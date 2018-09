暴力犯罪的腦科學（上）：連續殺人犯的大腦有什麼不一樣？

文:林奕昕(社工師)

協力:李政達(諮商心理師)

幸福的家庭都是相似的,不幸的家庭各有各的不幸。(Happy families are all alike; every unhappy family is unhappy in its own way. )

──俄國小說家列夫.托爾斯泰(Leo Tolstoy 1828-1910)