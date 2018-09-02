亞塞拜然掃雷媽媽：走進地雷區，腦中想的都是孩子的未來

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作者：Chai-Khana.org

譯者：Wenyu

從遠處看，這3名在挖地的人看起來全都長得一模一樣：高統靴、口袋極深的長褲、特殊頭盔、防護面罩以及手套。在納戈爾諾・卡拉巴赫（Nagorno Karabakh，以下簡稱「納卡」）這個相對傳統的社會中，有許多當地人認為這是3個男人，但她們其實是女性；她們與男人一樣踏入潛在的地雷區，並以此幫助他們的家庭生存下去。

38歲的掃雷人卡洽翠安（Kristine Khachatryan）表示：「我這樣做都是為了我的家人，要給我的孩子一個更安全、更好的未來。」這名已婚母親育有3子，年紀最小的6歲，最大的18歲。

納卡在1990年代早期結束了與亞塞拜然（Azerbaijani）的衝突；自那之後，每一年都會有超過20起的平民因地雷及未爆彈而傷亡的事件傳出。

過去18年來，英國的掃雷組織「Halo Trust」一直在納卡進行掃雷行動；該組織宣稱，納卡現在已有90％的地雷被清除，但仍有潛在威脅存在。今（2018）年3月，在亞塞拜然馬爾塔特克（Martakert）地區的一起地雷爆炸事件就奪去了三名掃雷人以及兩名村民的性命。

加入掃雷行列並不是個容易的決定。但3年前，當「Halo Trust」開始招募第一批女性掃雷人時，原本在阿塔夏維（Artashavi）村議會擔任會計的卡洽翠安，決定要離開這座位於納卡主要城市斯捷潘奈克特（Stepanakert）西南方80公里的小村前來應徵。

她之所以做這份工作是「出於好奇心」—— 2013年時，在阿塔夏維附近發生的兩起地雷爆炸事件造成數名當地居民受傷；另一部分原因當然是因為財務上的需要。因為卡洽翠安過去擔任學校老師的丈夫歐汗贊揚（Garik Ohanjanyan）現在失業中。而掃雷人的工作有22萬5000迪拉姆（約464美元）的月薪，還附帶幾乎是她薪資4倍的保險福利。

然而，在她合格錄取之後，她並未預期自己會做這份工作這麼久。她一開始接受這份工作是因為第一塊需掃雷的土地離阿塔夏維很近，方便她回家。她回憶著：「當然，我在一開始很擔心，但後來我理解到沒有糟糕的工作，只有糟糕的人。現在我很驕傲自己從事的是一份偉大且重要的人道工作。」她從未認為自己是一名先驅。

卡洽翠安繼續說道：「在成為掃雷人之前，我從未想過這是一份『男人的工作』，也從未想過我要如何在男人的世界裡工作。」她補充說道：「當你進入地雷區之後，你腦子裡想的是截然不同的事，像是日常瑣事或是你的家人。」

「Halo Trust」聘用了11名女性掃雷人，分配於3支由男性領導的團隊中工作。計畫協調人伊瑟瑞莉燕（Anna Israelyan）表示，該組織希望能夠將女性訓練成團隊領導人以及司機。

他們每週一到週五要在田野工作。因為納卡的道路建設仍屬粗陋，要前往村鎮中事先租好的田野基地總是得花上很長時間；舉例來說，坐計程車行進65公里就要花上2小時以上的時間。而公共運輸也不普遍。

卡洽翠安每週一從早上7點就開始忙碌的一天了。在穿戴好進田野掃雷的裝備之後，她快速地檢查自己的掃雷設備，然後邊跑出門邊喝杯茶或咖啡。

因為卡洽翠安長時間不在家，她的丈夫和兒子們需要學會如何打掃家裡、煮飯、洗碗，以及使用洗衣機。卡洽翠安的丈夫和3個兒子在她週間外出進行掃雷時處理所有家事。

明（2019）年，卡洽翠安的大兒子、18歲的哥爾（Gor）將前往斯捷潘奈克特服役2年；屆時，她希望另外2個年紀較小的兒子能跟他一起去，這樣他們就能彼此照顧，也能有更豐富的生活。

男孩們仍舊不覺得掃雷是適合女人的工作，但當他們看到媽媽出現在新聞報導上還是很為她感到驕傲。

卡洽翠安自己承認：「我總是覺得自己無法把女人、母親及掃雷者的角色處理得和諧有條理。」她想要重新安排工作，讓自己有更多時間與家人相處；特別是她的小兒子；她開始從事掃雷這份工作時，小兒子只有3歲。

無論如何，她相信「女性在專業上不比男性差。」

然而，對有些人來說，今年3月的地雷爆炸事件是一起警訊，並警示卡洽翠安該轉換職業跑道了。她說，許多親朋好友開始打電話來問她是否要離職。

她進一步說明道：「老實說，在那起意外發生後，我踏入雷區時並沒有恐懼感。以人類的角度來看，這件事故讓我很痛苦，我感到巨大的責任感，必須要繼續我朋友的這份工作。」她想要堅守這個崗位。

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航