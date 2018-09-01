罵人「香蕉」為何有罪？你該仔細看看判決書

最近台灣出現了一個類似國外深夜秀的節目，用詼諧方式來探討政治問題。

其中有一段，他特別討論到「妨害名譽除罪化」，舉了幾個離譜判決告訴大家，像是罵人「香蕉」、「只想享受權利、不想承擔義務」竟然成立妨害名譽，認為我國法院都亂判。可是真的是這樣嗎？我去看了一下判決，我覺得似乎與真實判決有所出入。

罵人「香蕉」就成立公然侮辱？

節目中提到臺東地方法院105年度易字第122號刑事判決，說罵人「香蕉」就成立公然侮辱，好像很莫名其妙。

本案涉及監獄中的口角糾紛，兩人發生口角，一人怒罵對方是「香蕉」。法院調查後發現，雖然香蕉在正常社會也不過是中性的水果名稱，但在受刑人的世界裡是用來暗諷性侵犯的貶意詞。被告明知香蕉在監獄中的意義，還故意使用香蕉來侮辱、形容他人是性侵犯罪者，法官因此判他公然侮辱。

這個邏輯，我認為並沒有問題。例如「飯桶」可以代表中性的盛飯工具，但大家也知道飯桶是用來形容沒用、好吃懶做，具有貶意，你拿飯桶來罵人，也構成公然侮辱。

這樣看來，罵人香蕉成立公然侮辱，有很奇怪嗎？

罵人「只想享受權利，不負擔義務」成立公然侮辱？

節目還提到福建連江地院99年度簡字第8號刑事簡易判決，某人罵「只想享受權利、不負擔義務」被判了公然侮辱罪。

確實，被告有講這句話，但法院判他公然侮辱罪是因為被告講了「不要臉到極點」，所以才判有罪。用這一則判決裡的這一句話當例子，感覺是誤會了法院真正判有罪的句子。

罵「你不要傻傻給人插爽的」無罪？

節目提到一個無罪案例，台北地院105年度易字306號刑事判決，被告罵了這句話卻被判無罪，因為是好意提醒對方，暗諷法院的標準真的好難理解。

是的，這個判決如果是無罪的，我也覺得有點誇張，因此本案上訴到二審作出了高等法院105年度上易字1619號刑事判決，認為一審判錯了，要給人建議應該用「別被欺騙」，而不是「別給人插爽」這種侮辱的詞彙。

法官不是神仙，總有出錯的時候，因此一審的錯誤由二審糾正了，為什麼要抓著一審的錯誤打呢？

台灣有人願意嘗試全新的節目方式，讓人期待；這個節目願意用詼諧的方式觸碰艱澀的「妨害名譽除罪化」，也令人讚賞。可是即便詼諧，判決的基礎也應該交代清楚。

妨害名譽除罪化確實有理由，包括以刑逼民並不恰當、民事程序比較有效嚇止犯罪、浪費司法資源等等，不管是完全除罪、改變構成要件都是一種方式（例如，把現在「以文字、圖像侮辱」的加重要件變成一般構成要件），但無論如何，都不該透過民粹式的「要／不要」來改變現況。

同行間有人說這是惡意的斷章取義，或企圖拿司法威信作為自己揚名立萬的墊腳石，但我寧可相信這只是欠缺對於法律專業的了解，在根本看不懂判決書、無法充分理解法官要表達的意思下，鑄下的無心之過。老實說，這也不是司法第一次被黑了，大家言之鑿鑿的司法不公、恐龍法官，有多少是因為這樣無知的輿論堆砌而成。

衷心企盼社會上受有關注度、擁有發言權的公眾人物，在爭名逐利的同時，能正視自己的社會責任，向大眾傳遞訊息前盡到最基本的查證義務，並適時借重他方專業。如果像這次的事件一再發生，恐怕更會有人跳出來主張，「就是有人會指鹿為馬、亂講話」，因此要比照酒駕加重公然侮辱的刑責來端正風氣，對妨礙名譽的除罪化沒有任何幫助。

博恩夜夜秀後續回應：

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本文經LawPartner律師談吉他授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：丁肇九

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