誰說發展鄉村必須炒農舍？看看北海道怎麼做

環境資訊中心記者 陳文姿報導

北海道的富良野以薰衣草聞名，在吸引外來人口的同時，有可能打造一個兼顧友善環境與農業發展的新社區嗎？311地震重創東日本，重建時又如何納入綠能在地生產與廢棄物在地處理，結合在地產業向世界展示全新的城鎮品牌，日本建築師洞澤正敏、建築師綿貫行夫與法政大學兼任講師池田勇司受邀來台，於24-25日的「中日綠能社區創生論壇」中說明日本的綠能社區創生計畫。

台灣社區營造長達20餘年，著重社區認同與在地文化，去年更首度結合能源議題。文化部文化資源司司長陳登欽有感而發，他表示，從日本經驗裡看到更廣的社區營造範疇，結合能源、災害回應、能源生產與使用、生活機能供應、廢棄物處理等多元面向，「我們的想像要更多」。

能源、環境、土地友善的社區計畫

春夏的富良野是觀光勝地，冬天卻面臨酷寒，葉菜類無法生長，只能仰賴進口。當地曾有個社區構想，利用廢棄塑膠生產燃油，進行水耕栽培，結合北海道為傲的酪農產業，進行加工、銷售，並使用當地的木材建造社區。此外，還有附菜園的住宅，讓懷著鄉村夢的都市人到此體驗北海道生活。

「放入北海道特色，我們要做有品味的社區營造，打造新品牌」，綿貫行夫說。

綿貫行夫以另一個311東日本震災的復興規畫為例。該計畫也採集中式的聚落，藉由緊密連結提供居民基礎建設、文化與生活機能、並達到節能的效果。特色是能源、垃圾都以在地生產、在地處理為原則。這計畫還打算引入米蘭的購物街，結合日本農、工業，做出日本從未出現過的新城鎮。

建築師為東日本震災復興提出結合太陽能（左下）製造工廠、農業加工、畜牧、牧草地的社區規劃 | 資料提供：綿貫行夫

雖然，這二項計畫都因資金問題而未能實踐，但是對曾任宜蘭縣環境保護局局長的陳登欽來說仍具啟發性。他表示，宜蘭縣過去因交通方便，吸引外來人口，卻讓宜蘭成為農地、農舍炒作之地，對環境的影響是負面的。日本的方式卻是讓農村的生產、居住、能源、與土地友善都互相扣連，這一點值得思考。

彰化台西：從基礎教育開始，第一次將能源納入社造

台灣有7700個社區發展協會，在我國能源轉型的過程中，社區營造的角色逐漸被重視。陳登欽表示，社區對能源的議題還很陌生，環境及能源議題過去從未被納入社區營造的補助項目，這一點已從去（2017）年開始改變。

社區營造加入能源轉型，陳登欽說，第一階段是全面性的能源教育，包括節電、儲能、產能，在同時間也會尋找適合公民電廠或是有意願加入的社區。但他務實的講，7700個社區中能成為典範的可能不到100個。

文化部文化資源司司長陳登欽說明社區營造結合能源議題的方向 | 攝影：陳文姿

在彰化台西規劃社區電廠計畫超過一年的許震唐，最了解其中的困難。他指出，偏鄉缺乏技術、資金與人才，就算有人願意返鄉，但他要面對設備、機械、電力評估、可靠性評估、風場或太陽能廠數據調查等專業，如果沒有外來的協助，極可能會失敗。

「社區電廠要經營20年是何等困難」，許震唐說，彰化台西幸而有廠商捐助3KW的小型太陽能板，社區民眾才有機會第一次理解太陽能，他希望這20年要從地方打好根基，才能走得更遠。

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