩子。

立法到現在，也已經超過15年。到底台灣勞工申請育嬰假的情形是如何呢？

先從過去15年法律的修改情形來看，可以看出對於申請育嬰假的法律限制，逐漸放寬，從解除公司人數限制，到降低任職時間。在2009年時，加入育嬰留職停薪津貼。

育嬰假相關立法時間軸

2002 ►《性別工作平等法》正式實施。第16條規定在超過30人以上的公司，任職滿一年的勞工，可以在子女滿3歲前，申請2年留職停薪的育嬰假。 2002 ►《育嬰留職停薪實施辦法》正式發布。 2008 ►取消公司需超過30人以上的規定。 2009 ►《就業保險法》增加育嬰假津貼的規定（第19-2條）。育嬰假期間，勞工可以申請6個月的補助，補助金額是原本勞保薪資的60%。 2014 ►降低任職時間限制。將任職滿一年的規定，降低為任職滿6個月。

在這樣的情形下，申請育嬰假的人數，確實有逐漸變多。下圖是每年每月初次核付育嬰留職停薪津貼的人數變化。

可以看出從2009到2012年間，每個月的人數大約在2000-4000人之間。在2012年到2015年上半年之間，每月人數則是在4000-8000人間。

在2015年下半年到2018年6月，這三年半中，每月人數更加有規律地變化。大多數月份，人數在6000-8000左右，每年3月人數都會超過1萬人，而1或2月則都低於6000人。

而請育嬰假的人中，還是以女性為主。從下圖來看，女性人數逐年增加，2018年6月時有5756人，佔總人數7084人的八成。

雖然每個月男性人數的比例，遠低於女性，但從2009年到現在，每個月男性人數緩慢成長。在2012年前每個月都低於1000人，而在2015年之後每個月都超過1000人。

從上述的資料看，在2015年之後，請育嬰假的人數，比過去增加，這可能與放寬任職時間限制有關。

近年來，少子化的情形越來越明顯，夫妻生孩子的意願越來越低。從下圖來看，在2015年以來，每月出生的嬰兒人數明顯下降。不過，申請育嬰假的人數則是維持在一定範圍內，沒有跟著下降。也就是說，現在有生孩子的父母中，有比較高的比例親自哺育孩子。

但請育嬰假的意願，還是受到現實收入的影響。在2016年公布的育嬰留職停薪期滿復職關懷調查中顯示，大多數人請育嬰假的長度，是6個月（60.2%），其次是3-6個月（12.4%），也就是說有七成的人，都是在有津貼補助的情形下請假。

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核稿編輯：楊之瑜