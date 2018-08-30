國發會：台灣「人口紅利」將在2027年消失，總人口提早3年負成長

（中央社）

國家發展委員會今（30）日發布「中華民國人口推估（2018年至2065年）」，結果顯示，總人口將自2022年轉為負成長、較上次推估提前3年，且台灣的人口紅利將於2027年消失。

國發會每2年公布一次人口推估，據今天最新發布結果，人口成長未來將持續趨緩，以總生育率微升為1.2人的中推估值來看，總人口高峰將落在2021年、達2361萬人，並在2022年轉呈負成長。

在人口年齡結構變動方面，我國未來仍維持高齡少子化趨勢，15～64歲青壯年人口（又稱工作年齡人口）自2015年達最高峰後開始下降，目前占比仍大於66.7%，尚處人口紅利階段，惟根據中推估結果，預估此人口紅利將於2027年消失，且與今（2018）年相比，2030年工作年齡人口將降至1515萬人，減幅約1成；至2065年則減少為862萬人（減49.6%）。

國發會主委陳美伶表示，「這個推估就是一種預警，但這個預警並不代表我們就會衰退」，雖然看到人口負成長的時間提前，這也告訴我們，政府現在就要提一些政策、要do something，去啟動很多政策來避免。

陳美伶說，國發會已經端出《新經濟移民法》，盼引進更多工作人口到台灣；另外，政府調整政策作法，以養育取代獎勵生育，減輕年輕夫妻經濟負擔，讓他們更願意生小孩。

數位經濟時代來臨，陳美伶也說，政府會盤點哪些工作可能會被人工智慧取代、哪些不會被取代，並進一步進行資源分配與調整人力培育政策。

台灣今年已經成為「高齡社會（老年人口占總人口比率超過14%）」，而據人口推估結果，2026年便會邁向「超高齡社會（超過20%）」；儘管台灣達超高齡社會的時點與2016年推估結果相同，但台灣從高齡社會轉為超高齡社會的時間僅8年，時間比日本、美國、法國和英國要快很多。

國發會預估，2030年老年人口將增至559萬人（增63.1%），2065年再增至715萬人（增108.4%），占總人口比重達41.2%。

三階段人口趨勢－中推估｜Photo Credit: 國發會

媒體進一步詢問，台灣正從高齡社會邁向超高齡社會，人口紅利也逐漸消退，是否會削弱競爭力；陳美伶回應指出，儘管工作人口比較少，但台灣健保制度和公共衛生政策非常好，現在65歲的資深公民健康狀況要比20年前好很多，政府也開始端出新政策，如勞動部提《中高齡就業法》，就是希望提高中高齡人口的就業機會。

而對於2027年65歲以上人口將超過500萬人；國發會主委陳美伶表示，可以藉此思考老年人口是否需要重新定義。

陳美伶表示，國人平均餘命持續增加，再加上台灣健保制度、公共衛生政策完善，健康的資深公民愈來愈多，或許可以藉由最新人口推估結果來思考，老年人口定義要不要重新規劃。

陳美伶說，有委員提議，北歐認定67歲以上才算是老年人口，台灣現在還是65歲，或許可以再做討論。

估2054年台灣總人口數低於2000萬

據國發會最新人口推估，2054年總人口數會開始低於2000萬人，國發會表示，各部會將共同努力、透過4大策略因應人口結構轉變。

國發會表示，面對人口即將減少，以及高齡化、少子化等人口結構變遷，相關部會已經陸續規劃、推動政策，並以4大策略為主。

陳美伶強調，政府已經提前啟動很多政策來避免人口結構轉變帶來的衝擊，除了上述做法，現正推動的地方創生政策，也鼓勵企業投資故鄉、創造更多就業機會，讓年輕人可以返鄉生育、定居，達到促進生育以及均衡台灣的目標。

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核稿編輯：楊之瑜