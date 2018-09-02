「木材」蓋的摩天大樓：日本建築大師如何建造出安全又融入自然的建物？

文：戴羽

現代城市最顯眼的風景，就是一棟又一棟的摩天大樓。這些鋼筋水泥組成的「鋼筋森林」雖然壯觀，可是缺少了真正樹木帶來的「情感」。讓我們一起來看看，日本設計師如何運用木材建造出一棟棟雄偉的建築物，同時也讓人們感受到大自然的美好。

木材向來都是日本設計師愛用的建築材料，在2010年，日本政府更實施了「公共建築物木材利用促進法」，規定三樓以下的公共建築必須以木材建造。這個政策不但掀起木造建築的復興潮流，也讓日本的建築大師們，紛紛向世人們展示他們使用木材的技巧。

創新點：木材也能夠建大樓，而且經過特殊處理的木材，在火災時甚至比鋼材更穩定。

本文5大重點：1. 用木材蓋70層的大樓，同時也兼顧環保和山林活化。2. 「木材」讓場館融入環境，2020年東京奧運主場館將用木材打造。3. 不盲目的接受大師的觀點，找尋能兼顧環境、需求、文化的建築。4. 負評與受傷，讓隈研吾領悟出「負建築」的理念。5. 藤本壯介的「弱建築」，要將自然環境和人造環境結合。

用木材蓋70層的大樓，同時也兼顧環保和山林活化

日本住友林業由創辦人住友政友創立於1691年。住友林業原本是經營木材相關行業，但是，經過300多年的經營，公司開始跨足環境美化、房產、建築等不同行業。而住友林業的經營理念是：「利用樹木，通過開展有關家居生活的各種服務，為實現富足社會做出貢獻」。

2018年，住友林業提出了一個名為「W350」的計畫，打算在東京市中心蓋一座全世界最高的木製建築物。這棟木製大樓會有70樓，共350公尺高，預計內部會結合商場、飯店、辦公室及住宅。大樓為了配合住友林業成立350年的慶典，因此預計會在2041年完成。

會提出這樣的計畫，除了要紀念公司的350週年，也因為住友林業發現日本的森林都到了需要透過伐木，活化造林的時候了。畢竟森林成長到了一定的地步，樹木之間會變得太擁擠，導致過度競爭。如果不進行有規劃的砍伐，很可能會減弱一些樹木的生長，甚至導致樹木死亡。但是，由於木材的需求不大，所以沒有人願意花錢去做這件事。於是，住友林業希望透過這個計畫，讓人們再次看到木製建築物的優點，進而擴大木材需求，並在砍伐區種植幼苗來活化山林，振興日本林業。

由於日本是一個地震頻繁的國家，因此，W350將會採用90%的木材和10%的鋼鐵為材料，在推廣木材的使用同時也顧及到建築本身的安全性。住友林業表示，W350將採用「斜撐管束結構」（Braced Tube Structural System），即是在牆面採用木材與鋼筋混合建成的對角支撐結構，確保大樓不會被地震或颱風影響。

除此之外，為了解決木製建築物最大的疑慮：火災，住友林業在建造W350時會採用加工過的「直交積層材」（Cross-Laminated Timber，簡稱 CLT） 取代一般木材。CLT是將多層木板以特殊的方式堆疊起來之後黏合、加工的木製品，它擁有非常好的隔熱、防火功能，而且在遭遇高溫時，甚至比鋼材更能維持結構的穩定。

雖然打造木製建築會比使用混凝土的成本高出許多，但是，木製建築物好處在於它能夠減低碳排放量。根據研究，40層樓高的木製建築相比混凝土建築能減少75%以上的碳排放。這是因為木材會將碳儲存起來，而混凝土則會不斷的排出碳。因此，這完全符合住友林業想要讓城市建築設計能更環保的願望。

