國民的櫻桃小丸子：畫下「昭和日常」與「平成不況」的句點

昭和日常

知名漫畫與動畫《櫻桃小丸子》的作者櫻桃子，在日前傳出因罹患乳癌不幸過世的消息，讓全日本、甚至全亞洲的讀者們都為此哀悼。

眾所周知，櫻桃小丸子的故事背景來自作者櫻桃子的童年回憶，漫畫背景所敘述的1970年代，當時日本正面臨昭和高度經濟成長期。從1955年到1973年為止，日本實質經濟成長率每年都超過10％，依據各時期不同有著「神武景氣」、「伊奘諾景氣」等名，作者櫻桃子，正是在這樣的時代裡出生成長。

故事的人物設定也極為平凡，但卻是你我身邊都有同感、似曾相識的角色。一位愛喝酒的爸爸、一位強勢的媽媽、愛吵架的姊姊、總是一起當最好戰友的爺爺，跟一直在旁咯咯笑的奶奶，當然還有主人翁小丸子，這位調皮的小學三年級生。

故事的舞台設定在靜岡縣清水市（現清水區），拜1964年奧運之賜，靜岡開通了新幹線，從此迎來快速的都市化。然而，1970年代的小丸子一家6口、3個世代，勾勒出昭和世代獨特的清水市小都市型大家族的酸甜苦辣，這是在現在的日本都會都難以見到的。

當然，日本的經濟中間也是熬過了2次的石油危機，到了70年代末期後，就難被稱為高度經濟成長。但是櫻桃小丸子某種程度上，還是反應70年代初期，大家對於前景一片光明、小事也可以很幸福，彼此間不會勾心鬥角的一面，在1986年起開始連載。

當初在少女雜誌《Ribon》連載時，櫻桃小丸子確實讓日本讀者驚艷，因為他的風格不是一般少女漫畫「妄想系」王子公主般的劇情。而是實實在在的庶民生活，「好懷念的感覺」成為這部作品異軍突起的原因，並一夕間成為看板作品。

平成不況

隨著昭和天皇於1989年過世，日本迎來平成時代，在此之前日本的社會因為經濟成長發生巨大變化。愈來愈多人移往都會區居住、房價飆升迅速、大企業不斷開缺強調「終身雇用」、大學不斷設置，日本父母親把小孩送到補習班以便參加好學校的「入學受驗戰爭」，經濟狀況達到頂峰之際，社會卻瀰漫著一絲崩壞的不安。

就在1990年，富士電視台決定將「櫻桃小丸子」動畫化，立刻得到廣大迴響，當年10月甚至創造最高收視率39.9％的神話。此外，各項廣告代言不斷，書商更推出一系列週邊商品，1990年光是周邊收入就破100億日幣，1991年更突破700億，成為比當時真人偶像還賣錢的卡通角色。就連劇中角色的口頭禪，都變成時下流行語。

但也就是在1991年後半段起，日本迎來泡沫經濟崩壞，股市與房價都一瞬間下滑。日經股市從1990年1月的史上最高3萬8957.44點，到了1991年8月已重挫到不足2萬2000點。至此，日本陷入所謂的「平成不況」。隨後的1995年阪神大地震、奧姆真理教殺人毒氣事件，更讓日本社會陷入暗雲。

經濟不振與社會灰暗，讓作者櫻桃子也決定在動畫製作上加入更多振奮人心的元素。從1995年起，櫻桃子也參與動畫劇本撰寫，將小丸子形塑成更多正義感、喜歡解決事情的個性。甚至對於校園霸凌制止或是傳統文化維護等（比如燈節），這樣的劇情開始被慢慢加入，一直到1998年為止。

台灣的書迷應該也不陌生，小丸子在連載一開始時，本來是比較屬於愛鬧脾氣、有點偏懶惰、喜歡獨白自我腦補的性格，但是都會在眾人的鼓勵下變得更加正向的「昭和結局風格」。但是進入「平成不況」後，作者櫻桃子加入更多讓小丸子成為「正向推動者」的元素，相信某種程度上，櫻桃子也是希望當時的社會風氣，可以讓小丸子有更多教育關懷。

國民記憶

根據統計，櫻桃小丸子光是漫畫就賣了3200萬本，一直到漫畫本篇於1996年連載結束後，小丸子仍然時不時會出現在漫畫雜誌中，動畫播放更是從1995年第2季以來至今不曾中斷，當然現在的連載中，已經看不到作者櫻桃子當年對童年的感情投射。

就在今上天皇宣佈將於2019年退位之前，奧姆真理教死刑犯10人被執行死刑、演藝圈則有安室奈美惠引退、SMAP解散，小丸子姊姊深愛的西城秀樹過世，如今連作者櫻桃子也因病過世，或許真的就如同次文化評論家中森明夫所言：「平成真的要結束了。」

但也正如他所言，櫻桃小丸子是「朦朧的世界觀中，卻有深層的中毒性」，櫻桃小丸子帶給讀者的不是當面的刺激，而是一種「不知何時會來的後勁。」很多讀者都是在出社會後，才從許多人生百態中領悟，回想起當年看的劇情。

從自身的經歷出發，最後變成日本國民的共通記憶，甚至連亞洲都掀起風潮。櫻桃小丸子，這個昭和時代的故事，在平成時代受到巨大歡迎，隨著作者過世，暫時於平成年代迎來了終幕。然而，富士電視台也說，櫻桃小丸子動畫不會結束，之後還會繼續播放，從2019年起，櫻桃小丸子又將開始訴說，這個屬於下一個日本時代的新故事。

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航