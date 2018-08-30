【悼念】小丸子笑臉背後，貧窮的童年生活

創作日本經典動畫《櫻桃小丸子》的漫畫家櫻桃子本月15日因乳癌病逝，終年53歲。《櫻桃小丸子》於90年代在香港首播，當年小學還有下午班，筆者總愛看過卡通片才上學，讓不喜歡上學的我有一點逃逸的可能，每次節目結束也不甘回歸現實。個性內向的我很愛這部動畫的旁白，不時走出來吐嘈小丸子，幼時覺得很真實，這就像我們每個人心內的回聲。

文靜善良的小玉、貪威逞強的班長丸尾、自負自傲的花輪、緊張易肚痛的山根、悲觀尖酸的永澤……這些角色雖簡單卻像活我們身邊，還有懶惰貪玩嗜睡的小丸子，彷彿提醒小朋友即使有缺點也值得被愛，即使犯錯也沒大礙，成長就在跌跌碰碰、懵懵懂懂間走過來才有意思。這樣強調主角一無是處但可愛真誠的動畫，在愈漸精英主義的亞洲社會愈來愈少見。

小丸子是作者投射：永遠長不大的小孩

櫻桃子原名三浦美紀，出生於能眺望富士山的靜岡縣，家中經營水果店，算是生在草根家庭。漫畫取材自作家童年生活經歷，小丸子身處的社區、居住的住所、學校的外觀，都是根據70年代的日本風貌重繪而成。有趣的是，主角小丸子的全名櫻桃子也與作者的筆名一樣，生日同樣在1965年5月6日，是重視感官享樂的金牛座，血型同是橫衝直撞又急進的A型，可見人物是創作者有意識的投射。回看作者幼年與姐姐的合照，她梳著冬菇頭，矮姐姐半個身位，難怪有個解作「小不點」的乳名。

作者本人曾在漫畫後記中透露：小丸子就是她的影子，畫漫畫是她一輩子的心願。主角小丸子無心向學，酷愛幻想、天馬行空的性格，處處都流露著作者天生的藝術家特質。漫畫家櫻桃子也說過，這30年觀眾讓她渡過了作為作家非常幸福的歲月，不管艱難或美好的事情也面對過。漫畫是一個虛構世界，讓創作者能把人生中的回憶、遺憾、期許、思考都投擲裡頭，或修補或改寫或重現，例如在散文集《桃子手記》中，櫻桃子就曾透露真實的祖父是個冷漠、脾氣暴躁的人，形容他為「惹人討厭的老頭」，虐待媳婦和孫女，但在漫畫中，爺爺卻變了最溺愛小丸子、處處忍讓的長輩，令人看到作者在苦痛中最天真的期許、對人性的盼望。

懷舊的日本回憶，貧窮的家庭生活

舊版小丸子的主題曲播放時，動畫開場總展示一間殘舊但小巧雜貨店，裡面藏著許多懷舊玩具紙飛機、吹氣球、火車模型，還擺放了一些糖果、拐杖糖、餅乾等，這些都是作者珍貴的童年回憶。這種簡陋的雜貨店是日本於60、70年代的庶民社區景象，如果有看《解憂雜貨店》的話，浪矢爺爺守護住的60年代老店也是賣玩具、糖果、冰捧的雜貨店，外觀與小丸子常吵著要去的店舖一模一樣。櫻桃子首次創作漫畫是在1984年，當時她19歲，畫筆下的靜岡縣平實而懷舊，沒有什麼汽車或公路，是日本經濟起飛後續漸消失的景象，就如我們會懷念的雜貨店，用一塊兩塊買糖吃、整街玩整街跑的時代已過去了。

劇集截圖

劇集截圖 舊版小丸子的開幕，懷舊雜貨店是作者童年回憶的寄情之物。

小丸子居住在二線城市靜岡縣，鄰近繁華的東京、近海、能遠望富士山，有一集很深刻是小丸子與朋友和爺爺結伴旅行，遠赴海邊坐船看富士山，已足夠這小孩樂上半天。還有一集是小丸子興致滿滿，與野口、花倫同學去東京淺草市，緊張得像出國一樣。為什麼？因為小丸子成長在草根家庭，你看：她爸爸有得喝酒已開心、媽媽孤寒得不給額外零用錢、奶奶用酸梅療法醫發燒感冒，能去一次短途旅行已很奢侈了，而作者的原生家庭經營水果攤，她的家底也不太豐裕。小丸子家裡的擺設傾向傳統日式，榻榻米與矮桌的配搭，前方擺著一部細尺寸天線電視，睡房要與姊姊分享沒隱私，兩人要打地舖睡覺，女兒節時為了娃娃爭個不停，這些都是貧窮兒童才懂的煩惱。

動漫不少笑料源自小丸子的貧困背景，讓類似背景的觀眾如我分外投入。最記得看過一集講述小丸子一家人去吃法國大餐，媽媽和爸爸看見份量小得可憐，價錢卻昂貴得很，吃著心裡不是滋味，桌上只有小丸子吃得歡快，最後埋單卻發現超過預算，爸爸帶不夠錢而要打電話回家向爺爺求助。劇集裡的旁白說道，小丸子的爸爸忘記了有服務費，即所謂「加一成」這回事，就是因他們家不習慣外出吃飯，更從未去過高級餐廳之故。那為何去法國餐廳？媽媽便說，是因有朋友在餐廳打工，可見小丸子父母的社交圈子都是草根階層。好笑的是，爸爸致電爺爺叫他找「錢包」，老人卻不斷重覆說「都說不用打包了」，害得小丸子一家人被困在餐廳內異常困窘。

劇集截圖 小丸子一家人到法國餐廳吃大餐，因沒有帶足夠金錢而爆出笑料。

那麼小丸子在學校的圈子呢？第一個想起的，當然是家境富有、愛炫耀吃喝玩樂經歷的花輪同學，他的見聞讓小丸子經常躍躍欲試，甚至回家土法煉鋼，要媽媽用便宜的材料煮出相像的菜式。事實上，小丸子的最要好朋友玉子，也是生於富有的中產家庭，但其踏實低調的個性令她在班上如「隱形富豪」。記得小丸子去小玉家玩的畫面嗎？她家裡總是井井有條的，是西式洋房的格局，與小丸子家那種簡陋的日式擺設很大對比。還有小玉的爸爸，他是一個愛玩相機，總要怕下女兒成長經歷的模範父親。在70年代，能擁有相機這玩意算是有錢人了，小玉爸爸也展示中產家庭父母那種呵護備至、過度緊張孩子的特質，與小丸子爸爸宏志經常喝酒、愛理不理、不願多花錢的模樣截然不同。對於一些草根家庭的孩子，這種非溺愛式的放養方法很常見，這也解釋了為何小丸子如此懶散，與受到嚴謹管束、學業優良的小玉相差千里。

劇集截圖 小丸子曾想像與小玉交換身分，活在對方的富庶家庭裡，受到父母的文明對待。

難得的是，作者櫻桃子用輕鬆幽默的手法，去描繪這些同學間的階級差異，沒有過度的批判或悲憤，用歡笑和自謔去面對，也誠實地表現一個孩子對生活的想望和期許：吃一次聖誕大餐、到東京旅行、去澡堂沖涼、吃好吃的刨冰……這些願望曾經在小孩心中那麼宏大，可是長大後全都成了庸俗的平常事，作者卻珍而重之地用童趣的筆法一一記下。

（編按：敬請留意悼文續篇，作者會談談小丸子的心上人與戀愛觀。）

核稿編輯：周雪君