為了實現他們的願景，住友林業已經準備好要花費6,000億日圓（約台幣 1,630 億）去建造W350，但是，他們希望隨著木材建設技術的進步，可以讓成本變得更低。目前世界最高的木製建築是加拿大溫哥華英屬哥倫比亞大學（UBC）的學生宿舍，但這棟宿舍的高度僅53公尺。因此，如果W350未來能順利完工，它不但將木製建築帶到另一個全新的境界，也為東京帶來一棟具有綠意的建築物，讓人與大自然變得更親近。

「木材」讓場館融入環境，2020 年東京奧運主場館將用木材打造

除了W350，2020年東京奧運主場館「新國立競技場」，也將同樣採用木材建造，讓遊客們感受到滿滿的日式風情。「新國立競技場」原址是曾經承辦1964年東京奧運的「霞丘田徑場」。在2012年，日本舉辦國際競圖大賽，最後由英國知名設計師札哈．哈蒂 （Zaha Hadid） 的設計勝出。但是，日本民眾覺得札哈．哈蒂前衛的設計風格，讓這棟主場館和當地的環境顯得格格不入。

很多日本知名設計師也對這個場館的設計有意見，例如磯崎新 （Arata Isozaki） 就批評它像是「一隻等待日本沉沒時把握機會逃生的烏龜」。而且，和札哈．哈蒂一樣贏得「普利茲克獎」（Pritzker Architecture Prize，又稱為「建築界的諾貝爾獎」，由凱悅基金會頒發，以表揚最出色的建築/設計師）的日本建築大師槇文彦更發起研討會，率領其他日本著名設計師，一起反對採用這個設計。

除此之外，札哈．哈蒂的設計因為使用了特殊材料，在日本建築材料成本高漲的情況下，預算由原本的1300億日元（約新台幣 354 億台幣）持續飆升到接近2520億日元（約新台幣688億）。因此，日本首相安倍晉三在2015年7月17日時表示，奧運是日本人民的盛會，因以人民的意見為優先考量。在經過審慎評估後，他決定將之前的計畫作廢，一切「重新調整」。

札哈．哈蒂聽到這個決定後，就回應說：「這只是因為日本人不希望外國人來建他們的國家體育場！」2015年12月，新的設計總算確定下來了，日本設計師隈研吾 （Kengo Kuma） 提出用「生命之樹」為主題的設計，成功的擊敗了伊東豊雄 （Toyo Ito，打造號稱全球最難蓋建築：台中國家歌劇院的設計師） 。

隈研吾採用了大量的木材以突顯日本的傳統設計，他在外牆選擇使用用杉木，而屋頂的支撐結構使用了日本落葉松這兩種日本當地木材，不但容易取得，也避免從外國運送木材產生大量的二氧化碳。因此，建造場館所需要的木材，將會來自日本各縣，而且加工也將由當地的小型加工廠處理，以表示全日本對奧運的參與。

隈研吾還刻意的將場館的整體高度降低到50公尺以下，比原本的設計低了20公尺，以減少對整體環境及視野的壓迫感。因為隈研吾希望這座場館能融入附近明治神宮外苑那片巨樹參天、蔥綠蒼翠的綠林之中，所以他決定要放棄建造巨大地標建築的想法。另外，隈研吾在場館每一層的邊緣都種植了植物，凸顯日本對生態環境的重視，也讓整體建築物更加「融入」四周的環境。

「新國立競技場」有三層看台、大約八萬個座位，除了能夠展現日本質素的特色，工程總費用為1490億日圓（約新台幣407億），比札哈．哈蒂的設計便宜了1030億日圓（約新台幣281億）。根據隈研吾表示，他對場館設計最驕傲兩的件事：一是場館沒有加裝任何冷氣，另外就是擁有讓民眾可以親近的空間與散步的步道。

