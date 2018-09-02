- 熱門議題：
- 「回憶凋零，愛還在－當失智症踏入家中」 、
- 「厭世代」 、
- 「365天，越斜槓，越精彩」 、
- 「沈春華關鍵秀」
有品有閒系列文（二十）：有錢有閒的人才有資格迷信
我們想讓你知道的是
我們因為害怕死亡的未知而創造了宗教來解釋了世間萬物，到最後宗教為了說服信眾和穩定民心，也用了我們對於未知的宗教神秘性來營造屬於自己的說服力，而這種神祕性就是將宗教的有閒程度提高到常人沒有接觸過的經驗。
若你有個在寸土寸金的都市中從事室內設計規畫工作的朋友，與他們多聊聊就知道他們的工作並不只是單純的室內規畫，也包含了很多信仰面的規畫。在都市狹小的室內空間中，要妥善將房屋的各個功能給安置好已經不易，更麻煩的是很多人還特別在意風水和神明旨意。
一間小小的房間要安頓好床鋪、衣櫃已經不容易，還要考慮到神桌、樑柱、切角、面門、方位、鏡子和水源等與風水相關的配置時，符合風水所造成的成本極高，在狹小的都市中若還能顧及這麼多的原則，不是房子要夠大就是犧牲的方便要夠多。
不管是哪種迷信、信仰或是宗教，其實花費的成本都不在少數。台灣的信仰混雜，有時候也難說到底信的是道教還是佛教，不過開公司的也總是避不了這種習俗，財神爺甚麼還是要拜一拜，遇到農曆七月也還是必須要燒燒紙錢。就算你信奉的基督教就更是麻煩，除了有什一捐之外，每週日都還必須要排出時間參加個禮拜。
宗教向來就是個有閒的產物，從有人類文明開始，信仰就在我們的生活中扮演著重要的任務，一來有著政治上穩定民心的功用，另外宗教的功用就是解釋些我們目前無法理解的事情。宗教最早的樣貌不過是解決人們對那些未知的恐懼，那些祭司、先知、薩滿最早的角色是部落中的賢者，他們是當時的知識份子，專門從事研究，無論是天文、自然還是算數，都是從宗教神職人員而來。
人類自從開始有了財富之後也慢慢有了社會階級，慢慢的部落中的賢者也逐漸轉變為不用從事勞力工作的有閒階級，他們的工作只剩下特定時候的祭祀，至於平常的工作大概就是做研究和教育。在人類文明發展的過程中，有許多的知識都是來自於神學機構的研究，包含曆法、數學和詩歌等等。這套階級制度一路沿用到了今天，到今天我們還是會靠著捐獻或是稅收來供養各類主教、法師或是廟公。
當宗教的意義無非就是解釋生死和世界的意義時，他的可信度就成了人人質疑的重要問題。人類是個有趣的動物，我們因為害怕死亡的未知而創造了宗教來解釋了世間萬物，到最後宗教為了說服信眾和穩定民心，也用了我們對於未知的宗教神秘性來營造屬於自己的說服力，而這種神祕性就是將宗教的有閒程度提高到常人沒有接觸過的經驗。
當我們看向那些歐洲的宗教建築，試想在科技不那麼發達的年代，如果要建造一座巨大的教堂，需要花費多少金錢？那些坐落在城市中心的巨大教堂，不管是高度、面積都遠遠超過當時感官經驗的極限，更別提其中的富麗堂皇的裝飾，從精美的壁畫、彩繪的玻璃、四處閃耀的各種寶石珍稀，以及眾多穿著華麗的神職人員，加上特殊的設計讓陽光在教堂內部不停反射，甚至還有些刻意限制常人進出的房間或是階梯。
這些設計都只是為了讓教堂更具神秘性，這種神祕性對於民眾來說過於陌生，人對於未知的陌生事物都會有著敬畏之心，這種敬畏會使人的理性降低，隨之就容易相信眼前的神職人員。
相同的道理也用在孔廟、道觀和佛寺上，當裡面供奉的神像越大或是牌位越有閒又不可思議，空間寬敞卻又一塵不染，加上煙香繚繞的氛圍下，人很容易就因此失了自己的判斷能力。甚至日本過去興建神社時，除了選定興建的地點面積需大還會特別選在山地的高處以俯瞰城市，並會特別在神社的周遭特意種植巨大且四季常綠的樹種，這些種種有閒的作法都讓神社的神祕感以及神聖性的感受更加深刻。
這種利用過度有閒而營造的特殊神祕氛圍，即便是在當代神棍也經常使用。當神棍將信眾拉離平時生活的方式而來到一個陌生場所時，他的成功機率就增加不少。
就像是那戲劇中經典的樣版角色「水晶球占卜師」總是在一個黑暗的帳篷裡，點著幾根小燭，穿著彷彿與黑暗背景融為一體的服裝，摸著水晶球並讓水晶球倒映著來自燭火的光芒，以此進行占卜。但其實這樣的環境相當陌生也足夠神秘，多數的人根本不習慣這種環境，也根本不可能保持理性，這種特殊的有閒反而增加了占卜師的說服力，同時這也是許多魔術師的秘訣。
越是有閒的神棍，就越能說服我們相信他真的有神力附體。一個有個隨身侍從、一塵不染、穿著得宜、舉止優雅又甚少發言的師父，配合一個乾淨寬敞又帶有許多神器法器佛珠的空間，並於門前種上幾棵珍貴的大型植物盆栽，再加上線香所散發的特殊香氛，我們很難不受這種環境的影響而失去自主的判斷能力。
甚至當這些神棍他們周圍的環境越是有閒到令人陌生且不適應，神棍本身的舉止越是有閒到令人感到神秘不可捉摸，這神棍的信眾和奉獻就會越多，並且在信眾的渲染下，治百病、發大財等等的傳言也會用不可思議的方式傳開。
