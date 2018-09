bite the bullet、in stitches，認識這6組英文慣用語背後的典故

許多在過去被奉為圭臬的準則,在現今科技發達的時代變成荒謬的迷思。而在這些錯誤觀念的影響下,許多獨特的文化應運而生,並創造出新的語言。影片中提到的mad as a hatter就是在迷思之下而衍生出的慣用語。許多英文慣用語的由來其實非常有趣並且歷史悠久喔!今天就跟著希平方一起一探究竟吧!

bury the hatchet 言歸於好、和解

Bury的意思是「埋藏」,而hatchet的意思是「斧頭」。就字面上的意義來說,bury the hatchet的意思是埋藏斧頭,但其實它真正的涵義是「言歸於好、和解」。

這個慣用語最早的書面紀載可回溯至十七世紀的美國,當時初來乍到的歐洲移民常和當地的印第安人起衝突。相傳按照印地安人的習俗,要釋出善意最好的方法,就是在對方面前放下自己手上的斧頭然後埋起來,表示自己並無惡意並願意和解。

A: I just had a serious fight with Anne this morning. Our project is deadlocked now.(我今早剛跟Anne大吵一架。我們的企劃案現在陷入僵局啦。)

B: Why can't you two just bury the hatchet and work together?(你們為什麼就不能好好和解然後一起做事啊?)

A: No way! I don't want to get along with her!(不可能!我才不要跟她處得來!)

extend the olive branch 主動讓步

Extend的意思是「伸出」,olive的意思則是「橄欖」,而branch是「樹枝」的意思。extend the olive branch字面上的意思是 「伸出橄欖枝」,但背後的涵義是「主動讓步 / 釋出善意」的意思。

在《聖經》的第一卷書《創世紀》中,耶和華降下四十天的大雨清洗世上罪惡,唯獨方舟內的挪亞一家與裡頭的活物存活。在大雨過後,挪亞放出去的鴿子帶回來一根橄欖枝,表示洪水已退去,而橄欖枝也成為和平的象徵。

A: I couldn't believe that my girlfriend apologized to me this morning.(我不敢相信我女朋友今天早上居然跟我道歉。)

B: Was that pretty unusual?(這很反常嗎?)

A: Yes, it was. Whenever I have arguments with her, I'm always the one who extends the olive branch. She never compromises, except this time.(對啊。我每次跟她起爭執的時候,先主動讓步的人都是我。她從不讓步的,除了這次之外。)

bite the bullet 咬緊牙關

Bite的意思是「咬」,而 bullet是「子彈」的意思。十九世紀初麻醉藥尚未發明,因此當時戰場上的士兵如果受重傷需要動手術時,只能用咬子彈的方式轉移對疼痛的注意力。因此bite the bullet之後便引申為「咬緊牙關」的意思。

A: My company is in debt, and all of us have to bite the bullet this year. (我的公司現在負債了,我們所有人今年都得咬緊牙關面對。)

B: I hope things look up soon.(希望事情很快就會好轉。)

between a rock and a hard place 左右為難、進退兩難

Between a rock and a hard place的典故出自荷馬史詩《Odyssey》。主角Odysseus在海上漂泊的返鄉途中,必須經過海妖Scylla和Charybdis的所在之處,前者盤據岩礁,而後者所在之處是大漩渦。除了這條險路之外,Odysseus的船隊無處可去。因此 between a rock and a hard place引申為「進退兩難」的意思,這個意思也可用between Scylla and Charybdis表達喔!

A: I feel like I am caught between a rock and a hard place.(我覺得我進退兩難。)

B: What happened?(怎麼了?)

A: I got a scholarship to study abroad in Germany, but my boyfriend cannot accept a long-distance relationship. I'm afraid that he will break up with me if I go abroad.(我拿到去德國念書的獎學金了,但我男朋友無法接受遠距離戀愛。我怕我要是出國的話,他會跟我分手。)

in stitches 大笑不止

Stitch當動詞時是「縫紉」的意思,當名詞使用則是「針法」的意思。in stitches的意思是大笑不止,而且笑到身體肋部產生刺痛感,彷彿有針在刺一般。這個慣用語是出自英國大文豪William Shakespeare在1602年創作的劇本《十二夜》當中的台詞。

A: Davis is such a humorous guy. His jokes always have everyone in stitches.

(Davis 是個超幽默的人。他講的笑話每次都讓大家笑翻了。)

B: That's so true. I always laugh so hard that I cry.(真的。我總是笑到流眼淚耶。)

turn a blind eye 視而不見

Turn a blind eye的典故是來自英國海軍中將Horatio Nelson的事蹟。瞎了一隻眼的Horatio Nelson在1801年的哥本哈根戰役當中,選擇用瞎眼看望遠鏡,表示對長官發出的撤退信號視而不見,並讓軍隊持續戰鬥。因此turn a blind eye引申為「視而不見」的意思。

Don’t turn a blind eye to the problem. Face it and solve it.(不要對問題視而不見。要面對問題並解決它。)

看完這些典故之後,是不是讓你對這些慣用語印象更深刻了呢?追根究柢地學習英文,幫助你學得更扎實!

本文經HOPE English 希平方學英文授權刊登,原文發表於此

責任編輯:潘柏翰

核稿編輯:翁世航