「水災」不只會淹水，高雄出現5000坑洞因為瀝青「不防水」

8月23日，熱帶性低氣壓及接連而來的西南氣流，為南台灣帶來大量降雨，雖然淹水的各地區已陸續退水，但包括屏東、高雄、台南等地區都出現許多路面坑洞。學者表示，瀝青只防潑水但不防「泡水」，而在極端氣候越來越嚴重的狀況下，大雨導致的道路破損可能越來越嚴重。

南台灣「水災」還沒完，從市區道路到國道都坑坑洞洞

《中央社》報導，高雄因豪雨成災，雨勢稍緩後陸續發生道路坍塌、出現坑洞，高雄市代理市長許立明表示，經過統計，大雨過後，高雄路面破損超過5000個坑洞，29日，高雄和平二路、一心一路口甚至還有自來水管線及箱涵受損，出現大型坑洞，讓車輛「倒栽蔥」掉落。

《自由時報》報導，此外，台南市工務局也表示，截至昨（30）天為止，全市出現超過1800個坑洞。《蘋果日報》報導，28日，台南市東區長榮路一段、二段也有共三處路面，因為大雨沖刷掏空地基而嚴重下陷，警方甚至封閉車道，禁止通行。

而同樣大雨成災的屏東各鄉鎮的道路都出現不少坑洞，《自由時報》報導，枋寮鄉長參選人陳亞麟也在臉書上貼出一張照片，只見中山路上才短短約20公尺，就以6處路面坑洞，被放上6個三角錐。

除了市區道路，快速道路、國道路面也都破損嚴重。《聯合報》報導，台南的86快速道路，也因大雨坑洞造成爆胎，公路總局第五工程處新化工務段長曾偉林25日表示，86道路光是西端入口短短18公里就有上百個坑洞，主要是因這次時雨量達到100毫米，柏油路面在大雨沖刷及重車輾壓下，損壞嚴重。

《蘋果日報》報導，而國道一號也因出現多處坑洞。23日晚間，有民眾行經國道一號南下360公里、鼎金系統交流道附近時，行經路面坑洞而爆胎，民眾說，當下有6、7輛車爆胎，24日上午又有7、8輛。

不只是因為偷工減料，瀝青其實「不防水」

20日，交通部高速公路局舉辦「道路工程人員專業及倫理發展研討會」，會中，中央大學土木工程學系陳世晃教授說：「每次大雨過後，大家看到坑洞，都會說：『這是偷工減料』，這句話真的讓工程人員好委屈啊！」

《經濟日報》報導，高公局表示的確有部分瀝青是因為透工將料、混入回收瀝青而容易損壞。但陳世晃指出，瀝青的熔點約是50多度，但台灣盛夏的公路最高溫可達到72度。

《中國時報》報導，陳世晃更進一步解釋，大家都說瀝青防水，但更精準的說「瀝青是防潑水而不是真的防水」，它可以防潑但是你把整條瀝青路面浸在水裡面，它就會產生乳化的效應，就會把瀝青減黏，所以一旦瀝青路面有水進去，它就會把地料撥開，「其實下一天兩天沒關係，但連續下一個禮拜，高速公路都會產生坑洞。」

《經濟日報》報導，陳世晃建議，在瀝青內加入添加劑改變其特性的改質瀝青可以讓瀝青變得更黏，緊緊黏住石頭，可以抗剝脫，並抵抗車輪胎壓防止重複輾壓形成凹陷。

《聯合報》報導，曾偉林也說，現今柏油路面鋪設的瀝青規格有必要檢討，公路總局可能會研究改用不同的級配規格，不過他也說，抗水抗輾壓的瀝青，缺點就是行車噪音大，且速度會較慢，將會評估後再決定。

為了823豪雨，高雄追加9億「鋪路」預算

《大紀元》報導，高雄在這次大雨中路面損害嚴重，高雄市工務局白天30個工班、夜間10個工班，在雨緩後立即出動搶修路面。高雄也為此增加道路刨鋪的經費，根據高雄市政府新聞稿，去年度平均道路養護約8～9億，今（107）年度市府已籌措19億元進行全面道路刨鋪，這次豪雨過後，市府預計再爭取中央與自籌預算9億。

但道路因為降雨而遍佈坑洞，動用大量人力，甚至必須增加預算刨鋪的情況，未來可能只會越來越多。

《醒報》報導，全球暖化造成的極端氣候，會讓降雨多的地區降雨更多，台灣就屬於這類。《TVBS》報導，以過去將近40年來的統計顯示，時雨量達40毫米以上的大雨次數變多了，氣象局也說達100毫米時雨量的頻率的確增加。天氣風險公司總經理彭啟明則說：「未來全球暖化之下，時雨量超過80毫米，這種極端暴雨現象會越來越多。」

《自由時報》報導，而根據國際組織「德國監測」（Germanwatch）2017年在聯合國氣候變化綱要公約（UNFCCC）會議上發表的「2018年全球氣候風險指數」（Global Climate Risk Index），台灣的名次，從去年的第51名一口氣大幅躍升到第7名，這表示，台灣因為颱風、暴雨和乾旱等極端氣候造成的死亡人數及財產損失將會更多。

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核稿編輯：羊正鈺