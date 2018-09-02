有品有閒系列文（二十）：有錢有閒的人才有資格迷信

若你有個在寸土寸金的都市中從事室內設計規畫工作的朋友，與他們多聊聊就知道他們的工作並不只是單純的室內規畫，也包含了很多信仰面的規畫。在都市狹小的室內空間中，要妥善將房屋的各個功能給安置好已經不易，更麻煩的是很多人還特別在意風水和神明旨意。

一間小小的房間要安頓好床鋪、衣櫃已經不容易，還要考慮到神桌、樑柱、切角、面門、方位、鏡子和水源等與風水相關的配置時，符合風水所造成的成本極高，在狹小的都市中若還能顧及這麼多的原則，不是房子要夠大就是犧牲的方便要夠多。

不管是哪種迷信、信仰或是宗教，其實花費的成本都不在少數。台灣的信仰混雜，有時候也難說到底信的是道教還是佛教，不過開公司的也總是避不了這種習俗，財神爺甚麼還是要拜一拜，遇到農曆七月也還是必須要燒燒紙錢。就算你信奉的基督教就更是麻煩，除了有什一捐之外，每週日都還必須要排出時間參加個禮拜。

宗教向來就是個有閒的產物，從有人類文明開始，信仰就在我們的生活中扮演著重要的任務，一來有著政治上穩定民心的功用，另外宗教的功用就是解釋些我們目前無法理解的事情。宗教最早的樣貌不過是解決人們對那些未知的恐懼，那些祭司、先知、薩滿最早的角色是部落中的賢者，他們是當時的知識份子，專門從事研究，無論是天文、自然還是算數，都是從宗教神職人員而來。

人類自從開始有了財富之後也慢慢有了社會階級，慢慢的部落中的賢者也逐漸轉變為不用從事勞力工作的有閒階級，他們的工作只剩下特定時候的祭祀，至於平常的工作大概就是做研究和教育。在人類文明發展的過程中，有許多的知識都是來自於神學機構的研究，包含曆法、數學和詩歌等等。這套階級制度一路沿用到了今天，到今天我們還是會靠著捐獻或是稅收來供養各類主教、法師或是廟公。

當宗教的意義無非就是解釋生死和世界的意義時，他的可信度就成了人人質疑的重要問題。人類是個有趣的動物，我們因為害怕死亡的未知而創造了宗教來解釋了世間萬物，到最後宗教為了說服信眾和穩定民心，也用了我們對於未知的宗教神秘性來營造屬於自己的說服力，而這種神祕性就是將宗教的有閒程度提高到常人沒有接觸過的經驗。

Photo Credit: C messier @ CC BY-SA 4.0 位於巴塞隆納的聖家堂

當我們看向那些歐洲的宗教建築，試想在科技不那麼發達的年代，如果要建造一座巨大的教堂，需要花費多少金錢？那些坐落在城市中心的巨大教堂，不管是高度、面積都遠遠超過當時感官經驗的極限，更別提其中的富麗堂皇的裝飾，從精美的壁畫、彩繪的玻璃、四處閃耀的各種寶石珍稀，以及眾多穿著華麗的神職人員，加上特殊的設計讓陽光在教堂內部不停反射，甚至還有些刻意限制常人進出的房間或是階梯。

這些設計都只是為了讓教堂更具神秘性，這種神祕性對於民眾來說過於陌生，人對於未知的陌生事物都會有著敬畏之心，這種敬畏會使人的理性降低，隨之就容易相信眼前的神職人員。

相同的道理也用在孔廟、道觀和佛寺上，當裡面供奉的神像越大或是牌位越有閒又不可思議，空間寬敞卻又一塵不染，加上煙香繚繞的氛圍下，人很容易就因此失了自己的判斷能力。甚至日本過去興建神社時，除了選定興建的地點面積需大還會特別選在山地的高處以俯瞰城市，並會特別在神社的周遭特意種植巨大且四季常綠的樹種，這些種種有閒的作法都讓神社的神祕感以及神聖性的感受更加深刻。

這種利用過度有閒而營造的特殊神祕氛圍，即便是在當代神棍也經常使用。當神棍將信眾拉離平時生活的方式而來到一個陌生場所時，他的成功機率就增加不少。

就像是那戲劇中經典的樣版角色「水晶球占卜師」總是在一個黑暗的帳篷裡，點著幾根小燭，穿著彷彿與黑暗背景融為一體的服裝，摸著水晶球並讓水晶球倒映著來自燭火的光芒，以此進行占卜。但其實這樣的環境相當陌生也足夠神秘，多數的人根本不習慣這種環境，也根本不可能保持理性，這種特殊的有閒反而增加了占卜師的說服力，同時這也是許多魔術師的秘訣。

越是有閒的神棍，就越能說服我們相信他真的有神力附體。一個有個隨身侍從、一塵不染、穿著得宜、舉止優雅又甚少發言的師父，配合一個乾淨寬敞又帶有許多神器法器佛珠的空間，並於門前種上幾棵珍貴的大型植物盆栽，再加上線香所散發的特殊香氛，我們很難不受這種環境的影響而失去自主的判斷能力。

甚至當這些神棍他們周圍的環境越是有閒到令人陌生且不適應，神棍本身的舉止越是有閒到令人感到神秘不可捉摸，這神棍的信眾和奉獻就會越多，並且在信眾的渲染下，治百病、發大財等等的傳言也會用不可思議的方式傳開。

