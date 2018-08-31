《黑鏡》：人性沒有真善美，過度悲觀的警世寓言

2011年，由英國記者查理・布魯克編劇、製片的英國獨立單元劇系列《黑鏡》第一季橫掃世界，引發討論熱潮。不但獲得國際艾美獎迷你劇集的殊榮，同時也因劇集設定的科技黑色幽默，以對於科技文明與人性議題延伸出來的各種命題，用特殊的嘲諷性，讓全球觀眾為之瘋迷。

查理・布魯克曾向《衛報》說明《黑鏡》名稱的意涵：

如果科技是一粒毒品──確實感覺像毒品──那麼它的副作用到底是什麼呢？我的電視劇《黑鏡》就要討論這個領域──在愉快與不安之間。標題《黑鏡》是你在每面牆、每張桌子、每隻手掌間都能找到的東西：電視、顯示器、智慧型手機，一旦關閉螢幕，就像黑色的鏡子一樣，使人感到冷冽、畏懼。

黑鏡，即是尚未開啟的電子設備螢幕。雖然他的說明如此，但查理・布魯克並不以傳統方式，操作科技與人性之間的黑色幽默與恐懼感。從《黑鏡》的內容，可以總結為一個切入點：「科技文明的進步與人性成長的關係」。一項新科技的誕生，從發明的動機到推動的目標，很多都是要「造福人類」。但查理・布魯克卻刻意點出，人類是絕對不會善用科技的發明。

不少新科技的誕生都讓人類社會演化出挑戰自然的文明，但在善意的使用下，卻也常常造成各種悲慘的結果。武器的發明當然是最明顯的例子，諾貝爾發明炸藥的目的是為了協助開山造路，卻被用來殺傷人命；奧本海默以「儘早結束戰爭」的原則發明原子彈，但廣島原爆的結果也讓他說出：「我成了死神，世界的毀滅者」的歷史名言。以最貼近現代人生活的網路來說，一開始的目的是「強化人類溝通的資訊流通」，但到了資訊爆炸的網路現在，不但降低了知識流通的正確性與溝通的品質，而壓榨迫害、偷拐搶騙的人類行為，也透過網路的傳播害了不少善良（但相對無知）的人。

《黑鏡》的第一季第一集（The National Anthem），英國公主被綁票，綁匪要求英國首相跟豬性交才釋放公主。這是所有黑鏡劇集中最接近當代科技的一集（另外還有Shut Up and Dance）。當大綱這樣設定之後，一班編劇理所當然地設下冒險犯難的解謎過程，最理想是讓事件平安落幕。但查理・布魯克卻設計了首相真的與豬性交。明明是為了救公主，完事之後，首相卻被身邊的人鄙視。整個結尾除了沒事的公主外，相關者全都是受害者。而加害者就是看似善意卻冷眼旁觀的大眾。

這幾乎是橫跨《黑鏡》的一個核心。每一個劇集都只圍繞著核心人物如何面對新科技的人性挑戰，而沒有露面的社會大眾，才是真正左右了主角行動的的黑暗勢力。

這個黑暗勢力是什麼？就是表面鼓吹良善的倫理道德，實際上卻是當有人被迫因為科技的發明，作出背德或傷害人的舉動時，最被公眾譴責的卻是那些非自願的人。如果引用新約聖經的寓言，耶穌說自以為無罪的旁觀者就可以拿石頭去砸人，在砸與不砸之間，真正的良善應該是選擇承認己罪而不砸的人。但在現實生活中也就跟大家都所熟知的一樣，即使不想砸的人也會在人人都砸的情況下，讓自己背著良心把石頭丟出去。

第一季大概是延續的這樣的設定，當然發展到了第四季，討論的科技議題愈趨複雜，從USS Callister中虛擬實境電玩設計者展現的人性醜惡、Playtest的遊戲測試的意外，到San Junipero的人將自我意識存在雲端世界中，所引發的道德困境，都在討論科技可能的危害。到了第三季的Nosedive，人們用聲望值取代道德價值，造成女主角喪失自我。第四季最後一集Black Museum，人的意識如何轉存於設備中，卻造成有心人利用，為了賺錢進行凌虐。背後都是因為有民眾無形的推波助瀾。

在許多的故事中，如果社會大眾是真正良善，就會在這些個案的惡意還沒發揮到最高點時，就制止了惡人的行為。但根本就沒有，大眾即是最大的隱藏加害者。這個主軸正是《黑鏡》讓全世界觀眾廣泛討論的原因。科技的發明在劇集中被處理得非常中性，都有正面與反面的使用者。但也就如同所有社會議題的對立面，一個行為的善惡都沒有達到一致的共識，而劇情的衝突點也因此產生，可被討論的深度也因此浮現。

但說到底，查理・布魯克實在是悲觀的犬儒主義者。《黑鏡》幾乎每集都沒有什麼好的結尾。即使最後好人得勝了，壞人也橫死收場，但科技問題仍然得不到解決。大概除了San Junipero，沒有一集讓人覺得世界還有希望，觀影後能得到救贖的感覺。

這也是《黑鏡》的魅力所在。如果大家想深度探討人性卻又想得到真善美的完美結果，大概只能去看皮克斯的作品了。《黑鏡》的精神是要推出警世寓言，即便過度悲觀了點。

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責任編輯：游家權

核稿編輯：翁世航