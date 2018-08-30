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國發會：台灣「人口紅利」將在2027年消失，總人口提早3年負成長
我們想讓你知道的是
據國發會最新人口推估，2054年總人口數會開始低於2000萬人，總人口高峰將落在2021年、達2361萬人，並在2022年轉呈負成長。
（中央社）
國家發展委員會今（30）日發布「中華民國人口推估（2018年至2065年）」，結果顯示，總人口將自2022年轉為負成長、較上次推估提前3年，且台灣的人口紅利將於2027年消失。
國發會每2年公布一次人口推估，據今天最新發布結果，人口成長未來將持續趨緩，以總生育率微升為1.2人的中推估值來看，總人口高峰將落在2021年、達2361萬人，並在2022年轉呈負成長。
在經濟學上，人口紅利（demographic dividend）是指因為勞動人口在總人口中的比例上升，所伴隨的經濟成長效應。
在人口年齡結構變動方面，我國未來仍維持高齡少子化趨勢，15～64歲青壯年人口（又稱工作年齡人口）自2015年達最高峰後開始下降，目前占比仍大於66.7%，尚處人口紅利階段，惟根據中推估結果，預估此人口紅利將於2027年消失，且與今（2018）年相比，2030年工作年齡人口將降至1515萬人，減幅約1成；至2065年則減少為862萬人（減49.6%）。
國發會主委陳美伶表示，「這個推估就是一種預警，但這個預警並不代表我們就會衰退」，雖然看到人口負成長的時間提前，這也告訴我們，政府現在就要提一些政策、要do something，去啟動很多政策來避免。
陳美伶說，國發會已經端出《新經濟移民法》，盼引進更多工作人口到台灣；另外，政府調整政策作法，以養育取代獎勵生育，減輕年輕夫妻經濟負擔，讓他們更願意生小孩。
數位經濟時代來臨，陳美伶也說，政府會盤點哪些工作可能會被人工智慧取代、哪些不會被取代，並進一步進行資源分配與調整人力培育政策。
台灣今年已經成為「高齡社會（老年人口占總人口比率超過14%）」，而據人口推估結果，2026年便會邁向「超高齡社會（超過20%）」；儘管台灣達超高齡社會的時點與2016年推估結果相同，但台灣從高齡社會轉為超高齡社會的時間僅8年，時間比日本、美國、法國和英國要快很多。
國發會預估，2030年老年人口將增至559萬人（增63.1%），2065年再增至715萬人（增108.4%），占總人口比重達41.2%。
媒體進一步詢問，台灣正從高齡社會邁向超高齡社會，人口紅利也逐漸消退，是否會削弱競爭力；陳美伶回應指出，儘管工作人口比較少，但台灣健保制度和公共衛生政策非常好，現在65歲的資深公民健康狀況要比20年前好很多，政府也開始端出新政策，如勞動部提《中高齡就業法》，就是希望提高中高齡人口的就業機會。
而對於2027年65歲以上人口將超過500萬人；國發會主委陳美伶表示，可以藉此思考老年人口是否需要重新定義。
陳美伶表示，國人平均餘命持續增加，再加上台灣健保制度、公共衛生政策完善，健康的資深公民愈來愈多，或許可以藉由最新人口推估結果來思考，老年人口定義要不要重新規劃。
陳美伶說，有委員提議，北歐認定67歲以上才算是老年人口，台灣現在還是65歲，或許可以再做討論。
估2054年台灣總人口數低於2000萬
據國發會最新人口推估，2054年總人口數會開始低於2000萬人，國發會表示，各部會將共同努力、透過4大策略因應人口結構轉變。
國發會表示，面對人口即將減少，以及高齡化、少子化等人口結構變遷，相關部會已經陸續規劃、推動政策，並以4大策略為主。
- 行政院於今年7月核定「我國少子女化對策計畫」，致力擴展平價教保服務，並對未接受服務的家庭提供育兒津貼，減輕年輕夫妻養育負擔，提升國人生育養育意願。國發會主委陳美伶說明，早期政策是以補助生小孩的「生育紅包」概念，但成效有限，如今政府改變作法，用養育來代替獎勵生育，協助年輕夫妻負擔小孩0至6歲的養育經費，降低他們的經濟壓力，以此提高年輕夫妻生子意願。
- 政府為了提高勞動生產力、因應未來產業發展所需，已推出AI行動計畫，促使人力資源有效運用。陳美伶補充說，政府也會盤點哪些工作易被AI取代，進而調整資源分配以及人力培育政策。
- 為了充裕台灣產業發展所需人力，政府積極推動外國專業人才延攬及僱用法，新經濟移民法（草案）也正預告中，有助於協助產業及人力資本升級，長期也能改善人口結構。國發會8月已經對外預告《新經濟移民法》，陳美伶表示，未來希望透過此法的推動，引進工作人口。
- 政府在2017年1月起實施長照10年計畫2.0，以因應高齡化社會的長照問題；勞動部也正推動中高齡者的就業法，盼未來能對中高齡者的就業提供積極協助。
陳美伶強調，政府已經提前啟動很多政策來避免人口結構轉變帶來的衝擊，除了上述做法，現正推動的地方創生政策，也鼓勵企業投資故鄉、創造更多就業機會，讓年輕人可以返鄉生育、定居，達到促進生育以及均衡台灣的目標。
新聞來源：
- 台灣人口2022年轉為負成長 人口紅利2027年消失（中央社）
- 國發會：估2054年台灣總人口數低於2千萬（中央社）
- 不拘泥65歲 陳美伶：可重新思考老年人口定義（中央社）
- 國發會「人口推估報告(2018至2065年)」新聞稿
核稿編輯：楊之瑜