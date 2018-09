「台灣之光」可不是「light of Taiwan」：10句常講錯的台式英文

文:Stanie

在各大比賽想為台灣選手加油時,可別大喊“light of Taiwan"!說自己做什麼工作時,也不該直接說"My job is a teacher."而“look up the dictionary”這句話你看出來哪裡有問題嗎?還有哪些我們常用錯的「台式英文」呢?VoiceTube一次告訴你!

1. 台灣之光

(X)light of Taiwan

這句話不能直接以字面上翻,因為這樣真的會變成台灣的「一盞燈」或「一道光」了。

(O)the pride/glory of Taiwan

「台灣之光」指的是對台灣有所貢獻,讓台灣人民感到榮耀,而值得被讚揚的人事物,因此我們會用:

pride(n.)自豪,得意: take pride in something/somebody(以⋯⋯為豪、自傲 ▶點這邊看例句)

glory(n.)榮耀、讚美: The female weightlifter Kuo hsing-chun claimed a 58kg gold medal at 2017 Summer Universiade and is considered the pride of Taiwan.(女舉重選手郭婞淳在2017夏季世界大學運動會奪下58公斤級金牌,被認為是為「台灣之光」。)

2. 你生病了嗎?

(X)Are you sick?

sick(adj.)這個單字雖然可以形容某人生病了、不舒服,但同時也有負面的意義,是在「責罵」某個人為何做出不合理的行為。

(O)How are you feeling?/Are you feeling ill?

這些都能表示詢問他人的感受,若稍微修正前面的句子→“Are you feeling sick?”就比較不容易誤解了!

A:How are you feeling, Joseph? You look pale.

A:你還好嗎?你臉色好蒼白。 B:I caught a cold last Sunday and I’m still recovering.

B:我上週日感冒了,而且還在復原當中。

名廚奧立佛在這部影片中詢問一個媽媽的感受時,就用了這句,一起來看看這句話可以用在什麼情境:

3. 降低成本

(X)cost down

當我們想形容公司要降低成本時,最直觀也最常聽到的說法就是這個片語,但公司裡充斥著各式各樣中英語法夾雜的常用語,聽在老外耳裡,文法卻是錯的哦!

(O)cut down on the cost/lower the cost/cost reduction

cost(n.)作為花費、成本之意,前面要加上配合的動詞或動詞片語來表示:

cut back/down on something 減少、削減

lower(v.)降低、減少

看看影片中的網路紅人如何在對話中運用cut down on the cost:

如果要把「降低成本」這樣的策略作為一個名詞放在句子當中,則可以用 cost reduction:

Cost reduction is the key component for a company to make profit.

公司要獲利,降低成本是關鍵因素。

4. 查字典

(X)look up the dictionary

直接中翻英,標準的台式英文,但是錯在哪呢?look up這個詞是及物動詞,如果後面直接加上dictionary,就會變成在查詢「字典」這個物品,而不是用字典查詢「單字」囉!

(O)look up something/look it up in the dictionary

If you don’t know what the word means, look it up in the dictionary.

假如你不知道這個字的意思,查查字典吧。

5. 小吃

(X)snack

夜市、路邊攤⋯⋯這些台灣獨有的小吃文化,既非一般有店面的餐廳,也不是包裝好的零食,到底該怎麼翻譯呢?

(O)local dishes/street food

其實「小吃」沒有特定的詞,因為西方沒有小吃這樣的文化,維基百科對「台灣小吃」的定義為:台灣生活與文化街頭特色食物的總稱,我們就可以把它翻為 local dishes/street food。

CNN reported that braised pork rice is the No.1 Taiwanese street food.

CNN 報導指出滷肉飯是台灣小吃中的第一名。

6. 好痛喔!

(X)so hurt!

我們感到疼痛或內心受傷時都會說「好痛喔!」,而直翻就會說成“So hurt!”或是“I’m very hurt!”,但其實它的文法是不正確的。

(O)It hurts(so much).

hurt作為動詞,可以在前面加上代名詞it來表示自身的感受。

若是要表示「xxx傷了誰」可以在後面加上受詞me/you/him/her/them:

It hurts me to see you with her.

看到你跟她在一起讓我真的心很痛。

若是要加重語氣,則可以在後面加so bad/so much/a lot/like hell:

7. 鬼片

(X)ghost movie

一般我們將各種恐怖片稱為「鬼片」,不管片中有沒有鬼,久而久之就統稱為「鬼片」了,但其實恐怖片不叫做ghost movie。

(O)horror/scary movie

這類的恐怖片,可以用horror(adj.)或scary(adj.)來形容。

8. 住旅館

(X)live at hotel

live(v.)指的是長期「居住」在某處,因此要形容一般旅遊或工作而入住飯店,不會用live at a hotel,除非你是長期住在飯店裡的富豪。live可以這樣用:

I’ve lived in Paris since I was little.

我自小以來就住在巴黎。 Most college students live in the dormitory.

大部分的大學生住在宿舍。

(O)stay at a hotel

度假或工作時「待在飯店幾天」、「到親戚家小住一陣子」、「到國外朋友家玩一陣子」這種短期居留則用stay(v.):

A:Where are you staying?

A:你住在哪裡? B:I am staying with my aunt right now.

B:我現在借住在姑姑家。

9. 我的工作是⋯⋯

(X)My job is+職業

這題答錯率可能高達90%,想像當面試時面試官問你:“Tell me about your job”,我們自然而然會回答:”My job is a teacher.”,但在英文中, job是一個「東西」,而職業像是dentist、professor、doctor或是engineer 指的都是「人」,兩者是不對等的,不能這樣使用。

(O)I’m a/an+職業

因此當別人問你「你做什麼工作/你是什麼職業?」如果你是老師,就要回答:”I’m a teacher.”來表達「我是一個老師」而非「我的工作是老師」,這樣用中文去思考是不是容易許多呢?

10. 試穿衣服

(X)Can I try this shirt?

雖然「試」的英文直觀是 try,但如果要「試」的東西是衣物、鞋子等,則不能單用try,要在後面加上on哦!

(O)Can I try this shirt on?

try加上介係詞on用來表示「試穿」衣物、鞋子來看看尺寸、款式是否合身、合適、喜不喜歡,因此「試穿」固定要用try on這個片語。

Can I try these jeans on?

我可以試穿這條牛仔褲嗎?

如何避免口說犯錯?必須從「聽力」下手,免費觀看影片搭配獨家特色功能,讓VoiceTube成為你的最佳英語學習夥伴!看外國影片總是習慣看字幕?現在起試著關閉字幕,VoiceTube獨家的字幕切換功能,隨意切換中英字幕,持之以恆就讓你的聽力大躍進!

延伸閱讀

本文經VoiceTube看影片學英語授權刊登,原文發表於此

責任編輯:游家權

核稿編輯:翁世航