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就算不討論神職人員而只討論信眾，這些信眾們的有閒也非比尋常。從用寶石做成的護身符、有菩薩加持的佛珠、法師開過光的聖水到上帝祝福過的十字架等等都無比昂貴，他們所昂貴的價值都是精神價值，畢竟如果討論單純的物體，那沒有理由寶特瓶的水可以賣到十萬元，這些他人願意多付出的金額，自然是屬於有閒的精神價值。也正因為精神價值是人人主觀所認定的，所以屬於各種小教派教眾的有閒，自然也成為了許多斂財的管道。

信仰有時候造成的成本是一種額外的開銷，例如農民曆上總有每天適宜和忌諱的事項，適宜婚嫁的日子則會造成各大飯店和婚宴會館的大爆滿，人人都想要在最好的日子結婚，最後就必須在遠遠早於這個日子的一年或是兩年前預定，這增加的時間成本自然是無比有閒。

也曾經有過某些銀行的客戶因為聽從算命師父的建議，要求在銀行打烊以後五點多開戶，據聞是對他的財運有莫大幫助，這當然是增加了銀行營運的成本，而且客戶也在銀行打烊前進入，並花了大筆時間在銀行枯坐了兩個鐘頭才得以開戶，這戶頭自然比一般戶頭來得有閒且珍貴。

但就算只是星座的信仰都無比有閒，許多深信星座的女生，在開出自己的戀愛條件時，就已經表明了需符合特定星座。有時候遇到心儀又適合的對象時，竟然也會因為對方的星座或是命盤不合進而決定分手，相同的事情也發生在婆婆看媳婦的面相或是八字等等。試想一對情侶要能走入關係已是不易，如果還有餘力在乎星座、命盤、八字、面相等等條件，這種替自己製造的麻煩，自然也是無比有閒。

Photo Credit: darkmoon1968 @ CC0

無論是以上哪一種信仰、迷信或是宗教，任何因為要達成自己信仰而多花費的成本，並不是每個人都負擔得起的。例如有些人為了改運而在家中的地板下放入若干能量水晶，不但要將地板整個掀開，更要購買昂貴的水晶放入其中加以改運，或者在良辰吉日拜拜、迎娶或是告白，都必須要有多餘的能力和財力才有辦法負擔這些成本開銷。

但當我們看向這個社會中篤信宗教的族群，主要分成兩類。一是錢多到沒有地方花，因為害怕自己的財富流失或渴望更多財富和運氣的有閒階級，他們對於信仰並不排斥，反而是因為信仰的成本極低，所以信仰就成了一種生活態度，他們參加各類的宗教活動是一種階級的彰顯，更經常捐錢奉獻是為了自己的良好名望，在這種宗教團體中，他們通常也位居重要的身分與地位，這些在宗教的身分地位也通常能帶給他們更多的人脈與收入。

而另一群篤信宗教的群體則是社會的最低階層，論起經濟能力和多餘的精力，他們實在沒有餘力將自己辛苦賺取的金錢投入到宗教信仰上，但一無所有的人反而願意將人生賭在微妙的運氣上，因此他們深信他們花費在信仰上的成本，會因為神明或是師父的眷顧而大發利市，但也由於沒有足夠的能力負擔這些信仰成本，所以多半的人反而發揮了賭性堅強的特質，將人生中的所有都賭上了信仰，並期許有一天靠著信仰讓自己翻身。

不管是迷信、信仰還是宗教都是有閒的產物，只是當我們在精品街上看到自己喜歡的奢侈品包包時，總會考慮自己荷包內還剩下多少可以拿來揮霍，但是當對象改成信仰的時候，多數人的理性連反抗能力都沒有，反而選擇對信仰百依百順，最後當自己散盡家財時，還不忘檢討自己信仰不夠虔誠。信仰一開始是為了讓這社會更加向善也更加穩定，誰也不會想到當人不計成本的迷信或是信仰時，原先用來穩定人心的宗教反而讓悲劇顯得更為悲慘。

有品有閒系列文書單艱澀的理論書

《有閒階級論》Thorstein Bunde Veblen

《道德情感論》Adam Smith

《烏合之眾》Gustave le Bon

《日常生活中的自我表演》Erving Goffman

《金錢、性別、現代生活風格》Georg Simmel

《神話的力量》Joseph Campbell

《布爾迪厄社會學的第一課》Patrice Bonnewitz

《迎向靈光消逝的年代》Walter Benjamin Essais

從故事中學習有閒

《高老頭》Honoré de Balzac

《情感教育》Gustave Flaubert

《坎伯生活美學》Diane K. Osbon

《一件五萬美元手工大衣的經濟之旅》Meg Lukens Noonan

《想要買馬車》《明天是舞會》鹿島茂

實務經驗

《奢侈品策略》Vincent Bastien、Jean-Noel Kapferer

《惡俗》Paul Fussell

《新精品行銷時代》Markus Albers、Philip Beil、Dr. Fabian Sommerrock、Dr. Martin C. Wittig

《品味，從知識開始》水野學

《時尚百年風華》Cally Blackman

補充有興趣和能力就看看

《寂寞的群眾－變化中的美國民族性格》David Riesman、Nathan Glazer、Reuel Denney

《現代藝術的故事》Norbert Lynton

本文由子迂的蠹酸齋授權轉載，原文發表於此

責任編輯：彭振宣

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