就算不討論神職人員而只討論信眾，這些信眾們的有閒也非比尋常。從用寶石做成的護身符、有菩薩加持的佛珠、法師開過光的聖水到上帝祝福過的十字架等等都無比昂貴，他們所昂貴的價值都是精神價值，畢竟如果討論單純的物體，那沒有理由寶特瓶的水可以賣到十萬元，這些他人願意多付出的金額，自然是屬於有閒的精神價值。也正因為精神價值是人人主觀所認定的，所以屬於各種小教派教眾的有閒，自然也成為了許多斂財的管道。
信仰有時候造成的成本是一種額外的開銷，例如農民曆上總有每天適宜和忌諱的事項，適宜婚嫁的日子則會造成各大飯店和婚宴會館的大爆滿，人人都想要在最好的日子結婚，最後就必須在遠遠早於這個日子的一年或是兩年前預定，這增加的時間成本自然是無比有閒。
也曾經有過某些銀行的客戶因為聽從算命師父的建議，要求在銀行打烊以後五點多開戶，據聞是對他的財運有莫大幫助，這當然是增加了銀行營運的成本，而且客戶也在銀行打烊前進入，並花了大筆時間在銀行枯坐了兩個鐘頭才得以開戶，這戶頭自然比一般戶頭來得有閒且珍貴。
但就算只是星座的信仰都無比有閒，許多深信星座的女生，在開出自己的戀愛條件時，就已經表明了需符合特定星座。有時候遇到心儀又適合的對象時，竟然也會因為對方的星座或是命盤不合進而決定分手，相同的事情也發生在婆婆看媳婦的面相或是八字等等。試想一對情侶要能走入關係已是不易，如果還有餘力在乎星座、命盤、八字、面相等等條件，這種替自己製造的麻煩，自然也是無比有閒。
無論是以上哪一種信仰、迷信或是宗教，任何因為要達成自己信仰而多花費的成本，並不是每個人都負擔得起的。例如有些人為了改運而在家中的地板下放入若干能量水晶，不但要將地板整個掀開，更要購買昂貴的水晶放入其中加以改運，或者在良辰吉日拜拜、迎娶或是告白，都必須要有多餘的能力和財力才有辦法負擔這些成本開銷。
但當我們看向這個社會中篤信宗教的族群，主要分成兩類。一是錢多到沒有地方花，因為害怕自己的財富流失或渴望更多財富和運氣的有閒階級，他們對於信仰並不排斥，反而是因為信仰的成本極低，所以信仰就成了一種生活態度，他們參加各類的宗教活動是一種階級的彰顯，更經常捐錢奉獻是為了自己的良好名望，在這種宗教團體中，他們通常也位居重要的身分與地位，這些在宗教的身分地位也通常能帶給他們更多的人脈與收入。
而另一群篤信宗教的群體則是社會的最低階層，論起經濟能力和多餘的精力，他們實在沒有餘力將自己辛苦賺取的金錢投入到宗教信仰上，但一無所有的人反而願意將人生賭在微妙的運氣上，因此他們深信他們花費在信仰上的成本，會因為神明或是師父的眷顧而大發利市，但也由於沒有足夠的能力負擔這些信仰成本，所以多半的人反而發揮了賭性堅強的特質，將人生中的所有都賭上了信仰，並期許有一天靠著信仰讓自己翻身。
不管是迷信、信仰還是宗教都是有閒的產物，只是當我們在精品街上看到自己喜歡的奢侈品包包時，總會考慮自己荷包內還剩下多少可以拿來揮霍，但是當對象改成信仰的時候，多數人的理性連反抗能力都沒有，反而選擇對信仰百依百順，最後當自己散盡家財時，還不忘檢討自己信仰不夠虔誠。信仰一開始是為了讓這社會更加向善也更加穩定，誰也不會想到當人不計成本的迷信或是信仰時，原先用來穩定人心的宗教反而讓悲劇顯得更為悲慘。
有品有閒系列文書單艱澀的理論書
- 《有閒階級論》Thorstein Bunde Veblen
- 《道德情感論》Adam Smith
- 《烏合之眾》Gustave le Bon
- 《日常生活中的自我表演》Erving Goffman
- 《金錢、性別、現代生活風格》Georg Simmel
- 《神話的力量》Joseph Campbell
- 《布爾迪厄社會學的第一課》Patrice Bonnewitz
- 《迎向靈光消逝的年代》Walter Benjamin Essais
從故事中學習有閒
- 《高老頭》Honoré de Balzac
- 《情感教育》Gustave Flaubert
- 《坎伯生活美學》Diane K. Osbon
- 《一件五萬美元手工大衣的經濟之旅》Meg Lukens Noonan
- 《想要買馬車》《明天是舞會》鹿島茂
實務經驗
- 《奢侈品策略》Vincent Bastien、Jean-Noel Kapferer
- 《惡俗》Paul Fussell
- 《新精品行銷時代》Markus Albers、Philip Beil、Dr. Fabian Sommerrock、Dr. Martin C. Wittig
- 《品味，從知識開始》水野學
- 《時尚百年風華》Cally Blackman
補充有興趣和能力就看看
- 《寂寞的群眾－變化中的美國民族性格》David Riesman、Nathan Glazer、Reuel Denney
- 《現代藝術的故事》Norbert Lynton
責任編輯：彭振宣
核稿編輯：翁世航