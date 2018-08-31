【國際大風吹】聯合國秘書長到底在做什麼？

《國際大風吹》用生動影音帶你穿越國界，每週探討一個最有意思的國際話題。建議全螢幕觀看！

聯合國，常常讓人覺得好像很重要，但又有點遙遠和神秘。至於聯合國秘書長，就是一個更虛無縹緲的存在了。就在8月中，聯合國第7任秘書長、得過諾貝爾和平獎的安南過世了，不禁讓人好奇，到底聯合國秘書長都在幹嘛？他們是怎麼選出來的？任務是什麼？代表誰的利益？這一個人要怎麼幫全世界70多億人，創造更好的世界呢？

Photo Credit: Reuters/達志影像

秘書長的職責是什麼？

1945年成立的聯合國，最高目標就是維護全球和平安全，以及提升普世人權和自由。依照章程的規定，秘書長只有3項職責：第一，他是聯合國「最高行政首長」。第二，對安理會提出可能威脅國際和平穩定的狀況。第三，執行大會和各理事會交付給他的責任。官網上進一步解釋，秘書長既是外交官、倡議家，也是公務員兼CEO；既代表這個組織的理想，又要維護全世界人的利益，尤其是弱勢族群。換句話說，這個5年一任、年薪超過22萬美金，將近700萬台幣的職位，一方面要做內政，管理這個全世界最大國際組織，一方面又要搞外交，協調解決各種衝突和危機，也難怪聯合國第一任秘書長說過這是「全世界最難的工作」。

就拿剛過世的安南（Kofi Annan）來說，他因為積極提升聯合國的作用以及提倡人權，拿到一座諾貝爾和平獎，但他所監督的伊拉克「以油換糧」（Oil for Food）計畫，卻傳出大規模貪污，因此背上管理不當的罵名。接棒安南的潘基文，則是因為推動氣候變遷和消除貧窮等政策的成效不彰，加上維和部隊傳出性侵難民等醜聞，被《經濟學人》雜誌評為史上最差以及最無聊的秘書長之一。下面是他在2007年唱聖誕歌，卻疑似忘詞的有趣畫面：

秘書長如何產生？

章程只規定了一句：秘書長經安理會推薦，由大會任命。

在實務上，推薦人選必須在安理會總共15國的投票中贏得至少9張贊成票，不能被任何常任理事國動用否決權，最後還要在大會193國的投票中過半才能當選。不過翻開歷史，大會從來沒有否決過安理會的推薦人選，甚至到後來直接用拍手代替投票。換言之，真正的戰場還是在安理會，哪個人選能讓5個常任理事國都接受，顯然少不了一番閉門談判，而你否決我、我否決你的僵局也經常上演。

例如最新一任秘書長前葡萄牙總理古特雷斯（Antonio Guterres），其實當初看起來是最不可能獲勝的人選。由於史上從來沒有女性或東歐人當過秘書長，2016年的提名過程中，女性和東歐成為兩大主流陣營，沒想到十幾位候選人裡，唯一不是女人也不是東歐人的古特雷斯，卻因為這兩大陣營互相牽制和否決，再加上他對於聯合國最憂心的難民問題有豐富經驗，反而成為最大公約數，一路笑到最後、順利當選。

Photo Credit: Reuters / 達志影像

秘書長代表誰的利益？

聯合國秘書長經常被期待為弱勢發聲，代表整個聯合國的利益，但實際上卻容易受到俗稱「P5」的五大安理會常任理事國影響，只要一張否決票，就可以癱瘓國際行動。最近宣布心灰意冷、不再尋求連任的聯合國人權高級專員扎伊德（Zeid Raad al-Hussein）就直言，P5容易「濫用否決權，導致安理會效率不彰」、「英、法比較少，但美、俄、中卻經常如此」、「如果它們合作，事件就能推動。如果不行，一切就會卡住。」

不只如此，畢竟聯合國就是靠各國出錢出力才能運作，基本上受制於會員國。其中貢獻最大的是美國，直接負擔聯合國總預算的22%，也讓川普曾經抱怨會費太貴。但就連一般國家也可能以抽銀根之類的方式威脅聯合國。潘基文就曾經在2016年爆料，沙烏地阿拉伯要求聯合國在「侵犯兒童權益的軍隊」黑名單上，拿掉沙國聯軍的名字，否則就要停止援助聯合國在巴勒斯坦、南蘇丹和敘利亞的行動。為了不讓讓更多兒童遭殃，潘基文說只能乖乖就範。

秘書長的英文是Secretary-General，單獨拆開來看，分別是「秘書」和「將軍」的意思，但因為手下沒有軍隊，常常被笑只是個小秘書，沒有實際影響力。隨著川普高喊美國優先，歐盟難民危機發酵，這幾年全球的排外情緒高漲，掀起一股自掃門前雪的氣氛。但不管是氣候變遷或人道危機，其實都需要聯合國協調各國共同解決。能不能在大國的利益衝突之間，找到一條前進的道路，古特雷斯恐怕要想辦法比潘基文做得更好。

看更多《國際大風吹》

延伸閱讀：

監製：李漢威

企劃：丁肇九、彭振宣、李漢威、羅元祺

主持：李漢威

拍攝 / 後製：高碩圻/ 鄭宇軒

核稿編輯：丁肇九