韓國有線電視異軍突起，傳統「老三台」面臨生存危機

文：楊虔豪（定居首爾的駐韓獨立記者，《韓半島新聞平台》創辦人，長年採訪與評論南北韓時事，希望注入具有台灣觀點和現場觀察的韓半島新聞）

這幾年，韓國電視市場版圖，「潛移默化」多時而累積出的改變，已明顯浮現在眾人眼前——無線電視台影響力衰退、有線區塊開始迎頭趕上。

過往，韓國電視市場幾由三大無線電視台（韓文稱作「地上波電視台」）把持，包括擁有兩個頻道的公共電視台KBS，同具公共性質、卻存在廣告的MBC，及結合地方台組成聯播網的民營電視台SBS，有線頻道起先都還不成氣候。

2000年代初期，三大電視台在晚間黃金時段，都能獨佔超過60％的收視率，如今，已折半為30％左右。

根據韓國傳媒主管機關放送通信委員會公布的最新數字，KBS以26.9％的市佔率位居第一，而有線區塊經營頻道的CJ集團（旗下有MNET與tvN等頻道），2017年市場佔有率也達11％，正式超過無線的SBS擁有的8.6％，更進逼MBC的12.5％。而由保守派大報在有線區塊經營的綜合頻道，也開始蠶食市場。

韓國無線「老三台」現在面臨了難關：現在不僅有線區塊有多個競爭者，加上由於網路發達，加上智慧型手機普及率為世界最高，坐在家中電視前固定收看電視節目的人開始減少，並呈現高齡化，取而代之的是在搭乘地鐵或在咖啡店內，大家直接以攜帶裝置收看各種節目，實體電視的收視人口，出現萎縮。

「老三台」寡佔局面被打破的開端，是保守派總統李明博執政時的2009年，當時執政黨強行於國會通過新版《放送法》（即廣電法），開放讓市占率最高的幾家保守派報紙，能在有線區塊經營綜合頻道。

因此，兩年後的2011年底，幾個新競爭者正式出現，包括由《朝鮮日報》經營的TV朝鮮、《中央日報》集團經營的JTBC、《東亞日報》的A頻道，還有原本作為財經新聞台，一同轉為綜合頻道的《每日經濟新聞》旗下的MBN。

四家綜合最初收視率都不到1％，對老三台完全不構成威脅；但李明博與朴槿惠兩任保守派總統期間，KBS與MBC兩家公共電視台遭受政權干預的情況日趨嚴重，新聞公信力和電視工作者的發揮空間降低，引發工會都多次發動罷工抗議，又造成節目無法正常編播，收視群開始脫離。

位在有線區塊的綜合頻道，立場多與母報一樣，倒向保守派；台內記者多是母報延攬過去，僅部分主管從老三台挖腳；而開播初期，因收視率根本無法與老三台競爭，因而選擇以最低成本的方式來維持經營——大舉製作播出新聞與政論節目。

直到2013年，中央媒體集團正式聘請MBC出身的王牌主播孫石熙，以社長身分入主JTBC，統領台內報導事務並擔任當家主播；孫石熙過去曾在MBC主持每週一次的政論節目與每日進行的廣播節目，以豐富的訪談與緊急新聞處理經驗，還有靈敏的臨場提問著稱，甚至有人將他譽為「韓國的華特・克朗凱（Walter Cronkite）。」

入主新東家後，JTBC開始出現改變，新聞傾向保守派的現象消失，取而代之的是更多跑線記者與政治人物的出演訪談，還有揭發權力腐敗的調查報導。在無線的兩大公共電視台受政府箝制同時，JTBC因孫石熙帶頭，開始累積起公信力與受眾群，最後因揭發崔順實干政案，迫使朴槿惠總統下台而奠定地位。

同時間，CJ集團經營的有線頻道tvN，也開始砸錢從老三台挖角製作人與技術人員，最有名的莫過曾製作KBS招牌綜藝節目《兩天一夜》的羅英石，並花費更多心力在提升節目創意與題材多元，以便與老三台過分集中愛情與家庭糾葛的陳腔濫調作區隔。

2013年起，包括《花樣爺爺》、《一日三餐》、《新西遊記》等綜藝節目，還有《未生》、《請回答》系列、《信號》與《鬼怪》等戲劇，創下叫好又叫座的成績，CJ集團儼然取代老三台，成為新一波韓流主導者。

經過7年時間，tvN的收視率，從最初的1％都不到，到《花樣爺爺》時已可達6％，到場景與製作實力媲美西洋電影的《鬼怪》，已逼近20％大關，已能與老三台平起平坐。

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而以新聞奠定招牌的JTBC，這幾年也積極在其他領域的節目上布局，戲劇《大力女子都奉順》收視率達10％大關，綜藝節目《認識的哥哥》與《請給一頓飯》，既非大陣仗，也無華麗場景，卻能擔保節目一直保持趣味與話題性，收視率也在4％—6％之間。

開台6年後，JTBC去年底首度實現黑字經營，成為最賺錢又最具口碑的有線綜合頻道；反觀無線老三台，這幾年處境相當艱難，SBS和MBC，這兩年都分別出現赤字，使得經營層相當緊繃。

過往收視率以15％—20％稱霸的KBS《9點新聞》，雖然持續維持報導節目第一名的紀錄，但這兩年收視率已衰退至10％前半地帶，週末更是下探至個位數；而MBC在罷工結束後，仍處於陣痛期，晚間新聞《新聞平台》在8月中更測得1.9％的開台最低收視率。

綜合頻道出現，然後JTBC又因揭發干政案而成為新寵，加上KBS與MBC先前受保守派政權箝制，老三台新聞受眾出現「雙邊脫離」——年長群眾，流往保守派色彩濃厚的TV朝鮮或A頻道；年少觀眾則往批判政權與揭弊聞名的JTBC移動。

另外，SBS並未在這波移動潮中建立自己品牌的區隔性，導致錯失發展機會。目前，無線的SBS與MBC，在新聞節目上，處於被有線的JTBC超越的情況。

戲劇節目也有類似情形，近幾個月，老三台連續劇幾乎處於不振的情況，目前除了KBS單檔週末晚間連續劇還有30％以上外，其他極大多數都在10％以下，甚至還會被tvN所超越。

原本稱霸電視市場的老三台，一旦出現赤字，在戲劇節目多採外包的情況下，接下來要爭取名劇作家的故事腳本、聘請大牌演員及投資拍攝，都會變得困難。

事實上，這些機會，現在已開始頻繁地被編拍播採一條龍式製作的tvN所搶奪，老三台很可能陷入「赤字→名作及大牌演員難尋、拍攝金費受限→收視率不佳→赤字」的惡性循環。

在韓國，無線與有線不同的是，有線區塊在節目中間能插播廣告，老三台則只能在節目結束或開始前，才能有廣告；近來，老三台紛紛要求，開放讓無線區塊也能有中間廣告，增加廣告效果與提高價碼，以解決電視台經營困難。

目前，韓國老三台節目都還維持一定品質，並未為競逐收視率而出現如台灣新聞脫序或廉價化製播的問題。

但幾年下來，競爭者出現、過往政權介入造成電視台公信力與經營危機、有線區塊頻道來勢洶洶，民眾收視習慣變化，在在牽動市場版圖；處於關鍵時刻的老三台，若無長遠戰略，陷入沒落之深淵，將越來越難以翻身。

本文經《思想坦克》授權轉載，原文發表於此

責任編輯：羅元祺

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