隈研吾認為，建築不只是鋼筋水泥，更希望能夠凸顯自然之美。因此，不用冷氣是為了照顧環境，而步道就是讓東京市民在奧運結束後，仍能有效的使用這空間，享受大自然。

不盲目的接受大師的觀點，找尋能兼顧環境、需求、文化的建築

其實，隈研吾會投入建築設計，和奧運也有很大的關係。隈研吾在10歲時，他父親帶他去參觀丹下健三為東京奧運所設計的國立代代木競技場。隈研吾看著場館內從高高天窗照射進來的光線，映照出一片崇高莊嚴的景象，令他非常著迷。在那一刻，隈研吾就下定決心要成為建築設計師。

雖然隈研吾會成為設計師是因為丹下健三，但是，他們兩位的設計風格卻有很大的差異。1970年，隈研吾16歲時，世界博覽會在日本大阪舉行，而博覽會的會場正是由丹下健三所設計的。為了展示日本的進步，丹下健三採用了很多未來、先進的元素，但是，對隈研吾來說，這些設計沒有兼顧到環境以及使用者的需求。

1977年，隈研吾大學畢業，進入了研究所，加入了當時非常有名的設計師原廣司 （Hiroshi Hara，新竹惠友遠見商辦大樓是他的近期作品） 門下。在那段期間，原廣司帶領了隈研吾和一班學生到薩赫耳 （Sahel，指圍繞在非洲撒哈拉沙漠周圍的地帶） 住了兩個月，紀錄當地遊牧民族村落內的建築物。他們那種暫時性、低調簡單的住處，激發隈研吾思考出更適合他自己的設計風格。

1985年，隈研吾前往美國，在哥倫比亞大學擔任一年的研究員，同時也目睹了美國「後現代化設計」到達高峰。隈研吾拜訪了多位美國「後現代化設計」大師，但他對這些設計方法並不認同。因此，他在回到日本後，發表了一本名為《再見，後現代》（グッドバイ・ポストモダン）的書。隈研吾不認為美國的後現代設計能夠長久，因為這一切都是因為當時美國的泡沫經濟。

一年後，隈研吾回到日本開設建築設計事務所，開始在東京接一些小案子，同時在思考如何在「後現代化設計」之外，找到能夠讓人們更靠近大自然，同時也能夠顧及到環境保護，以及日本文化傳承的設計風格。

Photo Credit: phosphor @ CC BY-SA 3.0 馬自達汽車展銷店「M2」

不久後，隈研吾接到他人生的第一個大案子「M2」（馬自達汽車展銷店）。他出乎意料的運用了他不認同的「後現代化設計」來建造這棟大樓，將「M2」設計成看起來像是用玻璃帷幕包覆的箱子，而且還有外掛式電梯。隈研吾這樣做，不是因為他講一套；做一套，而是他希望用「M2」來演繹東京的混亂，和後現代建築的批判。但可惜的是，他的諷刺並未引起大部分人的注意，並且飽受批評。

負評與受傷，讓隈研吾領悟出「負建築」的理念

在「M2」計畫落成的同時，日本的經濟泡沫破裂，加上「M2」計畫的負評，讓隈研吾在東京完全接不到案子（一直到2002年，隈研吾才再次在東京負責名為「ADK 松竹廣場」的設計）。而且，更雪上加霜的是，隈研吾受傷了！

在某個晚上，當隈研吾在工作時，電話響起。他伸出左手接電話的同時，用右手扶著玻璃桌保持平衡。忽然，玻璃桌裂成兩半，隈研吾的右手被割傷，手腕處的傷口隱約露出白骨。救護車緊急將隈研吾送入醫院，進行了4小時的手術。雖然動脈沒有割斷，但是，他右手的手筋與神經卻已經斷裂，右手是隈研吾用來繪圖的手。

就算之後在經歷了6小時，由當時日本權威外科醫師操刀的手術，他的右手還是無法恢復到過去的靈活度。隈研吾藉著這次的受傷，開始逆向思考，了解到以前能夠依賴右手隨意繪出各種圖形與創意，耽溺於自己能主導建築的一切。不方便的右手，讓隈研吾從過往的主動、聰明、迅速，「變身」成為對外在環境的一個被動、緩慢卻從容的存在，開始學會集中精神、側耳傾聽建築場所發出的聲音，靜靜的等待著構思中的空間出現。

