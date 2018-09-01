【圖輯】200萬信徒朝聖之旅：來一趟麥加，我覺得獲得重生

台灣民間傳統信仰別具特色，其中最盛大的就屬大甲媽祖遶境，甚至還曾被Discovery頻道選為世界3大宗教盛事之一，每年總是能吸引數十萬信眾參與。宗教信仰是每個人尋求心靈平靜的方式，也是一種精神上的依託，因此各式宗教儀式或慶典，都必須給予最高的尊重。

若有一個宗教，把前往宗教聖地朝覲的行動稱為「旅程」，是不是有點美呢？這個宗教活動，同樣並列於世界3大宗教盛事，就是穆斯林一生至少要參加一次的「麥加朝聖」。

麥加朝聖被稱為「Hajj」，意思就是「參與一場旅程」，這裡的旅程指身體實際移動到麥加的旅程，也代表每位信徒心靈踏上了尋求神意的旅程。

Photo Credit: Reuters/達志影像

超過200萬的朝聖者，參加了今年為期5天的儀式，這個儀式的流程，就是回顧穆罕默德14世紀所經歷的一切。然而21世紀的現在，穆斯林們前往麥加朝聖的方式與表現，也出現了一點不同。

傳統上，穆斯林要手持《古蘭經》禱告，但現在許多人反而拿出手機、打開電子版的《古蘭經》朗誦經文，結束後還順便拍照打卡。

有些女性也開始在手上戴起綠松石製成的大戒指，但過去前往麥加朝聖的規定之一，就是不要戴珠寶等首飾。朝聖過程中很清楚能發現，非洲人、亞洲人、歐美人士與阿拉伯人，他們都共同在這個區域內共存。

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看到不同族群、性別的信徒聚在一起，也顯示出了麥加朝聖的特別之處：團結所有的穆斯林，即便是在自己國家內處於戰爭狀態的敵對穆斯林。

「當葉門內戰開始後，我永遠也想不到，我竟然會有來這裡朝覲的一天。」來自葉門的39歲穆斯林阿西里（Ibtissam Al Assiri）說。「真主賜與我們穆斯林這樣的聖城，使我們團結起來。」

信徒在朝聖時摸天房的外牆｜Photo Credit: Reuters/達志影像

朝聖的儀式中，有一項很特別稱為「擲石拒魔」（Ramy al-Jamarat），一種向魔鬼投擲石塊以示抗拒的儀式，象徵先知易卜拉欣在受神之命，犧牲自己兒子所經歷的考驗。要完成這個儀式，朝聖者們要用石頭丟擲一面牆，由於十分擁擠，男女信徒都混在一起，這在沙烏地阿拉伯規定男女公開場合要保持距離的政策之下，形成罕見的場景。

伊拉克南部來的簡哈莉雅｜Photo Credit: Reuters/達志影像

在這個「擲石拒魔」的過程中，有兩名坐著輪椅的女性也來參加。第一位是從伊拉克南部來的簡哈莉雅（Djumhuriya）：「我很長一段時間都夢想著來麥加一趟，今天終於實現。雖然搭巴士過來路途遙遠，但我很高興看到『天房』。今天，我覺得自己獲得重生。」

巴基斯坦的桑吉達｜Photo Credit: Reuters/達志影像

來自巴基斯坦的桑吉達（Sanjeeda Bagam），則由她的兒子推著輪椅。「我到麥加並看見天房時，那是一種前所未有的感覺，愉悅感消除了我過去的一切煩惱，彷彿我只活在這個當下。」

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不過極端的高溫是參加朝覲的最大考驗，盛夏的麥加氣溫可達攝氏40度。但這無法影響信眾來朝聖的念頭，如印度37歲的信徒納瑟拉（Naceera）說：「我很榮信，今年真主選擇了我前來這裡，完成我該完成的使命。」

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航