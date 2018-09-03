滴滴順風車命案背後，是中國「重男輕女」的社會現實

最近，中國浙江的一位年輕女性因為乘坐了滴滴順風車，不幸被司機性侵殺害，距離今（2018）年5月發生的河南空姐被害案不過三個多月，滴滴順風車再次被推上了輿論的風口浪尖。

近些年來，中國年輕女性乘黑車被性侵遇害的案件屢見不鮮，日常生活中，女性被性騷擾的現象也很普遍。與此同時，中國的女權意識也在不斷覺醒，起源於美國的「#MeToo」運動，如今也在中國如火如荼開展，一些社會名流人士的性侵事件紛紛被挖出來，彷彿有了大快人心之感。

我們在關注女性被性騷擾的同時，也有必要將目光投向作為施害者的男性，分析背後的社會家庭因素。

男多女少的社會現實

華人的社會有「養兒防老」的傳統，很多家庭千方百計生男孩來延續香火。上世紀80、90年代，中國政府在沿海地區實行了苛刻的計劃生育政策。當時的口號是「寧可血流成河，不可多生一個」、「該扎不扎，房屋倒塌；該流不流，扒房牽牛」。

儘管面對如此苛政，很多老百姓依然鋌而走險，四處躲養超生，有時甚至利用醫學手段來做性別選擇。

1990年的央視春晚，有一個由宋丹丹和黃宏主演的小品《超生遊擊隊》，至今依然膾炙人口，今天的我們很難理解當年的人為了生男孩付出如此巨大的犧牲。

在當年的那場計劃生育「貓鼠大戰」中，最受傷的要屬女性，10月懷胎本來就不易，一朝分娩還要差點到鬼門關走一遭，強制墮胎無疑是對人性的摧殘。千百年來的中國女性淪為生殖的工具，有時還不幸成了政治的犧牲品。

在這樣一個優生優育男性的觀念下，男多女少成了殘酷的社會現實。

2017年，中國國家統計局發布的數據顯示，男性人口為7億1137萬人，女性人口為6億7871萬人，男性人口比女性人口多3266萬人，總人口性別比為104.81。

據中國民政部的數據統計，中國的單身成年人口已經突破2億人，相當於4個韓國人口總和，超過了俄羅斯的總人口。數據顯示，單身人口的主力為男性，20至44歲的單身男性超過60％。

單身其實是每個人可以選擇的生活方式，但是並不是每個人都是心甘情願過這樣的生活。

目前的中國有許多「光棍村」，這些村子因為地處偏遠且貧窮落後，沒有人願意嫁過來，很多適婚年齡的男性找不到媳婦。

為了傳宗接代，一些大齡男性甚至花錢向人販子買媳婦，以前有一部電影《盲村》就是以此為背景，講述了一位女大學生被拐騙到山溝裡的故事。

性別比例的失調一直是中國由來已久的社會問題，但是如今所處的社會物質生活不斷豐富、精神需求亟待滿足、道德不斷滑坡，這樣的失調無異會使問題更加嚴重。

「快餐文化」盛行的年代

在以前資訊傳遞還不發達的年代裡，青年男女通過「鴻雁傳書，尺牘傳情」，不僅緩慢而且委婉含蓄，焦急的等待和斷腸的思念換來一封抵萬金的家書，要開心好一陣子，這樣的感情真摯綿長。

今天通訊軟體異常發達，讓我們有機會接觸到更多人。利用微信搜索附近的人，可以拉出一連串心怡的俊男美女，帶著新鮮感和好奇感，開始會家長里短、你儂我儂聊起來，時間長了，新鮮感過了，這樣的交流方式可能在工作壓力和生理需求的催化下濃縮成一句「約嗎？」

需求決定了市場，今天越來多的社交軟體主打曖昧交友的功能，甚至一些和社交完全搭不上邊的生活類APP也想摻和進來。還記得上大學的時候，曾經有一款「陌陌」的社交軟體風靡校園，它被很多男生稱為「約炮神器」。也因為如此鮮明的標籤，它的用戶十有八九是男性。

當時我們班上的一位女生被一群男生慫恿，註冊了帳號，結果不一兒功夫，十多位男生上來搭訕。稍微有點禮貌的人還能正常交流，有些人上來就是「約嗎？ 」，還有更誇張者直接發來私密部位圖片，把那位女同學嚇得再也不敢用這樣的「流氓軟體」。

這些年，中國流行網上訂外賣服務，這樣面對面的遞送服務也不可避免地庸俗化。一些奇葩的客戶在點完餐後，還會特別給商家留言：需要一位帥哥送餐員，不然給差評。這樣不良的示範，無疑讓一些心懷不軌的男生有機可乘。

滴滴順風車的初衷是方便人們出行，實現資源的充分利用，但是後來它的訴求也漸漸轉向了曖昧社交。有網友甚至翻出滴滴順風車以前的露骨廣告，比如：「不怕貼標籤，就怕你不約」、「我們約會吧，順風車就該這麼玩。」

已被免職的前滴滴順風車事業部總經理黃潔莉曾描述滴滴的社交場景說：「這是一個非常有未來感、非常sexy（性感）的場景，我們從一開始就想得非常清楚，一定要往這個方向打。」

退一步說，如今的中國家庭確實陷入了子女成家的焦慮中，商家如果能為單身的青年男女搭建一個乾淨的緣分平台，那也無可厚非。但是一味地隨波逐流、投其所好，最後自己獲得了利益，卻完全忽視了肩上的社會責任。

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戀愛也是一門必修課

自然界中，雄性動物為了吸引異性，需要有強健的體魄和迷人的外表。作為我們人類，高、富、帥固然可以成為我們吸引異性的重要本領，但是人畢竟是一個有靈性的高級動物，不僅僅滿足於這些外在的東西。

現實生活中，我們經常看到很多其貌不揚的男生，女生緣卻很好。這也許就印證了那句流行語「好看的人很多，有趣的靈魂很少」，歸根到底還是取決於一個人的情商。

以前人們常說：「女子撐起半邊天」，但是近些年來「女盛男衰」的現象卻越來越普遍。

還記得我當年上學的時候，班上每次考試排名靠前的人，幾乎是清一色女生。如今中國念師範的學生當中，10個可能有8個就是女生。此外，男生的抗壓能力似乎也越來越遠脆弱，那些為情所困最後想不開走極端的人當中，男生的人數似乎也多於女生， 今天的男生到底怎麼了？

也許是多年來「一胎化」的政策，讓男生變成了需要精心呵護的溫室花朵，對外面的環境缺乏免疫力。抑或是沉重的學業壓力和工作壓力，讓男生喘不過氣，變得越來越遺世獨立。這些都不是男生繼續沉淪的理由，如今女生越來越比男生優秀和努力，男生只有更加努力才能找到好的伴侶。

我們看到如今一些大學開設了幫助心靈成長的「戀愛課」，很多男生從中受益。社會上，還有收費不菲的戀愛培訓班，號稱7天7夜可以幫助脫單，培訓內容除了理論教學還有街頭實戰約妹，甚至小到在微信朋友圈發什麽樣的圖片都會一本正經傳授。

戀愛是我們人生的必修課，可以言傳身教，卻沒有一成不變的模式，它的精髓只有靠我們每個人自己去摸索，沒有一步登天的捷徑。

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航