由於在東京沒有事做，一天，當隈研吾有一位住在日本四國島，檮原町 （Yusuhara） 的同行友人請他協助處理一家老舊木製劇院的保護相關問題時，隈研吾就馬上答應了。在這段期間，隈研吾同時也認識了檮原町的町長，而町長也因此要求隈研吾為檮原町設計一家旅館。

結果，隈研吾因此愛上了檮原町，在這裡設計了四棟以當地木材為主要建築材料的建築物。由1996年完工的「雲之上」旅館、 2006年完工的「檮原町綜合廳舍」（當地公務員辦公處）、以及2010年的「雲之上別館 Marche Yusuhara」（蔬果市場加旅館）和連結「雲之上」旅館與溫泉的橋梁美術館，「雲之上藝廊」。

隈研吾利用設計這些建築物的機會，逐步的發展出自己的風格。他開始熟悉如何使用木材、泥磚、竹子、石板、紙、玻璃等天然建材，打造出充滿了日式風格與東方禪意的建築物。2004年，隈研吾將他的心得寫成一本名為《負建築》（負ける建築）的書，提倡建築不應該在自然環境中顯得突出，反而應退居後端、突顯自然環境的美好。而我們也可以從「新國立競技場」的設計中，看到滿滿的隈研吾「負建築」理念。

藤本壯介的「弱建築」，要將自然環境和人造環境結合

除了隈研吾以外，日本還有許多善於使用木材的設計師，而其中一位年輕的大師就是藤本壯介 （Sou Fujimoto）。1971年出生於日本北海道的藤本壯介，畢業於東京大學，在2000年創立藤本壯介建築設計事務所。隈研吾提出的建築理念為「負建築」，而藤本壯介則在 2010 年出版了《建築誕生的時候》（建築が生まれるとき），提出「弱建築」的概念。

藤本壯介認為設計師不應該「將建築的功能強加於人身上」，而是透過「弱化建築功能」，突顯使用者與空間的互動性。藤本壯介覺得，設計師只是串起人與空間關係的推手。藤本壯介有這樣的概念，是因為他深受愛因斯坦看待空間存在的方式影響，因此，決定要讓建築是為了創造更豐富的生活空間而存在。所以，藤本壯介認為讓自然環境和人造環境關係融合，才能夠打造出「更豐富的生活空間」。

因此，藤本壯介非常善於運用原木為建築素材。例如，在設計「武藏野美術大學圖書館」時，藤本壯介久就使用木頭做成的書櫃當成圖書館的內外牆，實現「書櫃就是圖書館」。在「Final Wooden House」中，藤本壯介就使用了木材與玻璃，打造出隱藏在大自然中，類似「疊疊樂」的小木屋。而木屋中不同高度的原木，就能夠隨著使用者的喜好，當成是椅子或是桌子。

而在今年（2018年），藤本壯介更在法國競圖中勝出，贏得了在巴黎的Rosny-sous-Bois社區中建造名為「Vertical Village」的多功能建築物。「Vertical Village」將完全以木材建造，樓高17層。「Vertical Village」裡面將有居住空間、辦公室間、以及公共娛樂空間。除了完全運用木材建造，藤本壯介也在「Vertical Village」加設了多個綠化區域，讓居民在建築內，也能夠接觸到大自然，完全的展現了他希望的；自然環境和人造環境融合的「弱建築」的概念。

看完了上面的介紹，大家會希望能夠住在木製的房子中嗎？或許我們在享受科技帶來的便利時，也應該學習這些日本設計師，同時思考如何能夠更接近與愛護自然環境。

參考資料：

本文獲創新拿鐵授權轉載，原文發表於此

責任編輯：彭振宣

核稿編輯：翁世航