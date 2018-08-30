【插畫】辛苦完成的企劃，當然要讓笨蛋也能看懂

Little Deep Blue / 小深藍

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辛苦完成的企劃，最擔心的就是被主管打槍，有時候甚至連被拒絕的理由都不知道是什麼，想要修正都無從改起。

遇到這種情況可別心灰意冷，因為有些人不管有沒有找到實際問題，都會先做負面表達來挫你的銳氣，藉此表現出他的價值。如果知道問題，調整則矣；如果對作品有信心，或可換個「主管聽得懂」的表達方式，嘗試說個讓笨蛋也能聽懂你的意思，看懂你的作品的故事。

辦公室裡的狗屁倒灶其實也是一種社會訓練，如果真能在這些荊棘中劈斬出一條道路，痛苦會過去，但留下的，必定都是受用無窮的寶貴經驗。

►上司不停「修理」你，那你就來「管理」他吧

本文經Little Deep Blue / 小深藍授權刊登，原文發表於此

責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航