近年來，氣候異常狀況頻起：溫室氣體濃度創新高、暖化的北極氣候、極端降雨量及最具毀滅性的珊瑚白化等氣候環境的危害。更有科學家指出，這些人類造成的氣候異常，有可能會成為常態。

在全球氣候暖化、環境永續的議題，迫切需要全球人類解決之際，城市對於環境也必須立下友善的承諾與實踐作為。因應氣候異常，民眾瘋環保熱潮，開始減塑愛地球，減少一次性的物品使用外，更用行動力來愛護地球，像是搭捷運、坐公車或是騎乘電動機車、腳踏車等減碳行動。

減碳生活 全臺大比拼

全臺也將綠色運輸作為城市發展的重要條件之一，因地制宜推出多項政策對抗全球升溫，例如臺北市及新北市所推出Youbike共享單車、推動智慧化交通資訊服務；臺中市將易壅塞運輸路廊，汰換為電動公車服務；臺南市則是利用「公車捷運化」，推出「大臺南公車」品牌，完成綠色運具的公共運輸最後一塊拼圖；高雄市近年將公車營運再優化，建置LED候車站、智慧4G轉運站、公車4G行動網路等。

Photo Credit : 新北市政府研究發展考核委員會

導入智慧科技應用 新北市的交通服務全臺最聰明！

以民眾常用的減碳工具YouBike來說，其新北市可是發展最快速的都市。在4年內，全市已經建置500站、車輛數1萬5,000輛及每日使用人數破9萬，不論站數、車輛數及使用人數都居全國第一。

不僅如此，新北市堅持提供YouBike前30分鐘免費騎乘補助，希望鼓勵市民使用綠色運具，目前累積已減少6,600噸的二氧化碳排放，相當於55萬棵樹的年吸收量。

對新北市民來講，YouBike不僅是搭乘大眾運輸後，接駁到住家、學校、工作場所的最後一哩路，也是市民假日出遊新月橋、碧潭、漁人碼頭等新北知名景點的交通工具，到新月橋、碧潭、漁人碼頭等景點遊憩，民眾對YouBike整體服務滿意度高達9成6。

YouBike完全融入新北市民的城市生活，是市民共同的資產與驕傲，未來新北市政府將持續擴大建置YouBik租借站範圍，邁向600站。

應用太陽能、電子紙技術 智慧公車站牌全球首創

另外，新北市也為公車站牌增加智慧服務的內涵，推出超過1000座智慧公車站牌，方便市民掌握公車移動的動態。

今年度，新北市除了繼續新增獨立式智慧公車站牌外，也嘗試將太陽能技術應用於智慧公車站牌的供電上，設法解決偏鄉公車站牌接電困難的問題。

Photo Credit : 新北市政府研究發展考核委員會

最近，新北市政府交通局與中華電信合作研發一款太陽能免接電電子紙智慧型站牌，已經在石門區完成設置及啟用。將電子紙結合太陽能用於公車智慧站牌，是全球創舉，除了透過頂端的太陽能板發電，就能達成電力自給自足外，螢幕採用可以防UV（紫外線）的電子紙顯示器，即使在太陽光線反射下，也能看得清楚顯示器上面的即時車班狀況、當地天氣資訊、公車路線調整公告及政策宣導廣告等資訊。

由於這一款太陽能智慧公車站不僅顯示的資訊更多、功能更升級，還免接電、免挖路，設置時間不用到1天，用電量相當節省，非常適合佈建在海岸、山區等地區。

世界各國正致力整合物聯網、大數據、雲端運算與人工智慧的技術，打造智慧城市。台灣導入智慧城市的密集度，領先全球各國，國內各大城市因應自己的需求與特色，發展不同的智慧城市亮點。

新北市將智慧科技應於環境保護、永續發展、地方發展等層面，在2014年至2016年連續3年獲得全球七大智慧城市殊榮。而且新北市府的創新點子，不斷地在智慧城市的服務上，展現讓市民驚豔的成果。

Photo Credit : 新北市政府研究發展考核委員會

例如交通局在市民廣場停車場的合約到期後，依「促進民間參與公共建設法」引進民間的創意及效率進行停車場改造，更新停車場的基礎設備，引進3D智慧尋車、機車定位尋車的新科技，打造智慧停車場。

透過智慧科技的應用，新北市的交通服務變得更聰明，市民可以享受更便利、安全與幸福的生活。

（以上資料由新北市政府研究發展考核委員會提供）