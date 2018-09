green thumb 、fat finger是讚美還是批評？8個形容手腳動作的單字

影片中提到左撇子在過去常被認為是邪惡的、不潔的,這其實也反映在英文詞彙上。例如:left-handed在過去有負面含義,指「笨拙」。這個詞現在已經很少這樣用。但如果我想形容一個人動作笨拙的話怎麼辦?想稱讚一個人手很巧又要怎麼說?一起探索一下吧!

「動作笨拙」怎麼說?

有些人老是笨手笨腳,經常把事情搞砸。這時,我們可以用這些詞形容:

awkward / clumsy

Awkward和clumsy都可以用來形容一個人「動作笨拙」。例如:

I'm so sorry for spilling your coffee. I get clumsy when I'm nervous.

(我很抱歉打翻了你的咖啡。我一緊張就變得笨手笨腳的。)

heavy-handed

字面意思是「手很重的」。想像一下,如果一雙手相當沉重、鉛塊似的,肯定靈巧不起來。因此要形容一個人「動作笨拙」或「粗手粗腳」時,就可以使用這個詞。例如:

Can you give me a hand? I tend to be a bit heavy-handed with seasoning and sauce.(你可以來幫我嗎?我處理調味料跟醬汁時通常會有些笨拙。)

be all thumbs

Thumb是「大拇指」的意思。如果五根手指都變成「大拇指」,手還能靈活到哪裡去?因此,這個詞經常用來形容「笨手笨腳」、「手腳不靈活」,有時也可以延伸出「一竅不通」的意思。例如:

I'm afraid I can't help you. I'm all thumbs when it comes to fixing machines.(我恐怕幫不上忙。我修理機器時手指不太靈光。)

「雙手靈巧」怎麼說?

有些人粗手粗腳,有些人卻是天生一雙巧手。要形容雙手靈巧,我們可以這麼說:

be good with one’s hands

Ted has always been good with his hands. I have no doubt that he'll become a world-famous artist one day. (Ted 一直都有雙巧手。我毫不懷疑有天他會成為一位舉世聞名的藝術家。)

handy

擅長使用雙手做精細的工作。例如:

My grandma is handy with a needle and thread. She can fix a button and patch a hole within a few minutes. (我奶奶很擅長使用針線。她幾分鐘內就能修好鈕扣、補好破洞。)

green thumb

字面意思是「綠手指」,常用來形容在園藝方面有雙巧手的人。英式英文則會說green finger。例如:

This garden looks amazing! Your mom really has an unbelievable green thumb.(這花園太美了!你媽照顧花草的本領厲害到令人難以置信。)

「奶油手、手滑」怎麼說?

butterfingers

Butter是「奶油」,後面加上finger,就是我們俗稱的「奶油手」啦!可以用來形容那些雙手像塗了奶油一般,東西老是拿不穩的人。例如:

What? You dropped your cell phone again this morning? You are such a butterfingers.(什麼?你今天早上又把你的手機摔了?你真的很奶油手耶!)

fat-finger

「胖手指」到底是什麼意思呢?我們都知道手機和電腦的按鍵很小,一不小心沒對準就很容易按錯。在中文,我們常說「手滑、手殘」,在英文,則是用「胖手指」這個形象來形容喔!例如:

A: This is Aaron speaking.(我是 Aaron。)

B: Sorry, I must have fat-fingered the number.(抱歉,我一定是手殘不小心按錯電話號碼了。)

把這些用法記起來,下次想要生動地形容一個人的動作時,就不怕詞窮囉!

延伸閱讀:【學好英文密技】一招閱讀小技巧,讓你單字量激增!

本文經HOPE English 希平方學英文授權刊登,原文發表於此

責任編輯:潘柏翰

核稿編輯:翁世航