「台灣之光」可不是「light of Taiwan」：10句常講錯的台式英文

文：Stanie

在各大比賽想為台灣選手加油時，可別大喊“light of Taiwan"！說自己做什麼工作時，也不該直接說"My job is a teacher."而“look up the dictionary”這句話你看出來哪裡有問題嗎？還有哪些我們常用錯的「台式英文」呢？VoiceTube一次告訴你！

1. 台灣之光

（X）light of Taiwan

這句話不能直接以字面上翻，因為這樣真的會變成台灣的「一盞燈」或「一道光」了。

（O）the pride／glory of Taiwan

「台灣之光」指的是對台灣有所貢獻，讓台灣人民感到榮耀，而值得被讚揚的人事物，因此我們會用：

pride（n.）自豪，得意： take pride in something／somebody（以⋯⋯為豪、自傲 ▶點這邊看例句）

glory（n.）榮耀、讚美： The female weightlifter Kuo hsing-chun claimed a 58kg gold medal at 2017 Summer Universiade and is considered the pride of Taiwan.（女舉重選手郭婞淳在2017夏季世界大學運動會奪下58公斤級金牌，被認為是為「台灣之光」。）

2. 你生病了嗎？

（X）Are you sick？

sick（adj.）這個單字雖然可以形容某人生病了、不舒服，但同時也有負面的意義，是在「責罵」某個人為何做出不合理的行為。

（O）How are you feeling？／Are you feeling ill？

這些都能表示詢問他人的感受，若稍微修正前面的句子→“Are you feeling sick？”就比較不容易誤解了！

A：How are you feeling, Joseph？ You look pale.

A：你還好嗎？你臉色好蒼白。 B：I caught a cold last Sunday and I’m still recovering.

B：我上週日感冒了，而且還在復原當中。

名廚奧立佛在這部影片中詢問一個媽媽的感受時，就用了這句，一起來看看這句話可以用在什麼情境：

3. 降低成本

（X）cost down

當我們想形容公司要降低成本時，最直觀也最常聽到的說法就是這個片語，但公司裡充斥著各式各樣中英語法夾雜的常用語，聽在老外耳裡，文法卻是錯的哦！

（O）cut down on the cost／lower the cost／cost reduction

cost（n.）作為花費、成本之意，前面要加上配合的動詞或動詞片語來表示：

cut back／down on something 減少、削減

lower（v.）降低、減少

看看影片中的網路紅人如何在對話中運用cut down on the cost：

如果要把「降低成本」這樣的策略作為一個名詞放在句子當中，則可以用 cost reduction：

Cost reduction is the key component for a company to make profit.

公司要獲利，降低成本是關鍵因素。

4. 查字典

（X）look up the dictionary

直接中翻英，標準的台式英文，但是錯在哪呢？look up這個詞是及物動詞，如果後面直接加上dictionary，就會變成在查詢「字典」這個物品，而不是用字典查詢「單字」囉！

（O）look up something／look it up in the dictionary

If you don’t know what the word means, look it up in the dictionary.

假如你不知道這個字的意思，查查字典吧。

5. 小吃

（X）snack

夜市、路邊攤⋯⋯這些台灣獨有的小吃文化，既非一般有店面的餐廳，也不是包裝好的零食，到底該怎麼翻譯呢？

（O）local dishes／street food

其實「小吃」沒有特定的詞，因為西方沒有小吃這樣的文化，維基百科對「台灣小吃」的定義為：台灣生活與文化街頭特色食物的總稱，我們就可以把它翻為 local dishes／street food。

CNN reported that braised pork rice is the No.1 Taiwanese street food.

CNN 報導指出滷肉飯是台灣小吃中的第一名。

6. 好痛喔！

（X）so hurt！

我們感到疼痛或內心受傷時都會說「好痛喔！」，而直翻就會說成“So hurt！”或是“I’m very hurt！”，但其實它的文法是不正確的。

（O）It hurts（so much）.

hurt作為動詞，可以在前面加上代名詞it來表示自身的感受。

若是要表示「xxx傷了誰」可以在後面加上受詞me／you／him／her／them：

It hurts me to see you with her.

看到你跟她在一起讓我真的心很痛。

若是要加重語氣，則可以在後面加so bad／so much／a lot／like hell：

7. 鬼片

（X）ghost movie

一般我們將各種恐怖片稱為「鬼片」，不管片中有沒有鬼，久而久之就統稱為「鬼片」了，但其實恐怖片不叫做ghost movie。

（O）horror／scary movie

這類的恐怖片，可以用horror（adj.）或scary（adj.）來形容。

8. 住旅館

（X）live at hotel

live（v.）指的是長期「居住」在某處，因此要形容一般旅遊或工作而入住飯店，不會用live at a hotel，除非你是長期住在飯店裡的富豪。live可以這樣用：

I’ve lived in Paris since I was little.

我自小以來就住在巴黎。 Most college students live in the dormitory.

大部分的大學生住在宿舍。

（O）stay at a hotel

度假或工作時「待在飯店幾天」、「到親戚家小住一陣子」、「到國外朋友家玩一陣子」這種短期居留則用stay（v.）：

A：Where are you staying？

A：你住在哪裡？ B：I am staying with my aunt right now.

B：我現在借住在姑姑家。

9. 我的工作是⋯⋯

（X）My job is＋職業

這題答錯率可能高達90%，想像當面試時面試官問你：“Tell me about your job”，我們自然而然會回答：”My job is a teacher.”，但在英文中， job是一個「東西」，而職業像是dentist、professor、doctor或是engineer 指的都是「人」，兩者是不對等的，不能這樣使用。

（O）I’m a／an＋職業

因此當別人問你「你做什麼工作／你是什麼職業？」如果你是老師，就要回答：”I’m a teacher.”來表達「我是一個老師」而非「我的工作是老師」，這樣用中文去思考是不是容易許多呢？

10. 試穿衣服

（X）Can I try this shirt？

雖然「試」的英文直觀是 try，但如果要「試」的東西是衣物、鞋子等，則不能單用try，要在後面加上on哦！

（O）Can I try this shirt on？

try加上介係詞on用來表示「試穿」衣物、鞋子來看看尺寸、款式是否合身、合適、喜不喜歡，因此「試穿」固定要用try on這個片語。

Can I try these jeans on？

我可以試穿這條牛仔褲嗎？

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本文經VoiceTube看影片學英語授權刊登，原文發表於此

責任編輯：游家權

核稿編輯：翁世航