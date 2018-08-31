永遠都在當「叛徒」的楊偉中為了救女兒溺斃，享年47歲

現任不當黨產處理委員會委員的楊偉中30日在太平洋群島旅遊時，溺斃過世，享年47歲。楊偉中曾擔任工會幹部卻娶了資本家之女、社運出身卻加入左派人士口中的「威權政黨」、曾任職國民黨卻成為不當黨產委員，有人形容他「永遠都在當『叛徒』」。

為救溺水女兒，不當黨產處理委員會楊偉中溺斃

（中央社）不當黨產處理委員會委員楊偉中在太平洋庫克群島旅遊，溺斃身亡，涉外人士證實此事，盼各界尊重家屬，將進一步協助後事處理。

據涉外人士表示，駐紐西蘭代表處接獲通報與家屬連繫後獲知楊偉中於當地時間30日下午5時左右（台灣時間30日上午11時左右）發生意外溺斃。據了解，楊偉中為救泛舟不慎溺水的女兒而溺斃身亡。

楊偉中的妻子和女兒護送他的遺體搭機前往庫克群島首府，預計在該地停留，尚未確定何時回紐西蘭。目前庫克群島警方已完成初步筆錄。駐紐西蘭代表處人員已於第一時間聯絡駐奧克蘭辦事處同仁密切注意，研判屆時飛機應經奧克蘭返國。

社運、工運出身，卻娶了資本家之女、投入威權政黨

2016年，《今周刊》針對楊偉中的專訪報導，形容他「永遠都在當『叛徒』」。

綜合《今周刊》和《聯合報》報導，1971年出生的楊偉中，從建中校刊社開始接觸社會運動，曾參加野百合學運，大學也持續參與雲林反六輕、獨台會等事務，也曾任職全國性工會幹部，在社運界累積了很強的信念。

然而，他卻在2006年，跟耐斯集團（製造及販售石油化學相關日用品的台灣企業）前副總裁陳鏡堯的千金、曾任年代新聞主播的陳以真交往，並在同年閃電結婚。對他的左派同志而言，楊偉中此舉就像投入「資本家」的懷抱。

2008年，他代表第三社會黨參加立委選舉落敗後，投入媒體。2011年，他受國民黨邀請，擔任央廣副總台長兼新聞部經理，開始了他與國民黨的淵源。加入曾是「威權」的國民黨，對他的左派朋友而言，又是一次「背叛」，但楊偉中回憶，當時，「找我的人告訴我：『你來可以讓國民黨光譜更多元！』對我來說，很具吸引力。」國民黨總統馬英九執政時期，楊偉中與陳以真的確國民黨栽培政壇明日之星。

曾領過黨的薪水，後來竟成為「不當黨產委員」

楊偉中在國民黨雖然兩度擔任發言人等要職，但他也多次在黨產處置、沖之島礁議題等與黨內意見「唱反調」。2014年，太陽花學運爆發，楊偉中不認同行政院處理學運的方式，他在2016年大選後辭去發言人職務，1個月後，楊偉中就被以「損害黨之聲譽」為由被逐出國民黨。但離開國民黨後，他於同年8月加入不當黨產委員會，對國民黨人士而言，這無疑是次大逆不道的「背叛」。

國民黨改革派立委陳學聖談到楊偉中時認為，「他想改革，但是越線越得太超過了，」走得不夠穩當。1位不具名國民黨人士說，楊偉中絕對不是「典型」的政治人物，有些地方惹人討厭，也有些地方讓人敬佩，「他還是懷抱著社運理想。」國民黨人士說。

好人緣橫跨藍綠，友人不捨

（中央社）楊偉中論述清晰、個性溫暖，儘管政治立場不同，但好人緣橫跨藍綠。他溺斃消息傳出，不分藍綠的友人，都在臉書表達難過與不捨。

作家陳芳明在臉書表示：「昨天睡前，看到他的臉書文字，我鄭重為他按讚，為他高興。今天起床時，驟然傳來噩耗。加州的早晨是陰天，我才知道這是他最後的文字。他沒有說再見，這些文字是最從容的告別。曾經在畫家林惺嶽邀約的晚餐與他們夫婦見面，那是僅有的1次見面。如今竟然已經是天上人間。」

勞動部政次蘇麗瓊請辭後的遺缺，外傳楊偉中是可能的接任人選，這陣子他人在海外和家人度假，臉書的最後1則訊息是艾圖塔基島的美麗海景，他寫下：「要在這個南太平洋的小島和潟湖，度過4天讀書、划船、睡覺和擺爛的生活」，沒想到卻傳出他不幸意外辭世的消息，令認識他的眾多友人不勝唏噓。

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核稿編輯：羊正鈺